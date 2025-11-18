มายด์ ลภัสลัล เคลื่อนไหวแล้ว หลัง ทราย สก็อต แท็กข้อความหาอยากนัดคุย ทำโซเชียลตั้งข้อสงสัยเกิดอะไรขึ้นระหว่าง น้องแฟนกับพี่สะใภ้?
กำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษ เมื่อจู่ ๆ ทราย สก็อต นักอนุรักษ์ทะเลชื่อดัง น้องชายของ พาย สุนิษฐ์ ออกมาโพสต์ข้อความลงในสตอรี่อินสตาแกรมถึงพี่สะใภ้พร้อมแท็กชื่อ มายด์ ลภัสลัล ระบุว่า “ทรายพยายามนัดคุยหลายรอบแล้ว @wjmild รบกวนตอบรับนัดครับ” สร้างความสงสัยให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่นี้
อีกทั้งก่อนหน้านี้ในวันหมั้นของ พาย สุนิษฐ์ และ มายด์ ลภัสลัล ก็ไร้เงาของ ทราย สก็อต น้องชายพาย ไม่เดินทางมาร่วมยินดีพร้อมกับครอบครัว เมื่อเจอโพสต์ดังกล่าวก็ยิ่งสร้างความสงสัยมากขึ้นไปอีก
ล่าสุด มายด์ ลภัสลัล ก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว หลังถูกโซเชียลจับตาทะเลาะ ทราย สก็อต หรือไม่? โดยดาราสาวโพสต์คลิปคู่สามี พร้อมถือป้ายเตรียมนับถอยหลังเข้าสู่พิธีประตูวิวาห์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ที่จะมาถึงนี้ พร้อมระบุแคปชั่นว่า “See you next month #SweetPiOMild”
อย่างไรก็ตามคงต้องรอให้มีคนใดคนหนึ่งออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครั้ง หากมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
