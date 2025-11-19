วุ้นเส้น วิริฒิพา ตอบแล้ว หลังถูกโยง “ดาราตัวแม่” คดีฉ้อโกง 400 ล้าน

ไม่ใช่ฉัน 1000% วุ้นเส้น วิริฒิพา ตอบชัด หลังถูกโยงเป็น “ดาราตัวแม่” คดีฉ้อโกง 400 ล้าน
วุ้นเส้น วิริฒิพา นักแสดงสาวชื่อดัง ได้ออกมาตอบโต้ข่าวลือทันที หลังถูกชาวเน็ตคาดเดาว่าคือ “ดาราระดับตัวแม่” ที่กำลังมีประเด็นฉ้อโกงเงินเพื่อนร่วมวงการกว่า 400 ล้านบาท
ในอินสตาแกรมสตอรี่ วุ้นเส้นได้ออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข่าวฉาวดังกล่าว ระบุว่า “ตามข่าววันนี้มีคนส่งมาถามวุ้นเยอะมาก ไม่ใช่วุ้นแน่นอน 1000% นะคะ ใครที่เดาว่าเป็นวุ้น เข้าใจใหม่ด้วยนะคะ ไม่ใช่วุ้นเลยจริงๆ งงนิดนึง”
ข่าวฉาวที่ถูกนำมาโยงถึงเธอ เป็นประเด็นใหญ่ที่เพิ่งถูกเปิดเผย ท่านเปา หย่อนคำใบ้ว่า มีดาราระดับตัวแม่ถูกกล่าวหาว่า ชักชวนเพื่อนสนิทและคนในวงการให้ร่วมลงทุน โดยอ้างผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและปันผล แต่สุดท้ายกลับผิดนัดชำระหนี้ สร้างความเสียหายรวมกันกว่า 400 ล้านบาท และมีรายงานว่าผู้เสียหายกำลังเตรียมดำเนินคดี
