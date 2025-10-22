อัยการเปิดมูลค่า อัญมณีถูกขโมยจากลูฟวร์ หวั่นถูกทำลายไปแล้ว
อัยการฝรั่งเศส เปิดมูลค่า อัญมณีถูกขโมยจากลูฟวร์ ชี้แม้มูลค่าจะมหาศาล แต่สิ่งที่เสียหายกว่าคือความสูญเสียทางมรดกประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานความคืบหน้ากรณีที่ กลุ่มโจร 4 คน ที่ก่อเหตุบุกปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเจาะเข้าไปในห้องแสดงงานศิลปะที่หรูหราที่สุดห้องหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ และขโมยเครื่องประดับประวัติศาสตร์ 8 ชิ้น ซึ่งรวมถึงสร้อยคอที่จักรพรรดินโปเลียนมอบให้กับพระมเหสี โดยใช้เวลาแค่ 8 นาที ซึ่งเป็นข่าวฮือฮานั้น
ล่าสุด อัยการเปิดเผยว่าอ้างอิงจากภัณฑารักษ์ ระบุว่ามูลค่าอัญมณีที่ถูกขโมยไปนั้นมีมูลค่า 3 พันล้านบาท (88 ล้านยูโร) ซึ่งแม้ว่ามูลค่าจะมหาศาล แต่สิ่งที่เสียหายกว่าคือความสูญเสียทางมรดกประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส
ทางอัยการกล่าวอีกว่า สาเหตุที่เธอเลือกจะเปิดเผยมูลค่าของอัญมณีเนื่องจากเธอหวังว่าเมื่อโจรทราบมูลค่าแล้วพวกเขาเลือกจะไม่ทำลายมัน
ทั้งนี้ผ่านไปสองวันแล้ว ทางเจ้าตำรวจยังไม่ทราบจับตัวผู้ก่อเหตุได้ ทำให้เกิดความกังวลว่าอัญมณีอาจถูกทำลาย แยกชิ้นส่วน นำออกนอกประเทศ เพื่อขายต่อไปแล้ว
