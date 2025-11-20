ข่าวต่างประเทศ
รถบัสสองชั้นกัมพูชา พุ่งตกแม่น้ำในกัมปงธม เสียชีวิตแล้ว 13 ศพ
รถบัสสองชั้นกัมพูชา พุ่งตกแม่น้ำในกัมปงธม เมื่อช่วงเช้ามืด ขณะกำลังเดินทางมายังกรุงพนมเปญ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 13 ศพ
สำนักข่าว พนมเปญโพสต์ สื่อกัมพูชา รายงานว่าเกิดโศกนาฎกรรมรถบัสสองชั้นพุ่งตกแม่น้ำ ในจังหวัดกำปงธม เมื่อช่วงเวลาประมาณตี 4 ของวันนี้ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 13 ศพ
โดยทางสำนักข่าวยังระบุอีกด้วยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่เขตสันตุก ตำรวจท้องถิ่นระบุว่า รถบัสกำลังเดินทางไปยังกรุงพนมเปญ ก่อนจะเกิดโศกนาฏกรรมในที่สุด
ทั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม โดยไม่มีการบอกถึงสาเหตุของอุบัติครั้งนี้ รวมไปถึงรายละเอียดผู้เสียชีวิต
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตำรวจ จับมือ กสทช. เปิดปฏิบัติการเชิงรุก ล้มเสาสัญญาณชายแดนกัมพูชา
- เขมร เรียกนักข่าวมาอบรม อ้างเป็นคนลวนลามผู้ต้องหาหญิง เงียบเรื่องตำรวจ
- แฉ! ตำรวจกัมพูชา ลวนลามผู้ต้องหาหญิงเวียดนาม ยิ้มหน้าระรื่น (คลิป)
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง
12 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก
26 นาที ที่แล้ว
ข่าว
ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา
เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน
6 ชั่วโมง ที่แล้ว