ประวัติ นานา ไรบีนา อดีตดีเจคลื่นฮิต จากแก๊งนางฟ้า ผู้ครองใจ เวย์ ไทยเทเนียม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 10:42 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 13:36 น.
1,981
ทำความรู้จัก นานา ไรบีนา หนึ่งในสาวสวยจากแก๊งนางฟ้า อดีตดีเจคลื่นฮิต สู่การเป็นคุณแม่ฟูลไทม์และผู้บริหาร 2 ธุรกิจใหญ่ ผู้ครองใจ เวย์ ไทยเทเนียม

หากเอ่ยถึงผู้หญิงเก่งที่ยืนหนึ่งในวงการบันเทิงไทยมายาวนาน ชื่อของ “นานา ไรบีนา” ต้องติดอยู่ในอันดับต้นๆ อย่างแน่นอน ด้วยความสามารถที่รอบด้านและไลฟ์สไตล์ที่น่าอิจฉา วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกประวัติของเธอให้มากขึ้น

นานา ไรบีนา ชื่อเดิม ไรบีนา ตันวิมล (ปัจจุบันใช้นามสกุลสามี อินทชัย) เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2523 ปัจจุบันอายุ 44 ปี ย่างเข้า 45 ปี เธอเป็นสาวสวยจากจังหวัดสงขลา ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยคว้าปริญญาตรีมาครองได้ถึง 2 ใบ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติ นานา ไรบีนา อดีตดีเจชื่อดัง จากแก๊งนางฟ้า ผู้ครองใจ เวย์ ไทยเทเนียม-3

จากดีเจดัง สู่ นักแข่งในสนาม

เส้นทางในวงการบันเทิงของ นานา เต็มไปด้วยสีสัน เธอผ่านงานมาแล้วหลากหลายบทบาท ทั้งวีเจ ดีเจ พิธีกร และนักแสดง แต่ภาพจำที่ทำให้เธอโดดเด่นและแตกต่างคือการเป็น “นักแข่งรถสาวสวย” ฝีมือฉกาจ

นอกจากนี้ เธอยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของ “แก๊งนางฟ้า” กลุ่มเพื่อนซี้ซุปตาร์ระดับประเทศที่ประกอบด้วย เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, แอน อลิชา, เจนสุดา, พอลล่า เทเลอร์, วุ้นเส้น วิริฒิพา และ คริส หอวัง

แก๊งนางฟ้า

ชีวิตครอบครัวที่ลงตัว

ด้านชีวิตส่วนตัว นานา ไรบีนา แต่งงานและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับ เวย์ ไทเทเนียม ศิลปินฮิปฮอปชื่อดัง และมีโซ่ทองคล้องใจเป็นฝาแฝดชาย-หญิงขวัญใจมหาชนอย่าง “น้องบีน่า” และ “น้องบรู๊คลิน”

ปัจจุบัน นานา รับบทบาทเป็นคุณแม่ฟูลไทม์ที่ดูแลลูกๆ อย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการเป็นนักธุรกิจหญิงคนเก่ง เจ้าของกิจการร้านตัดผมและร้านเสื้อผ้าเด็ก ส่วนงานในวงการบันเทิง นานา ก็ยังมีผลงานให้แฟน ๆ ได้เห็นกันอยู่บ้าง ถือเป็นต้นแบบของผู้หญิงเก่งยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานและเรื่องครอบครัวอย่างแท้จริง

ประวัติ นานา ไรบีนา อดีตดีเจชื่อดัง จากแก๊งนางฟ้า ผู้ครองใจ เวย์ ไทยเทเนียม-1

ประวัติ นานา ไรบีนา อดีตดีเจชื่อดัง จากแก๊งนางฟ้า ผู้ครองใจ เวย์ ไทยเทเนียม-4

ภาพจาก : IG nanarybena

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
