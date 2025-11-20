“อิ๊งค์” เผยตอนนี้ถอยจากการเมือง ห่วง “ทักษิณ” เครียดสะสมมาก
อิ๊งค์ เผยตอนนี้ถอยจากการเมืองมามาก รับห่วง ทักษิณ เครียดสะสมมาก แต่สภาพร่างกายปกติดี ตอนนี้ขอโฟกัสดูสภาพจิตใจพ่อ
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี และนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำคลองเปรม
โดย อดีตนายกอิ๊งค์ ระบุว่า รับทราบจากผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรมว่ามีการชวนนายทักษิณเข้าร่วมโครงการธรรมะนำวัง ซึ่งช่วงนี้นายทักษิณยังโอเค สภาพร่างกายโดยรวมปกติดี แม้สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลง แต่ในส่วนของสภาพจิตใจยอมรับว่ามีความเครียดสะสมค่อนข้างมาก
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณี พล.ต.ท.รุทธนพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีคำสั่งให้พิจารณาทบทวนระเบียบกรมราชทัณฑ์ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ และการกำหนดสถานที่คุมขังอื่น จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการสกัดไม่ให้นายทักษิณออกมาพักโทษนั้น น.ส.แพทองธาร นิ่งคิดครู่หนึ่งก่อนระบุว่า หวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกระบวนการ เนื่องจากนายทักษิณอายุมากแล้ว หากได้รับสิทธิ์ออกมาพักก็คงเป็นเรื่องดี เพราะการอยู่ข้างในก็ไม่ได้ทำอะไร
ส่วนประเด็นคำถามว่าเป็นเกมการเมืองเพื่อสกัดไม่ให้นายทักษิณออกมาทันช่วงการเลือกตั้งปี 2569 หรือไม่ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ณ ตอนนี้ตนเองได้ถอยห่างจากการเมืองไปมากแล้ว แทบจะถอยออกมาทั้งหมด ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยดำเนินการต่อไป ส่วนตนขอโฟกัสกับการดูแลสภาพจิตใจของนายทักษิณเป็นหลัก
