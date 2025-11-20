ข่าวต่างประเทศ

ทาสแมวสะดุ้ง นักวิจัยเผยคนเลี้ยงแมว เสี่ยงเป็นโรคจิตเภทมากกว่าคนปกติ 2 เท่า

เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 09:52 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 09:52 น.
มีวิจัยล่าสุดออกมาว่า การเลี้ยงแมว อาจเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้เลี้ยงในการเกิดโรคจิตเภทมากถึง 2 เท่า สาเหตุเป็นเพราะสัมผัสเชื้อบางชนิด

มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์งานวิจัย 17 ชิ้นที่บ่งชี้ว่า การมีแมวเป็นสัตว์เลี้ยงอาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตเภทได้ถึงสองเท่า โดยงานวิเคราะห์นี้จัดทำโดยนักจิตแพทย์ จอห์น แมคแกรธ และเพื่อนร่วมงานที่ศูนย์วิจัยสุขภาพจิตควีนส์แลนด์ในออสเตรเลีย

การทบทวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในช่วง 44 ปีที่ผ่านมา ใน 11 ประเทศ พบว่า “มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่สำคัญระหว่างการเลี้ยงแมวในวงกว้าง กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตเภท” อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเน้นย้ำว่า “จำเป็นต้องมีการศึกษาที่มีคุณภาพสูงกว่านี้ในด้านนี้”

แนวคิดที่ว่าการเลี้ยงแมวเชื่อมโยงกับความเสี่ยงโรคจิตเภทมีมาตั้งแต่การศึกษาในปี 1995 โดยมีการสันนิษฐานว่าสาเหตุอาจมาจากปรสิตที่ชื่อว่า Toxoplasma gondii

T. gondii เป็นปรสิตที่ไม่เป็นอันตรายในคนส่วนใหญ่ แต่สามารถติดต่อได้จากการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก หรือน้ำที่ปนเปื้อน รวมถึงติดต่อผ่านอุจจาระของแมวที่ติดเชื้อได้ด้วย

เมื่อเข้าไปในร่างกายมนุษย์ T. gondii สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางและมีอิทธิพลต่อสารสื่อประสาทได้ โดยปรสิตนี้ถูกเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ, การเกิดอาการของโรคจิต, และความผิดปกติทางระบบประสาทบางอย่าง เช่น โรคจิตเภท

นักวิจัยชาวออสเตรเลียระบุว่า “หลังจากปรับปัจจัยรบกวนแล้ว เราพบว่าบุคคลที่สัมผัสกับแมวมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าที่จะเป็นโรคจิตเภท”

อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังสำคัญที่ต้องจำไว้ คือ การศึกษา 15 จาก 17 ชิ้น เป็นการศึกษาแบบกรณีควบคุม (case-control studies) ซึ่งงานวิจัยประเภทนี้ไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุและผลได้อย่างชัดเจน และมักจะไม่ได้นำปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบมาพิจารณาอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังมีความไม่สอดคล้องกันในบางจุด เช่น การศึกษาหนึ่งไม่พบความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างการเลี้ยงแมวก่อนอายุ 13 ปีกับการเกิดโรคจิตเภท แต่กลับพบความเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อจำกัดช่วงอายุที่สัมผัสกับแมวในวัย 9 ถึง 12 ปี ซึ่งบ่งชี้ว่าช่วงเวลาที่สำคัญในการสัมผัสกับแมวยังไม่ชัดเจน

ขณะที่การศึกษาอีกชิ้นพบว่า ผู้ที่เคยถูกแมวข่วนหรือกัดจะมีคะแนนที่สูงขึ้นในการทดสอบที่วัดลักษณะที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตเภท แต่ก็มีการเสนอว่า อาจเป็นเชื้อโรคอื่น เช่น Pasteurella multocida ที่เป็นสาเหตุแทน

นักวิจัยสรุปว่า “การทบทวนของเราให้การสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงแมวกับภาวะที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตเภท แต่ จำเป็นต้องมีการศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่และเป็นตัวแทน เพื่อทำความเข้าใจการเลี้ยงแมวในฐานะปัจจัยเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิตได้ดีขึ้น”

อ้างอิง : www.sciencealert.com

 

