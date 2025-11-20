เคสแรกในญี่ปุ่น ตำรวจจับผู้ต้องหา “คัดลอกภาพ AI” ชี้ถือเป็น “งานมีลิขสิทธิ์”
ตำรวจชิบะเตรียมส่งฟ้องชายวัย 27 ปี ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ หลังคัดลอกภาพที่สร้างด้วย AI และเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น ที่ตัดสินว่า ภาพที่สร้างจาก AI ถือเป็นงานมีลิขสิทธิ์
ตำรวจจังหวัดชิบะเตรียมส่งสำนวนคดีฟ้องร้องชายวัย 27 ปี จากเมืองยามาโตะ จังหวัดคานางาวะ ต่อสำนักงานอัยการเขตชิบะ ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ในข้อหาละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ (การละเมิดสิทธิ์ในการทำซ้ำ) เนื่องจากเขาได้คัดลอกภาพที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยไม่ได้รับอนุญาต และถือเป็นการดำเนินคดีภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ต่อผลงานที่สร้างโดย AI เป็นครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น
ชายคนดังกล่าวถูกสงสัยว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของชายวัย 20 กว่าปีในจังหวัดชิบะ โดยการคัดลอกภาพที่สร้างด้วย Stable Diffusion (AI สร้างภาพ) โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2024 และนำภาพที่คัดลอกไปใช้เป็นปกหนังสือที่เขาจำหน่าย
กฎหมายลิขสิทธิ์นิยาม “งานอันมีลิขสิทธิ์” ว่าเป็นงานวรรณกรรมหรือศิลปะที่แสดงออกถึงความคิดหรือความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมของญี่ปุ่นระบุว่า การพิจารณาว่าผลงาน AI มีลิขสิทธิ์หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาจากปริมาณ, เนื้อหาของคำสั่ง (Prompt) ที่ส่งให้ AI และจำนวนครั้งของการลองผิดลองถูก
ผู้เสียหายกล่าวกับหนังสือพิมพ์ Yomiuri Shimbun ว่า “ผมใช้คำสั่ง (Prompt) มากกว่า 20,000 ครั้ง”
ตำรวจจังหวัดชิบะจึงตัดสินว่า ภาพที่สร้างขึ้นมาในท้ายที่สุดนั้นเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากผู้สร้างได้ใส่คำสั่งที่มีรายละเอียด, ตรวจสอบผลลัพธ์, และทำการแก้ไขคำสั่งซ้ำๆ เพื่อให้ได้ภาพตามความตั้งใจ
การตัดสินว่าผลงานที่สร้างโดย AI มีลิขสิทธิ์หรือไม่นั้นยังไม่มีบรรทัดฐานในคำพิพากษาของญี่ปุ่น และความเห็นในต่างประเทศก็ยังคงแตกต่างกัน โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2023 สำนักงานลิขสิทธิ์สหรัฐฯ ปฏิเสธคำขอขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ภาพประกอบมังงะที่สร้างโดย AI โดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถคาดเดาได้ว่า AI จะสร้างอะไรออกมา และถือว่า “ไม่ใช่การควบคุมโดยมนุษย์”
ขณะที่ในเดือนพฤศจิกายน 2023 ศาลอินเทอร์เน็ตปักกิ่งตัดสินว่า การใช้ภาพที่สร้างโดย AI โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยให้เหตุผลว่า “โจทก์ (ผู้สร้าง) ได้ใช้ความพยายามทางปัญญาอย่างมากในการเลือกคำสั่ง (Prompt)”
ทาเคชิ ฟุคุอิ ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และลิขสิทธิ์ ให้ความเห็นว่า “หากมีการกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนในคำสั่ง (Prompt) ผลงานนั้นอาจเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้” โดยชี้ว่า สิ่งสำคัญในการตัดสินลิขสิทธิ์คือ “มนุษย์ได้คาดการณ์ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและให้คำสั่งออกไปหรือไม่”
อ้างอิง : www.yomiuri.co.jp
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทัวร์ลงยับ สาวคนดังปีนตู้กดน้ำ ถ่ายพรีเวดดิ้งที่ญี่ปุ่น ลั่น ไม่ต้องดราม่า-ไม่มีใครเข้ามาด่า
- เรือเฟอร์รีเกาหลี ขน 267 ชีวิต เกยโขดหิน ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ 27 ราย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: