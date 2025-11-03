การเงินเศรษฐกิจ

วันนี้ เงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาท เข้าบัญชีแล้ว เช็ก 12 จังหวัด 6 หมื่นครัวเรือน

เผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 14:25 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 14:28 น.
รัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมครั้งแรก 3 ต.ค. 68

ปภ. เริ่มโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 ครัวเรือนละ 9,000 แล้ววันนี้ (3 พ.ย. 68) เช็กที่นี่ ล็อตแรก 12 จังหวัด 7 หมื่นครัวเรือน ส่วนอีก 2 จังหวัดโอน 4 พ.ย. นี้

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เริ่มดำเนินการโอนจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 ให้กับประชาชนแล้วในวันนี้ (3 พ.ย. 68) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบกรอบวงเงิน 6,169.986 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นในพื้นที่ 65 จังหวัด รวม 685,554 ครัวเรือน ในอัตราเดียวกันคือ ครัวเรือนละ 9,000 บาท

เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 ได้วันไหน?

ปภ. ได้รายงานผู้ลงทะเบียนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 จำนวนทั้งสิ้น 265,238 ครัวเรือน ผ่านคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) จำนวนทั้งสิ้น 84,268 ครัวเรือน และส่งธนาคารออมสินจำนวนทั้งสิ้น 80,796 ครัวเรือน จำนวนเงิน 727,164,000 บาท มีกำหนดการโอนเงินช่วยเหลือ 2 วัน ดังนี้

ครั้งที่ 1 (วันนี้ 3 พ.ย. 68) รวมทั้งสิ้น 12 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, ชัยนาท, จันทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ตราด, สิงห์บุรี, อ่างทอง, เลย, พิจิตร, เพชรบูรณ์, สมุทรปราการ และ สระแก้ว จำนวน 68,094 ครัวเรือน วงเงินรวม 612,846,000 บาท

ครั้งที่ 2 (4 พ.ย. 68) ประกอบด้วย 2 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 12,702 ครัวเรือน วงเงินรวม 114,318,000 บาท

ทั้งนี้ รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเบื้องต้นในพื้นที่ทั้งหมด 65 จังหวัด รวม 685,554 ครัวเรือน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

ขอให้ประชาชนที่อยู่ในรายชื่อจังหวัดดังกล่าวตรวจสอบบัญชีธนาคารออมสินของตนเองเพื่อยืนยันการรับเงินโอน

รัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมเข้าบัญชีครั้งแรก 3 พ.ย. 68
ภาพจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

