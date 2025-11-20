ด่วน! ท้องเรือแตก ขณะเดินทางกลับจากเกาะกูด เร่งช่วยผู้โดยสาร 97 ชีวิต
ท้องเรือแตก ขณะเดินทางกลับจากเกาะกูด เร่งช่วยผู้โดยสาร 97 ชีวิต เบื้องต้นมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้แล้ว 47 คน
เกิดเหตุเรือโดยสารลำหนึ่งท้องเรือแตก ขณะนำผู้โดยสารเดินทางกลับจากเกาะกูด จังหวัดตราด โดยขณะเกิดเหตุนั้นมีผู้โดยสาร 97 คน
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรือกู้ภัย เรือประมงในพื้นที่ และหน่วยงานท้องถิ่น ส่งกำลังเข้าพื้นที่เพื่อนำตัวนักท่องเที่ยวออกจากเรือที่ได้รับความเสียหาย
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุขึ้นเรือช่วยเหลือ พร้อมจัดพื้นที่รองรับบนฝั่งเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้แล้ว 47 คน
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเร่งปฏิบัติการต่อเนื่องเพื่อให้ผู้โดยสารทั้งหมดปลอดภัย พร้อมทั้งตรวจสอบสาเหตุของการที่ท้องเรือแตก ซึ่งคาดว่าจะต้องทำการประเมินความเสียหายและสอบสวนเพิ่มเติมหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
ในเวลาต่อมา เพจ “ตราด ทีวี” แจ้งว่า “อัพเดท เวลา 14.50 น. 20 พ.ย.68 ปภ.ตราด รายงาน เหตุเรือเสือดำโกล์ถูกคลื่นซัดท้องแตก ระหว่างกลับจากเกาะกูด ศรชล. , ท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน ช่วยเหลือทั้งหมดปลอดภัย ผู้โดยสาร 92 คน ลูกเรือ 5 คน ไม่มีผู้สูญหาย ส่วนเรืออยู่ระหว่างกู้เรือ เนื่องจากมีน้ำเข้าประมาณ 50%”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: