พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ปัญหาปิดหนึ่งในห้องจัดแสดง พบโครงสร้างมีปัญหา เตรียมให้วิศวกรสอบสวนคานรองรับพื้น ยังไม่ระบุปิดนานเท่าใด
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้ประกาศปิดหอจัดแสดงคัมปานา หลังจากที่พบว่าโครงสร้างมีปัญหา
โดยหอจัดแสดงคัมปานานั้นเป็นหอจัดแสดงที่มี 9 ห้องและเน้นแสดงผลงานเซรามิกกรีก และหอจัดแสดงจนกว่าวิศวกรจะสอบสวนคานรองรับพื้นอันที่มีปัญหาเสร็จสิ้น ทั้งนี้ยังไม่ได้มีการระบุว่าจะใช้เวลาตรวจสอบและซ่อมแซมนานเท่าไหร่
ทั้งนี้จากรายงานงบประมาณพบว่าตลอดช่วงปี 2561 จนไปถึง 2567 ทางพิพิธภัณฑ์ใช้ ประมาณ 26.7 ล้านยูโร (ราว 1 พันล้านบาท) สำหรับงานซ่อมบำรุง และ 59.5 ล้านยูโร (2.2 พันล้านบาท) สำหรับการบูรณะอาคารพระราชวัง ขณะที่งบประมาณในการซื้องานศิลปะชิ้นใหม่สูงเกือบ 105 ล้านยูโร (3.9 พันล้านบาท)
สำหรับการประกาศปิดห้องจัดแสดงในครั้งนี้เกิดขึ้น 3 สัปดาห์ หลังจากเหตุโจรกรรมกระฉ่อนโลกอัญมณีของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ซึ่งแม้ตำรวจจะจับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้ว แต่ตำรวจยังไม่สามารถกู้อัญมณีได้ และมีความเป็นไปได้ว่าถูกทำลายไปแล้ว
