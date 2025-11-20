ข่าวดาราบันเทิง

ข่าวมั่ว! ดาด้า ยันไม่ใช่ นานา ถูกโยงดารา น. ชวนลงทุน มดดำ เผยแชตลับกลางรายการ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 09:41 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 09:45 น.
441
จากกรณีที่เมื่อช่วงหัวค่ำวานนี้ (19 พ.ย. 68) เพจ ท่านเปา ได้มีการออกมาเปิดประเด็นร้อนสะเทือนวงการบันเทิงถึงขั้นยกระดับให้เป็นข่าวใหญ่ส่งท้ายปีกันเลยว่า ดาราตัวแม่หลอกชักชวนคนในวงการบันเทิง รวมถึงแก๊งเพื่อนสนิทร่วมลงทุน โดยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลและดอกเบี้ย แต่สุดท้ายไม่มีไม่หนีไม่จ่าย มูลค่าความเสียหายมากถึง 400 ล้านบาท

หลังจากประเด็นนี้ถูกเผยแพร่ไปได้ไม่นาน ชาวเน็ตขาเผือกก็คาดเดากันไปต่าง ๆ นานาว่า ดาราตัวแม่คนนี้คือใครกัน ซึ่งก่อนหน้านี้หมายดันไปตกอยู่ที่ วีเจวุ้นเส้น แต่เจ้าตัวก็รีบออกมาปฏิเสธทันควันว่าไม่ใช่อย่างที่ทุกคนสงสัย

ต่อมาเพจใหญ่ ๆ ก็พร้อมใจกันเคลื่อนไหวด้วยการพิมพ์อักษรย่อ “น.” กันเต็มไปหมด โดยไม่รู้ว่าหมายถึงอะไร และเกี่ยวโยงข่าวใดหรือไม่ แต่ที่แน่ ๆ คนในโลกออนไลน์จับโยงเรียบร้อยว่า น. คือชื่อของดาราตัวแม่ที่ท่านเปาออกมาแฉ ทำให้ขณะนี้ทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่ “นานา ไรบีนา” กันเกือบค่อยประเทศ

ล่าสุดในรายการ แฉ มดดำ คชภา ก็พูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมา โดยเริ่มจากการอ่านแชตที่ได้รับการส่งต่อมาอีกทีบอกว่าเป็นแชตที่ นานา ไรบีนา ตอบกลับเพื่อนสนิท หลังเจ้าตัวรู้ข่าวว่าถูกโยงข่าวหลอกระดมทุนว่า “กูไม่รู้ว่า มึงจะไปได้ยินอะไรมา หรือยังไม่ได้ยินอะไร อยากให้มึงฟังจากกูนะ”

ข่าวมั่ว! ดาด้า ยันไม่ใช่ นานา ถูกโยงดารา น. ชวนลงทุน มดดำ เผยแชตลับกลางรายการ-2

ขณะเดียวกัน ดีเจดาด้า อีกหนึ่งเพื่อนซี้ของ นานา ไรบีนา รับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการแฉเมื่อคืนนี้ (19 พ.ย. 68) เช่นกัน เธอก็ได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ขึ้นมาว่า

“ก่อนที่ท่านเปาจะโพสต์ ด้าเคยมีโอกาสได้คุยกันตามประสาเพื่อน ยอมรับนะว่าหลัง ๆ ด้าก็ทำงานยุ่ง นานาก็ทำงานยุ่ง นาน ๆ จะคุยกัน วันก่อนเพิ่งคุยกันมันมีข่าวนี้ มันมีคนเริ่มมาถามเยอะ

เอาอย่างนี้นะ เรื่องระดมทุนไม่มี ตัวเลขไม่ใช่ การระดมทุนก็ไม่ใช่ นานาไม่เคยระดมทุนใคร เงินปันผลอะไรก็ไม่มี เรื่องมาระดมทุนกับเพื่อนแล้วบอกผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้ ในฐานะเพื่อนพูดได้เลยว่าไม่มี เขาทำธุรกิจแล้วธุรกิจเขาประสบความสำเร็จ ในเพจท่านเปาพูดได้เลยว่าไม่จริง

ประเด็นคือเราไม่รู้ว่าใครไปพูดเรื่องข่าวนี้ อยากจะบอกไว้เลยนะในฐานะที่เป็นเพื่อนรู้จักกับนานา ไม่มีระดมทุน ให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีจริง ๆ ตัวเลข 400 ล้านก็ไม่ใช่ ไม่จริง

เรื่องการทำธุรกิจลึกๆให้นานามาตอบ ด้าสามารถพูดได้เรื่องระดมทุน ให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มึ เพื่อนสนิทใกล้ตัวนานา ไม่มีใครได้รับการยื่นข้อเสนอเหล่านี้ จะมีผู้เสียหายไปแจ้งความ มีเพื่อนดาราอะไรไม่มี เรื่องในเพจท่านเปาไม่ใช่นานา เอาเป็นว่าธุรกิจนานาเขามีของเขา เราไม่รู้ว่าหลังบ้านทำงานกันยังไง ต้องไปคุยกับนานา

เรื่องของเรื่องมันไม่มีอะไรเลย เรื่องนี้เข้าหูนานามา 1-2 อาทิตย์แล้ว เราไม่รู้ว่าใครไปเม้าท์อะไร ย้อนไปสักวันจันทร์ นานาโทรมาหาบอกว่าแกมีเรื่องมาเข้าถึงหูนานาว่ามีคนมาบอกว่ามีเรื่องเหล่านี้ ด้ายังหัวเราะเลยว่าใครไปเม้าท์วะ

เรื่องตามข่าวเลย ด้ากับนานายังหัวเราะกันอยู่เลย มันไม่น่าจะเป็นไปได้ ยังคุยกันว่าแล้วเริ่มต้นใครเม้าท์ จนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตัวตั้งต้นคือใคร ข่าวจ้อจี้ ไม่มีผู้เสียหายทั้งนั้น กำลังหามูลอยู่ ช่วยกันสืบหน่อยใครคือสารตั้งต้นเม้าท์เรื่องนี้

เพื่อนสนิทก็ไม่มีใครโดนนานายืมเงิน นานายังพูดเลยใครจะเอาเงินมาให้กู 300-400 ล้าน ขอใช้คำว่าข่าวมั่วเลย ข่าวมันไปไกล มันไปกันใหญ่แล้ว

เดี๋ยวนานาจะออกมาพูดอยู่แล้ว แต่ตอนนี้มันยังสดๆ ใหม่ ๆ ใครเป็นคนกุข่าวเอามาเม้าท์ ใครทำให้คนอื่นเสียหาย เราแค่สงสัยแต่เราไม่รู้ว่าตัวต้นเรื่องที่สงสัยเขาพูดจริง ๆ รึเปล่า เวลาเม้าท์ต่อต้องระวังนะทุกคน อันนี้เรื่องจริงเลย”

ข่าวมั่ว! ดาด้า ยันไม่ใช่ นานา ถูกโยงดารา น. ชวนลงทุน มดดำ เผยแชตลับกลางรายการ-1

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

