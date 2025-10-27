ชื่นชมบริษัทดัง แจกเงินพนักงาน 2.5 พันบาท ซื้อชุดไว้ทุกข์
AMT Skincare ประกาศขอความร่วมมือแต่งกายโทนขาว-ดำ (26 ต.ค. 68 – 23 ม.ค. 69) พร้อมสวัสดิการจัดซื้อชุด โซเชียลชื่นชม
บริษัท อมต อินโนเวชั่น จำกัด หรือ AMT Skincare ได้ออกประกาศถึงพนักงาน ขอความร่วมมือในการแต่งกายไว้ทุกข์ “พี่ฝุ่ง” ซึ่งเป็นนักวิจัย และ CEO ของบริษัท ได้ออกประกาศขอความร่วมมือพนักงาน ให้ร่วมกันแต่งกายไว้ทุกข์ด้วยโทนสีขาว-ดำ หรือสวมยูนิฟอร์มบริษัทคู่กับกางเกงหรือกระโปรงสุภาพสีขาว-ดำ
“ประกาศถึงพนักงานทุกคน ขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกายไว้อาลัย และเงินสนับสนุนกรณีพิเศษ บริษัท อมต อินโนเวชั่น จำกัด ขอความร่วมมือพนักงานทุกท่าน ร่วมแสดงความไว้อาลัยและรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการแต่งกายไว้อาลัยด้วยชุดสุภาพโทน “ขาว-ดำ” เพื่อถวายความอาลัยเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2569
ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการสมทบทุนเงินสนับสนุนให้แก่พนักงานทุกท่าน เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท สำหรับใช้ในการจัดซื้อเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ เพื่อให้อยู่ในความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว โดยพนักงานสามารถนำหลักฐานการชำระเงินที่ออกในนามบริษัท มาแสดงต่อฝ่ายบัญชี เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบของบริษัท”
การแต่งกายดังกล่าว ขอความร่วมมือเป็นเวลา 90 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2569
นอกจากนี้ บริษัทยังมีเงินสนับสนุนคนละ 2,500 บาท สำหรับการจัดซื้อเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ พนักงานสามารถนำหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จ) ไปยื่นกับฝ่ายบัญชีของบริษัทตามระเบียบที่กำหนด
ประกาศดังกล่าวถูกรายงานโดยสื่อหลักหลายสำนัก และได้รับเสียงชื่นชมในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง หลายความคิดเห็นชื่นชมแนวนโยบายนี้ ที่ “ไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้พนักงาน”
มาตรการของบริษัทเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศการไว้อาลัยระดับชาติ โดยรัฐบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์ 90 วัน ขณะที่ข้าราชการแต่งกายไว้ทุกข์ 1 ปี และสถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา 30 วัน
