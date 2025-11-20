“สนธิญา” ร้อง ผบช.ก. ตรวจสอบเอาผิด “แจ็กแปปโฮ” ทำประเทศเสื่อมเสีย
สนธิญา สวัสดี ร้อง ผบช.ก. ตรวจสอบเอาผิด แจ็กแปปโฮ ทำประเทศเสื่อมเสีย กรณีถอดเสื้อเต้นหน้าร้าน Lawson ที่ประเทศญี่ปุ่น
นายสนธิญา สวัสดี เดินทางมายังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มายื่นหนังสือถึง พลตำรวจโท ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีที่ นายจาตุรงค์ พาโพธิ์ หรือ แจ็ก แปปโฮ ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ไปยืนเต้นบนหลังคารถที่บริเวณด้านหน้าร้านสะดวกซื้อ Lawson สาขาเมืองฟูจิกาวากุจิโกะ ประเทศญี่ปุ่น ก่อนนำคลิปวิดีโอดังกล่าวลงโซเชียล ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคม และทำให้ชื่อเสียงประเทศเสื่อมเสีย
นายสนธิญา ให้สัมภาษณ์ว่า กรณีที่มีคนไทยคนหนึ่งถอดเสื้อไปยืนเต้นอยู่คารถที่บริเวณด้านหน้าร้านสะดวกซื้อ Lawson สาขาเมืองฟูจิกาวากุจิโกะ ประเทศญี่ปุ่น นั้น เรื่องนี้ตนได้จับตาดูมา 2 วันแล้ว สร้างความไม่สบายใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ประเทศไทยมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 6 ปี ปีละเกือบ 1 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งการกระทำดังกล่าวถูกนำเสนอออกไปทั่วโลก การกระทำดังกล่าวทำผิดกฎและสร้างความไม่พอใจให้กับประเทศญี่ปุ่น
วันนี้จึงมายื่นเรื่องถึงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ดำเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยว่า การกระทำของชายดังกล่าวเข้าข่ายความผิดข้อใดบ้าง ถึงแม้เรื่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ในฐานะที่ บช.ก.มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลกฎหมายทั่วประเทศ สามารถดำเนินการเอาผิด กับบุคคลที่ทำให้ ประเทศชาติเสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ ถึงแม้การกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นที่นอกราชอาณาจักร ซึ่งก็เข้าข่ายปอวิอาญา มาตรา 326 ที่ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบ สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ฯ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
การที่ตนมายื่นเรื่องร้องเรียนในครั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่น ที่อาจทำให้ประเทศได้รับผลกระทบจากในทุกๆด้าน จึงขอให้ทางบช.ก.เร่งดำเนินการตรวจสอบในทันที
