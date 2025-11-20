ศาลฟิลิปปินส์สั่งจำคุกตลอดชีวิต “อลิส กัว” อดีตนายกเทศมนตรีหญิง คดีค้ามนุษย์-เปิดศูนย์สแกมเมอร์
ศาลฟิลิปปินส์ตัดสินจำคุกตลอดชีวิต อลิส กัว อดีตนายกเทศมนตรีหญิงเมืองบัมบัน ฐานมีความผิดคดีค้ามนุษย์ และมีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์สแกมเมอร์
อดีตนายกเทศมนตรีฟิลิปปินส์ ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับให้กับจีน ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในคดีค้ามนุษย์ เนื่องจากบทบาทของเธอในการดำเนินงานศูนย์สแกมเมอร์ โดยศาลตัดสินจำคุกเธอและผู้ร่วมขบวนการอีกสามคนตลอดชีวิต พร้อมสั่งปรับเป็นเงิน 2 ล้านเปโซ (ประมาณ 1.1 ล้านบาท)
คดีของ อลิซ กัว (Alice Guo) วัย 35 ปี ได้รับความสนใจอย่างมากในฟิลิปปินส์มานานหลายปี หลังจากที่ทางการค้นพบหนึ่งในศูนย์สแกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในเมืองบัมบัน ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่เธอเป็นนายกเทศมนตรีอยู่ โดยมีชาวฟิลิปปินส์และชาวต่างชาติประมาณ 800 คนได้รับการช่วยเหลือจากการบุกจู่โจม ซึ่งหลายคนกล่าวว่าถูกบังคับให้ทำแผนการฉ้อโกงแบบ “ฆ่าหมู” (pig butchering scams)
อลิซ กัว เคยถูกจับกุมเมื่อปีที่แล้วหลังจากหลบหนีไปหลายสัปดาห์ ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แต่เธอยังคงมีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 5 คดี รวมถึงข้อหาฟอกเงิน
เธอได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบัมบัน ในปี 2022 แต่เมืองนี้ก็กลายเป็นที่จับตามองระดับประเทศในปี 2024 เมื่อทางการค้นพบศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ธุรกิจคาสิโนออนไลน์ (Pogo)
แม้ว่า กัว จะปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์ดังกล่าว แต่การสอบสวนของวุฒิสภาตั้งคำถามถึงความผิดปกติที่เธอไม่สามารถตรวจพบศูนย์ขนาด 8 เฮกตาร์ (ประมาณ 50 ไร่) ที่ตั้งอยู่ใกล้สำนักงานของเธอเองได้ ต่อมาพบว่าศูนย์นี้ถูกสร้างขึ้นบนที่ดินที่เธอเคยเป็นเจ้าของ
คดีนี้ยิ่งซับซ้อนเมื่อมีการพบความไม่สอดคล้องในประวัติชีวิตของเธอ โดยเธอไม่ได้เกิดในฟิลิปปินส์ตามที่กล่าวอ้าง แต่ได้อพยพมาจากจีนพร้อมครอบครัวเมื่อตอนเป็นวัยรุ่น สมาชิกรัฐสภาค้นพบในภายหลังว่า ลายนิ้วมือของเธอตรงกับพลเมืองชาวจีนชื่อ กัว ฮวา ผิง (Guo Hua Ping)
เธอถูกปลดออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี และหลังจากรายละเอียดคดีเผยแพร่มากขึ้น เธอก็หายตัวไปในเดือนกรกฎาคม 2024 ซึ่งนำไปสู่ปฏิบัติการค้นหาระดับนานาชาติข้าม 4 ประเทศ จนกระทั่งเธอถูกจับกุมในอินโดนีเซียในเดือนกันยายนปีเดียวกัน และถูกส่งตัวกลับฟิลิปปินส์ พร้อมถูกยกเลิกหนังสือเดินทางฟิลิปปินส์ด้วย
คดีของเธอยังคงดำเนินต่อไป ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์และจีนเกี่ยวกับพื้นที่ในทะเลจีนใต้ แต่รัฐบาลจีนยังคงสงวนท่าทีต่อข้อกล่าวหาที่พุ่งเป้ามายังเธอ
อ้างอิง : www.bbc.com
