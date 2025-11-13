ข่าว

“พิมพ์วิไล” รับสิ้น โอนส่วยเว็บพนันให้ “บิ๊กตำรวจ” จริงตามลิสต์ “บิ๊กโจ๊ก”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 13:49 น.
"พิมพ์วิไล" รับสิ้น โอนส่วยเว็บพนันให้ "บิ๊กตำรวจ" จริงตามลิสต์ "บิ๊กโจ๊ก"

“พิมพ์วิไล” พยานปากเอกคดีเว็บพนัน “BNK Master” ให้การต่อ กมธ. ยอมรับโอนเงินส่วยให้ “บิ๊กตำรวจ” จริงตามรายชื่อที่ “บิ๊กโจ๊ก” เคยแฉ พร้อมตั้งคำถาม “จ่ายแล้วทำไมยังถูกจับ”

13 พฤศจิกายน 2568 ที่อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบราชการตำรวจด้านการบริหารงานบุคคล ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากรณีสำคัญ หลังจากคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยร้ายแรง พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกกว่า 200 นาย กรณีรับส่วยจากขบวนการเว็บพนันออนไลน์

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการซักถามพยานปากสำคัญคือ “พิมพ์วิไล” ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าของบัญชีม้าคนสำคัญของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ “BNK Master” โดย พิมพ์วิไล ได้ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน และยอมรับข้อกล่าวหากลางที่ประชุม

พิมพ์วิไล ในประชุมคณะกรรมาธิการฯ รัฐสภา
พิมพ์วิไล ยอมรับว่า ตนได้โอนเงินส่วยเว็บพนันให้กับ “บิ๊กตำรวจ” จริง ตามรายชื่อที่ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล เคยกล่าวอ้างมาทั้งหมด นอกจากนี้ เธอยังได้ตั้งคำถามกลางที่ประชุมด้วยว่า “จ่ายแล้วทำไมยังถูกจับกุม” ซึ่งการให้ข้อมูลของพยานคนสำคัญนี้ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และคณะกรรมาธิการฯ จะนำไปประกอบการพิจารณาต่อไป

สำหรับ พิมพ์วิไล เป็นที่รู้จักของสังคมหลังจากที่ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม ได้พาเธอเข้าให้ปากคำและมอบหลักฐานเส้นทางการเงินที่ สน.เตาปูน เมื่อปี 2567 โดย พิมพ์วิไล ถูกระบุว่าเป็นเจ้าของบัญชีม้าของเครือข่ายเว็บพนัน “BNK Master” และ “วีนัส มาสเตอร์”

ในขณะนั้น พิมพ์วิไล ให้การว่ามีหน้าที่หลักคือทำบัญชีและโอนเงิน โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท และถือเป็นพยานปากสำคัญที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินส่วยไปยังบัญชีม้าต่าง ๆ ที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับนายตำรวจระดับสูงหลายหน่วยงาน

