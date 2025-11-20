ข่าวต่างประเทศ

เคสแรกในญี่ปุ่น ตำรวจจับผู้ต้องหา “คัดลอกภาพ AI” ชี้ถือเป็น “งานมีลิขสิทธิ์”

เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 11:12 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 11:13 น.
75

ตำรวจชิบะเตรียมส่งฟ้องชายวัย 27 ปี ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ หลังคัดลอกภาพที่สร้างด้วย AI และเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น ที่ตัดสินว่า ภาพที่สร้างจาก AI ถือเป็นงานมีลิขสิทธิ์

ตำรวจจังหวัดชิบะเตรียมส่งสำนวนคดีฟ้องร้องชายวัย 27 ปี จากเมืองยามาโตะ จังหวัดคานางาวะ ต่อสำนักงานอัยการเขตชิบะ ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ในข้อหาละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ (การละเมิดสิทธิ์ในการทำซ้ำ) เนื่องจากเขาได้คัดลอกภาพที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยไม่ได้รับอนุญาต และถือเป็นการดำเนินคดีภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ต่อผลงานที่สร้างโดย AI เป็นครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น

ชายคนดังกล่าวถูกสงสัยว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของชายวัย 20 กว่าปีในจังหวัดชิบะ โดยการคัดลอกภาพที่สร้างด้วย Stable Diffusion (AI สร้างภาพ) โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2024 และนำภาพที่คัดลอกไปใช้เป็นปกหนังสือที่เขาจำหน่าย

กฎหมายลิขสิทธิ์นิยาม “งานอันมีลิขสิทธิ์” ว่าเป็นงานวรรณกรรมหรือศิลปะที่แสดงออกถึงความคิดหรือความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมของญี่ปุ่นระบุว่า การพิจารณาว่าผลงาน AI มีลิขสิทธิ์หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาจากปริมาณ, เนื้อหาของคำสั่ง (Prompt) ที่ส่งให้ AI และจำนวนครั้งของการลองผิดลองถูก

ผู้เสียหายกล่าวกับหนังสือพิมพ์ Yomiuri Shimbun ว่า “ผมใช้คำสั่ง (Prompt) มากกว่า 20,000 ครั้ง”

ตำรวจจังหวัดชิบะจึงตัดสินว่า ภาพที่สร้างขึ้นมาในท้ายที่สุดนั้นเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากผู้สร้างได้ใส่คำสั่งที่มีรายละเอียด, ตรวจสอบผลลัพธ์, และทำการแก้ไขคำสั่งซ้ำๆ เพื่อให้ได้ภาพตามความตั้งใจ

การตัดสินว่าผลงานที่สร้างโดย AI มีลิขสิทธิ์หรือไม่นั้นยังไม่มีบรรทัดฐานในคำพิพากษาของญี่ปุ่น และความเห็นในต่างประเทศก็ยังคงแตกต่างกัน โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2023 สำนักงานลิขสิทธิ์สหรัฐฯ ปฏิเสธคำขอขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ภาพประกอบมังงะที่สร้างโดย AI โดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถคาดเดาได้ว่า AI จะสร้างอะไรออกมา และถือว่า “ไม่ใช่การควบคุมโดยมนุษย์”

ขณะที่ในเดือนพฤศจิกายน 2023 ศาลอินเทอร์เน็ตปักกิ่งตัดสินว่า การใช้ภาพที่สร้างโดย AI โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยให้เหตุผลว่า “โจทก์ (ผู้สร้าง) ได้ใช้ความพยายามทางปัญญาอย่างมากในการเลือกคำสั่ง (Prompt)”

ทาเคชิ ฟุคุอิ ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และลิขสิทธิ์ ให้ความเห็นว่า “หากมีการกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนในคำสั่ง (Prompt) ผลงานนั้นอาจเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้” โดยชี้ว่า สิ่งสำคัญในการตัดสินลิขสิทธิ์คือ “มนุษย์ได้คาดการณ์ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและให้คำสั่งออกไปหรือไม่”

อ้างอิง : www.yomiuri.co.jp

 

เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 11:12 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 11:13 น.
75
