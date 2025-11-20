โพสต์ล่าสุด นานา ไรบีนา ออกโรงป้องเพื่อนรัก ยัน วุ้นเส้น วิริฒพา ไม่เกี่ยวปม 400 ล้าน

เปิดโพสต์ล่าสุด นานา ไรบีนา ออกโรงปกป้องเพื่อนรัก ยืนยัน วุ้นเส้น วิริฒพา ไม่เกี่ยวข่าวฉาว ดารา น. หลอกร่วมลงทุน เสียหาย 400 ล้าน
ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่อง สำหรับประเด็นข่าวฉาววงการบันเทิงที่เพจ ท่านเปา ออกมาเปิดโปงเมื่อช่วงหัวค่ำวานนี้ (19 พ.ย. 68) ว่ามี ดาราตัวแม่หลอกเพื่อนร่วมวงการลงทุน ก่อนเชิดเงินไม่จ่ายหนี้ เสียหายกว่า 400 ล้านบาท หลังจากข่าวนี้เผยแพร่ไปชาวเน็ตทุกคนกลับพุ่งเป้าไปที่ วุ้นเส้น วิริฒิพา กันยกใหญ่ จนทำให้เจ้าตัวต้องรีบออกมาแก้ข่าวในทันทีว่าไม่ใช่ตน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ถูกโยง
ล่าสุด นานา ไรบีนา หนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้า เพื่อนของ วุ้นเส้น วิริฒิพา และเป็นดาราอีกคนที่มีชื่อถูกโยงข่าวฉาวดังกล่าว ก็ได้มาแชร์โพสต์ของวุ้นเส้นลงในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว เพื่อช่วยยืนยันว่าเพื่อนของเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ “วุ้นเส้นเพื่อนนานาไม่มีเรื่องแบบนี้แน่นอน ล้านเปอร์เซนต์%”
นับว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกของ นานา ไรบีนา หลังจากที่เจ้าตัวมีชื่อปรากฎว่าเป็น ดาราชักชวนลงทุน และมูลค่าความเสียหายมากถึง 400 ล้านบาท ซึ่งกรณีดังกล่าวยังไม่มีการยืนยันหรือชี้แจงใด ๆ จากปากของเธอ มีเพียงแค่การเปิดเผยแชตจากเพื่อนสนิทของ นานา โดย มดดำ คชาภา เป็นผู้เปิดเผยข้อความดังกล่าว ระบุว่า “กูไม่รู้ว่า มึงจะไปได้ยินอะไรมา หรือยังไม่ได้ยินอะไร อยากให้มึงฟังจากกูนะ”
