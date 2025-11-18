ข่าว

ทัวร์ไทยร้อง สถานทูตญี่ปุ่น ขึ้นบัญชีดำ แจ็กแปปโฮ ห้ามเข้าญี่ปุ่นถาวร ทำภาพลักษณ์นทท.เสื่อมเสีย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 10:28 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 10:48 น.
75

คนไทยแห่ เรียกร้อง สถานทูตญี่ปุ่น ขึ้นบัญชีดำ แจ็กแปปโฮ ห้ามเข้าประเทศถาวร หลังคลิปถอดเสื้อเต้นทำภาพลักษณ์นทท.ไทยเสื่อมเสีย

บอกเลยว่าคอนเทนต์นี้จุดกระแสดราม่าดุเดือดแบบข้ามวันข้ามคืนและข้ามประเทศกันเลย สำหรับกรณี แจ็กแปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถหน้าลอว์สันวิวฟูจิซัง จุดเช็กอินยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น สร้างความเสื่อมเสียและน่าอับอายแก่คนไทยเป็นอย่างมาก นอกจากสื่อฝั่งไทยจะทำข่าวแล้ว สื่อในประเทศญี่ปุ่นก็พาดหัวข่าวจวกแรงเช่นกัน และดูเหมือนว่า แจ็กแปปโฮ จะทำการลบหรือซ่อนคลิปเจ้าปัญหาจากหน้าเพจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย

เหนือสิ่งอื่นใดอย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวชาวไทยแวะเวียนไปพักผ่อนกันเยอะมาก ๆ ซึ่งหลังจากเกิดคลิปดราม่าของ แจ็กแปปโฮ ก็ได้สร้างความไม่พอใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างมากที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังกำลังทำให้คนญี่ปุ่นมองคนไทยทั้งประเทศไม่ดีและอาจจะทำให้การเดินทางไปเที่ยวที่นั่นยากกว่าที่เคยเป็น

แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น
ภาพจาก Facebook : สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ

ล่าสุดพบข้อมูลว่าในเพจเฟซบุ๊ก Embassy of Japan in Thailand/สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ก็มีกองทัพนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ล่าสุดของสถานทูตญี่ปุ่น โดยคอมเมนต์เป็นไปในทางเดียวกันว่า

“ขอโทษชาวญี่ปุ่นจากใจจริงต่อการกระทำของคนไทยบางคนในเหตุการณ์ล่าสุดที่มีชายเต้นบนหลังคารถ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าละอายเป็นอย่างมาก คนไทยจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมดังกล่าว รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่บุคคลนั้นไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศของท่าน ถือเป็นการไม่เคารพในสถานที่และกฎระเบียบของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังทำให้ภาพลักษณ์ของคนไทยโดยรวมดูแย่ลง

จึงอยากจะขอเรียกร้องให้ทางสถานทูตดำเนินการขึ้นบัญชีดำ (Black List) บุคคลในคลิปดังกล่าวไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่นเป็นการถาวร และขอให้มีการดำเนินคดีที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างถึงที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวญี่ปุ่นจะยอมมรับคำขอโทษนี้ และหวังว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นจะยังคงอบอึ่นย แน่นแฟ้น งดงามเช่นเดิม”

คนไทยร้อง สถานทูตญี่ปุ่น แบน แจ็กแปปโฮ ห้ามเข้าถาวร ทำภาพลักษณ์นทท.เสื่อมเสีย คนไทยร้อง สถานทูตญี่ปุ่น แบน แจ็กแปปโฮ ห้ามเข้าถาวร ทำภาพลักษณ์นทท.เสื่อมเสีย-1 คนไทยร้อง สถานทูตญี่ปุ่น แบน แจ็กแปปโฮ ห้ามเข้าถาวร ทำภาพลักษณ์นทท.เสื่อมเสีย-2 คนไทยร้อง สถานทูตญี่ปุ่น แบน แจ็กแปปโฮ ห้ามเข้าถาวร ทำภาพลักษณ์นทท.เสื่อมเสีย-3

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Embassy of Japan in Thailand/สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;สีหศักดิ์&quot; ติง &quot;แจ็กแปปโฮ&quot; ยืนถอดเสื้อเต้นบนรถที่ญี่ปุ่น หวั่นกระทบภาพลักษณ์ไทย ข่าว

“สีหศักดิ์” ติง “แจ็กแปปโฮ” ยืนถอดเสื้อเต้นบนรถที่ญี่ปุ่น หวั่นกระทบภาพลักษณ์ไทย

47 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

รมว.ท่องเที่ยว ฝากถึง แจ็กแปปโฮ ย้ำทุกกระทำเชิงลบ กระทบภาพลักษณ์

2 นาที ที่แล้ว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงาน เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 3.2 ลึก 1 กม. ที่ อ.สามเงา จ.ตาก เมื่อเช้าวันนี้ เขื่อนภูมิพลตรวจวัดค่าอัตราเร่งได้ 0.00277 g กฟผ. ยืนยันไม่กระทบความมั่นคงของเขื่อน ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหวขนาด 3.2 ศูนย์กลางที่ตาก ห่างเขื่อนภูมิพลเพียง 48 กม.

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เกาหลีใต้ พบ กานา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 18 พ.ย. 68

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” ยันไม่มีระงับเจรจาภาษีสหรัฐฯ “อนุทิน” เดินหน้าคุย “ทรัมป์”

13 นาที ที่แล้ว
หนุ่มวัย 22 ดับสยอง ทำระเบิดเถื่อน บึ้มใส่ตัวเองคาแคร่ มือขาด อีกรายสาหัสปางตาย ข่าว

หนุ่มวัย 22 ดับสยอง ทำระเบิดเถื่อน บึ้มใส่ตัวเองคาแคร่ มือขาด อีกรายสาหัสปางตาย

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จุลพันธ์ เตือน อนุทิน ท่าทีการทูตคลาดเคลื่อน ทำไทยเสียเปรียบกัมพูชา

24 นาที ที่แล้ว
ย้อนรอยดราม่าปี 2565 กรณี แจ็ก แปปโฮ เหยียบโต๊ะเสิร์ฟอาหารร้านโอมากาเสะ ก่อนปิดดราม่าเหยียบโต๊ะ จับมือเจ้าของร้านเลี้ยงโอมากาเสะทำซูชิเลี้ยงเด็กพิการทางสายตา ข่าว

ชาวเน็ตขุดวีรกรรมเก่า แจ็ก แปปโฮ ยืนบนโต๊ะโอมากาเสะ จนร้านต้องเปลี่ยนโต๊ะทั้งแผง

24 นาที ที่แล้ว
อ.เฉลิมชัย เดือดจัด แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนรถ ชี้ทำลายชื่อเสียงประเทศ ข่าว

รุ่นใหญ่มาเอง อ.เฉลิมชัย ซัด แจ็ก แปบโฮ ถ่อยสถุล-รสนิยมต่ำ ทำคนไทยเสียชื่อ

24 นาที ที่แล้ว
โหนกระแส ทนายแก้ว บันเทิง

กรรชัย คัมแบ็ก ปล่อยไก่ทนายแก้วหรา ไวรัลแค่ไหน? เช็กสีหน้าแขกรับเชิญ

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนสั่งระงับฉายหนังญี่ปุ่นทั่งประเทศ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการทูต

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ครูไพบูลย์ แจ้งจับมิจฉาชีพ หลังประกาศขายบ้าน ถูกหลอกโอนเงินกว่า 5 พัน

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ปัญหาปิดหนึ่งในห้องจัดแสดง พบโครงสร้างมีปัญหา

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทัวร์ไทยร้อง สถานทูตญี่ปุ่น ขึ้นบัญชีดำ แจ็กแปปโฮ ห้ามเข้าญี่ปุ่นถาวร ทำภาพลักษณ์นทท.เสื่อมเสีย

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ญี่ปุ่น พบ โบลิเวีย ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 18 พ.ย. 68

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กมะกัน 10 ขวบขับรถกลับบ้านคนเดียว โมโหแม่ ซวยทำพ่อโดนจับไปด้วย

58 นาที ที่แล้ว
ทราย สก็อต น้องชาย พาย สุนิษฐ์ โพสต์แท็ก มายด์ ลภัสลัล กลาง IG ข่าวดารา

แห่สงสัย? ทราย สก็อต ส่งข้อความถึง ‘มายด์ ลภัสลัล’ พี่สะใภ้ กลางโซเชียล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรอย &quot;ลอว์สันหน้าฟูจิ&quot; จุดเช็กอินมหาชน ปัญหานทท.ไร้มารยาท จนคนญี่ปุ่นเอือม ข่าว

ย้อนรอย “ลอว์สันหน้าฟูจิ” จุดเช็กอินยอดฮิต ปัญหานทท.ไร้มารยาท จนคนญี่ปุ่นเอือม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

3 แม่ลูกเยอรมันดับปริศนาในโรงแรม คาด “ยาพ่นฆ่าตัวเรือด” รั่ว ตร.จับ 11 คน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ศรีลังกา พบ ไทย ดูบอลสด ฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก วันที่ 18 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็กแปปโฮ ปีนรถเต้นหน้าร้าน Lawson วิวฟูจิ เสี่ยงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายญี่ปุ่น ข่าว

เปิดกฎหมายญี่ปุ่น แจ็กแปปโฮ ปีนรถเต้น Lawson วิวฟูจิ เสี่ยงคุก 3 ปี ปรับ 5 แสนเยน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แจ็ก แปปโฮ งานเข้า เพจดังแจ้งตำรวจญี่ปุ่นเอาผิดแล้ว ปมเต้น โทษหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ ดาว X ถ่ายคลิปโป๊แบบเอาต์ดอร์กับคนแปลกหน้า ขายกลุ่มลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป แจ็กแปปโฮ ถอดเสื้อเต้นที่ญี่ปุ่น หายจากหน้าเพจ ทำคนสงสัยซ่อนหรือลบ? บันเทิง

คลิป แจ็กแปปโฮ ถอดเสื้อเต้นที่ญี่ปุ่นหายจากหน้าเพจ ทำคนสงสัยซ่อนหรือลบ?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน ซัด แจ็ก แปปโฮ เต้นบนรถวิวฟูจิ ทำคนไทยเสียชื่อ บันเทิง

ปวิน ซัด ‘แจ็ก แปปโฮ’ ถอดเสื้อเต้นบนรถ ทำคนไทยเสียชื่อ แลกยอดไลก์กับชื่อเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 10:28 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 10:48 น.
75
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกาหลีใต้ พบ กานา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 18 พ.ย. 68

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568

“สีหศักดิ์” ยันไม่มีระงับเจรจาภาษีสหรัฐฯ “อนุทิน” เดินหน้าคุย “ทรัมป์”

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568

จุลพันธ์ เตือน อนุทิน ท่าทีการทูตคลาดเคลื่อน ทำไทยเสียเปรียบกัมพูชา

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
ย้อนรอยดราม่าปี 2565 กรณี แจ็ก แปปโฮ เหยียบโต๊ะเสิร์ฟอาหารร้านโอมากาเสะ ก่อนปิดดราม่าเหยียบโต๊ะ จับมือเจ้าของร้านเลี้ยงโอมากาเสะทำซูชิเลี้ยงเด็กพิการทางสายตา

ชาวเน็ตขุดวีรกรรมเก่า แจ็ก แปปโฮ ยืนบนโต๊ะโอมากาเสะ จนร้านต้องเปลี่ยนโต๊ะทั้งแผง

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
Back to top button