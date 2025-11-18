ทัวร์ไทยร้อง สถานทูตญี่ปุ่น ขึ้นบัญชีดำ แจ็กแปปโฮ ห้ามเข้าญี่ปุ่นถาวร ทำภาพลักษณ์นทท.เสื่อมเสีย
คนไทยแห่ เรียกร้อง สถานทูตญี่ปุ่น ขึ้นบัญชีดำ แจ็กแปปโฮ ห้ามเข้าประเทศถาวร หลังคลิปถอดเสื้อเต้นทำภาพลักษณ์นทท.ไทยเสื่อมเสีย
บอกเลยว่าคอนเทนต์นี้จุดกระแสดราม่าดุเดือดแบบข้ามวันข้ามคืนและข้ามประเทศกันเลย สำหรับกรณี แจ็กแปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถหน้าลอว์สันวิวฟูจิซัง จุดเช็กอินยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น สร้างความเสื่อมเสียและน่าอับอายแก่คนไทยเป็นอย่างมาก นอกจากสื่อฝั่งไทยจะทำข่าวแล้ว สื่อในประเทศญี่ปุ่นก็พาดหัวข่าวจวกแรงเช่นกัน และดูเหมือนว่า แจ็กแปปโฮ จะทำการลบหรือซ่อนคลิปเจ้าปัญหาจากหน้าเพจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
เหนือสิ่งอื่นใดอย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวชาวไทยแวะเวียนไปพักผ่อนกันเยอะมาก ๆ ซึ่งหลังจากเกิดคลิปดราม่าของ แจ็กแปปโฮ ก็ได้สร้างความไม่พอใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างมากที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังกำลังทำให้คนญี่ปุ่นมองคนไทยทั้งประเทศไม่ดีและอาจจะทำให้การเดินทางไปเที่ยวที่นั่นยากกว่าที่เคยเป็น
ล่าสุดพบข้อมูลว่าในเพจเฟซบุ๊ก Embassy of Japan in Thailand/สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ก็มีกองทัพนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ล่าสุดของสถานทูตญี่ปุ่น โดยคอมเมนต์เป็นไปในทางเดียวกันว่า
“ขอโทษชาวญี่ปุ่นจากใจจริงต่อการกระทำของคนไทยบางคนในเหตุการณ์ล่าสุดที่มีชายเต้นบนหลังคารถ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าละอายเป็นอย่างมาก คนไทยจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมดังกล่าว รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่บุคคลนั้นไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศของท่าน ถือเป็นการไม่เคารพในสถานที่และกฎระเบียบของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังทำให้ภาพลักษณ์ของคนไทยโดยรวมดูแย่ลง
จึงอยากจะขอเรียกร้องให้ทางสถานทูตดำเนินการขึ้นบัญชีดำ (Black List) บุคคลในคลิปดังกล่าวไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่นเป็นการถาวร และขอให้มีการดำเนินคดีที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างถึงที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวญี่ปุ่นจะยอมมรับคำขอโทษนี้ และหวังว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นจะยังคงอบอึ่นย แน่นแฟ้น งดงามเช่นเดิม”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิป แจ็กแปปโฮ ถอดเสื้อเต้นที่ญี่ปุ่นหายจากหน้าเพจ ทำคนสงสัยซ่อนหรือลบ?
- ปวิน ซัด ‘แจ็ก แปปโฮ’ ถอดเสื้อเต้นบนรถ ทำคนไทยเสียชื่อ แลกยอดไลก์กับชื่อเสียง
- แจ็ก แปปโฮ งานเข้า เพจดังแจ้งตำรวจญี่ปุ่นเอาผิดแล้ว ปมเต้น โทษหนัก
อ้างอิงจาก : FB Embassy of Japan in Thailand/สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: