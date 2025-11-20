ข่าว

เด็ก ม.5 ถูกเพื่อนใช้คัตเตอร์ฟันเจ็บ หลังแกล้งดึงกางเกงเพื่อน เย็บ 50 เข็ม

เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 11:26 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 11:26 น.
159
ภาพประกอบ

เด็ก ม.5 ถูกเพื่อนใช้คัตเตอร์ฟันเจ็บ หลังแกล้งดึงกางเกงเพื่อน เย็บ 50 เข็ม ผู้ได้รับบาดเจ็บบอกตกใจ แค่หยอกเล่นไม่คิดว่าเพื่อนจะโมโหขนาดนี้

นายทรัพย์ทวี กุลสารี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระดาน รับแจ้งจากครูมีเหตุนักเรียนใช้อาวุธทำร้ายกันในโรงเรียนฯ แห่งหนึ่ง ใน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อช่วงเวลาประมาณ 12.05 น. ของวันที่ 19 พ.ย. ที่ผ่านมา จึงรีบกู้ภัยและเจ้าหน้าที่แพทย์ลงพื้นทีตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ก่อนนำส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลสนามชัยเขต

ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ พูดคุยกับ พ.ต.อ.จุมพฎ มัณยาภา ผกก.สภ.สนามชัยเขต ทีมตำรวจชุดสืบฯ หน้าห้องฉุกเฉิน จากการสอบถามพี่ชายของนักเรียน ม.5 ที่ได้รับบาดเจ็บ ทราบว่า ถูกเพื่อนนักเรียนชั้นเดียวกัน ใช้อาวุธมีดคัตเตอร์ฟันไปหลายแผล เบื้องต้นเย็บไปแล้วขวา 50 เข็ม โดยเกิดเหตุเมื่อช่วงประมาณเที่ยงในโรงเรียน สาเหตุเบื้องต้นมาจากการหยอกล้อด้วยการดึงกางเกง ทำให้เพื่อนหัวร้อนใช้อาวุธมีดคัตเตอร์ฟันไปหลายแผล

ส่วนตัวนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ บอกว่า ตนเองตกใจ และ งงมาก เพราะเป็นเพื่อนชั้นเดียวกัน ตนเองแค่หยอกดึงกางเกง ไม่คิดว่าเพื่อนจะเลือดร้อนใช้คัตเตอร์ฟันขนาดนี้

ด้าน ผกก.สภ.สนามชัยเขต ให้ตำรวจสืบและตำรวจสายตรวจประสานผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายครูและผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ที่โรงพักสนามชัยเขต และต้องเชิญสหวิชาชีพมาเนื่องจากยังเป็นเยาวชน

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

