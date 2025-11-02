สื่ออังกฤษแฉซ้ำ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” จ้างหญิงค้าบริการ 40 คน ขณะมาเยือนไทย
สื่ออังกฤษแฉซ้ำ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ใช้ภาษีประชาชน จ้างหญิงค้าบริการ 40 คน ในช่วง 4 วัน ขณะมาเยือนไทยเมื่อช่วงปี 2544
จากกรณีที่ สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงถอดยศเจ้าชายของเจ้าชายแอนดรูว์ พระอนุชา และให้ย้ายออกที่ประทับภายในบริเวณพระราชวังวินด์เซอร์ เซ่นปมฉาวเกี่ยวข้องกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน อดีตนักการเงินผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีค้าประเวณี ค้ามนุษย์ และล่วงละเมิดเด็ก หลังจากที่พบว่าชื่อของพระองค์ปรากฎในเอกสารว่าเคยเดินทางไปยังคฤหาสน์ของเอปสตีน ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม สำนักข่าว NYPost รายงานเพิ่มเติมว่า แอนดรูว์ โลว์นีย์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญราชวงศ์อังกฤษและนักเขียนให้สัมภาษณ์กับเดลีเมลล์ กล่าวหาว่า อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ เคยเรียกใช้บริการหญิงค้าบริการทางเพศ 40 คน มายังโรงแรมหรูในกรุงเทพ ขณะมาเยือนประเทศไทย เมื่อปี 2544
“แอนดรูว์ เรียกใช้บริการหญิงค้าประเวณี 40 คน ในช่วงตลอดเวลา 4 วันที่เข้ามาเยือนกรุงเทพ ช่วงนั้นเขาประสบปัญหาวัยกลางคน เขาเลยเริ่มไล่ตามผู้หญิงไปทั่ว เขาใช้ข้ออ้างในการเป็นผู้แทนการค้าซึ่งได้รับเงินภาษีประชาชนเพื่อเดินทางไปประเทศต่างๆ” นายโลวนีย์กล่าวหา
ทั้งนี้ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์เผชิญข้อกล่าวหามากมาย จนนำไปสู่การโดนถอดพระยศ อ้างอิงจากบันทึกความทรงจำหลังเสียชีวิตของ เวอร์จิเนีย จิวฟรี ซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อของเจฟฟรีย์ เอปสตีน ได้กล่าวหาว่าตอนที่เธอยังเป็นวัยรุ่น เธอมีเพศสัมพันธ์กับเจ้าชายแอนดรูว์ ถึง 3 ครั้ง อย่างไรก็ตาม เจ้าชายแอนดรูว์ ทรงปฏิเสธข้อกล่าวหา
อย่างไรก็ตามพระราชวังบักกิงแฮม ระบุว่า มาตรการลงโทษเหล่านี้ถือว่ามีความจำเป็น แม้เจ้าชายแอนดรูว์จะยังทรงปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด ขณะที่พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และพระราชินีคามิลลาทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้งต่อเหยื่อและผู้รอดชีวิตจากการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ
