เช็ก 22 จังหวัด แจกเงินเยียวยาน้ำท่วม 68 สูงสุด 2 หมื่นบาท

เยียวยาน้ำท่วมปี 68 ครม. (18 พ.ย.68) เห็นชอบ หลักเกณฑ์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมขังในฤดูฝน ปี 2568 ใช้กรอบวงเงินงบประมาณ 6,169,986,000 บาท ที่ ครม.อนุมัติไว้แล้วเมื่อวันที่ 21 ต.ค.68 ให้ ปภ. เป็นหน่วยรับงบและจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสิน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. เป็นอุทกภัยที่กระทบต่อที่อยู่อาศัยประจำ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2568 ในกรณีน้ำท่วมขังบริเวณที่อยู่อาศัยประจำ จนกระทบต่อการดำรงชีวิตและไม่สามารถประกอบอาชีพปกติ ทำให้ขาดรายได้
2. เป็นที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วม ดินถล่ม ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย หรือ ถูกน้ำท่วมขังนานเกิน 7 วัน หรือ ถูกน้ำล้อมรอบ จนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า 7 วัน กรณีเป็นบ้านเช่า ผู้เช่าเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยให้ความช่วยเหลืออัตราเดียว คือ ครัวเรือนละ 9,000 บาท
3. เป็นที่อยู่อาศัยประจำที่ประสบภัย และได้รับผลกระทบกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.1. น้ำท่วมขังติดต่อกัน 31 – 60 วัน ครัวเรือนละ 5,000 บาท
3.2. น้ำท่วมขังติดต่อกัน 61 – 90 วัน ครัวเรือนละ 10,000 บาท
3.3. น้ำท่วมขังติดต่อกัน 91 – 120 วัน ครัวเรือนละ 15,000 บาท
3.4. น้ำท่วมขังติดต่อกัน 121 วันขึ้นไป ครัวเรือนละ 20,000 บาท
ครอบคลุมผู้ประสบภัย 171,302 ครัวเรือน ใน 22 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชัยภูมิ นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษ สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยให้หน่วยงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย ผ่านการพิจารณาของประชาคมหมู่บ้าน และตรวจสอบซ้ำโดยคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. และ ก.ช.ภ.อ. เพื่อให้เงินถึงมือผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง และไม่ให้เกิดการจ่ายซ้ำซ้อน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วันนี้ เงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาท เข้าบัญชีแล้ว เช็ก 12 จังหวัด 6 หมื่นครัวเรือน
- ทรัมป์ เตรียมแจกเงิน 2,000 ดอลลาร์ให้ทุกคน เดือด คนต้านภาษีคือ “คนโง่”
- ชื่นชมบริษัทดัง แจกเงินพนักงาน 2.5 พันบาท ซื้อชุดไว้ทุกข์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: