เขาใหญ่ หนาวสะท้าน อุณหภูมิลดฮวบ 15 องศาฯ คาด เสาร์-อาทิตย์ นี้คนเที่ยวทะลัก
เขาใหญ่หนาวแล้ว อุณหภูมิลดฮวบเหลือ 15.2 องศาฯ หัวหน้าอุทยานฯ คาดเสาร์-อาทิตย์นี้ นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสลมหนาวกว่า 2 หมื่นคน
บรรยากาศการท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เริ่มคึกคักรับลมหนาว หลังพายุผ่านพ้นและเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างเต็มตัว ส่งผลให้อุณหภูมิบนอุทยานฯ ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ำสุดแตะ 14 องศาเซลเซียส และในช่วงเช้าวัดได้ 15.2 องศาเซลเซียส บริเวณหน้าที่ทำการอุทยานฯ
นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า อากาศขณะนี้เริ่มหนาวเย็น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อน สัมผัสธรรมชาติ และนอนเต็นท์สูดอากาศบริสุทธิ์ โดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 พ.ย. นี้ อุณหภูมิจะลดต่ำลงอีก และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาพักผ่อนไม่ต่ำกว่า 1-2 หมื่นคน
ทางอุทยานฯ ได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ โดยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงครองแชมป์แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในประเทศ ประมาณ 2,016,532 คนต่อปี ด้วยความสะดวกในการเดินทางและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งจุดชมวิว น้ำตก และสัตว์ป่านานาชนิด
สำหรับจุดเช็กอินยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ได้แก่ จุดชมวิว กม.30 อ่างเก็บน้ำสายศร ผาเดียวดาย ผาตรอมใจ รวมถึงน้ำตกชื่อดังอย่างเหวสุวัตและเหวนรก ซึ่งนอกจากจะได้สัมผัสอากาศดีและธรรมชาติสวยงามแล้ว นักท่องเที่ยวยังมีโอกาสได้เห็นสัตว์ป่า เช่น เก้ง กวาง และช้างป่า ออกมาหากินตามธรรมชาติอีกด้วย
