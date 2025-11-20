เกิดอะไรขึ้น? พบผู้เสียชีวิต ในดิสนีย์เวิลด์ ตายเป็นศพที่ 5 ในรอบเดือน
เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐฟลอริดา ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิต ในดิสนีย์เวิลด์ หลังได้รับแจ้งว่าผู้ตายล้มลง โดยเสียชีวิตเป็นศพที่ 5 ในรอบเดือน
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ออกมายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตใน ดิสนีย์ ซาราโทกา สปริงส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือ ดิสนีย์เวิลด์ ซึ่งถือเป็นศพที่ 5 ในรอบเดือน
โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวสั้นๆว่า “เรายืนยันว่ามีการเสียชีวิตที่ ดิสนีย์ ซาราโทกา แต่เราตัดสินใจที่จะไม่สอบสวนคดีนี้” ซึ่งหลังจากนี้ศพจะถูกส่งไปทางครอบครัวต่อไป
ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวนั้น มีรายงานว่าผู้ตาย “ล้มลง” ในซาราโทกา สปริงส์ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 15.18 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา เบื้องต้นไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติม
ย้อนกลับไปเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 68 ซัมเมอร์ อีควิตซ์ วัย 31 ปี เสียชีวิตในลักษณะต้องสงสัยว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ที่โรงแรมคอนเทมโพรารี รีสอร์ต นอกจากนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตต่อเนื่องในสัปดาห์ถัดๆมา โดยผู้ตายคนดังกล่าวเป็นผู้เสียชีวิตศพที่ 5
