ท่านเปา ยืนกรานข่าวไม่มั่ว เปิดคำใบ้เพิ่ม เพื่อนในแก๊งพร้อมใจอันฟอล-ไม่ปกป้อง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 13:24 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 13:27 น.
218

ท่านเปา ยืนกรานข่าวไม่มั่ว ดารา น.ชวนลงทุน เสียหาย 400 ล้าน เปิดคำใบ้เพิ่ม เพื่อนในแก๊งพร้อมใจอันฟอล-ไม่ปกป้อง ชาวเน็ตแห่ตั้งข้อสงสัย

บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่จบลงง่าย ๆ แน่นอนถ้ายังไม่ได้รับการออกมาชี้แจงของ ดารา น. ที่ถูกกล่าวหาว่าชักชวนคนในวงการและแก๊งเพื่อนรักร่วมลงทุน สุดท้ายไม่จ่ายเงินตามตกลง ทำเสียหายกว่า 400 ล้านบาท ซึ่งหลาย ๆ คนพุ่งเป้าไปที่ นานา ไรบีนา สมาชิกแก๊งนางฟ้า แต่ทางเพื่อนสนิทอย่าง ดีเจดาด้า ก็ออกมาปกป้องแล้วว่าไม่ใช่แน่นอน เป็นข่าวมั่ว ตอนนี้คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมายืนยันด้วยตัวเองอีกครั้ง

ข่าวมั่ว! ดาด้า ยันไม่ใช่ นานา ถูกโยงดารา น. ชวนลงทุน มดดำ เผยแชตลับกลางรายการ

ล่าสุดเพจ ท่านเปา ก็ไม่ยอมแพ้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้อีกครั้ง โดยยืนยันว่าข้อมูลที่ตนมี และสิ่งที่โพสต์แฉไปเมื่อวานนี้ (19 พ.ย. 68) เป็นเรื่องจริงทั้งหมด ไม่ใช่ข่าวมั่วแต่อย่างใด และยืนยันว่าไม่ใช่ วุ้นเส้น วิริฒิพา ตามที่เพจปลอม รวมถึงชาวเน็ตบางคนกล่าวหา

ทั้งนี้ในโพสต์ล่าสุดของท่านเปา ก็ยังมีการเปิดคำใบ้ออกมาเพิ่มให้คนเหล่าคนชอบเผือกได้ตามใส่ใจหาตัวดารา น. ได้ถูกคน โดยข้อความระบุว่า “เพื่อนรักพร้อมใจกันอันฟอลคือสัญญาณแรก แต่ที่แรงกว่านั้นคือ ‘ความเงียบ’ ไม่มีใครออกมาปกป้องเพราะทุกคนรู้ดูทรงเคยเจอมาแล้วทั้งนั้น…ยืนยันว่าข่าวกุไม่มั่วจ้าาาาาาา ส่วนเพจปลอมไปลงว่าวุ้น คือมั่วมากกกก ฝากแก้ข่าวให้วุ้นด้วย สงสารนาง”

ท่านเปา ยืนกรานข่าวไม่มั่ว เปิดคำใบ้เพิ่ม เพื่อนในแก๊งพร้อมใจอันฟอล-ไม่ปกป้อง-1 ท่านเปา ยืนกรานข่าวไม่มั่ว เปิดคำใบ้เพิ่ม เพื่อนในแก๊งพร้อมใจอันฟอล-ไม่ปกป้อง-2

ขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตเข้ามารอใส่ใจเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมาก พร้อมตั้งข้อสงสัยถึงดารา น. ว่า

“แปลก1 : อักษร น. ไม่รีบชี้แจงว่าไม่ใช่ตัวเอง ถ้าไม่ใช่ บอกได้ทันที ง่าย ๆ ชัดเจน ๆ แบบ วุ้นเส้น

แปลก2 : ตอนวุ้นเส้นโดนสงสัย เพื่อนในแก๊งหลายคนรีบมาโพสต์ปกป้อง ช่วยแชร์ว่าไม่จริง แต่พอ น.โดนบ้าง ไม่มีเพื่อนในแก๊งออกมาซักคนเลย

แปลก3 : ไปดูมาแล้ว เพื่อนรักในแก๊ง อันฟอลนางจริง ซึ่งแปลกมาก ( จ. อันเฟรน น.)

แปลก 4 : ตอนนี้ ว.รีโพสต์ทุกคนที่แชร์ปกป้องตัวเอง ยกเว้น โพสต์ของ น.

แปลก 5 : ตอนนี้เพื่อนอีกคนในแก๊ง (พ.) ที่ตอนเช้ายังฟอล น. อยู่ ตอนนี้ก็อันฟอล น. ไปอีกคนแล้วเช่นกัน

ใดใด ฉันรอ น. ออกมาแถลง”

ชาวเน็ตคอมเมนต์ตั้งข้อสงสัย

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

