ผอ.พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ รับกล้องวงจรปิดชี้ผิดด้าน ชี้ระบบรักษาความปลอดภัยอ่อน และภายในบางจุดเก่าเกินกว่าที่จะรับรองเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ลอเรนส์ เดส คาร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ได้ออกมาแถลงกับมวลชนครั้งแรก หลังจากที่เครื่องประดับประวัติศาสตร์ 8 ชิ้น ซึ่งรวมถึงสร้อยคอที่จักรพรรดินโปเลียนมอบให้กับพระมเหสี มูลค่ารวมๆ 3 พันล้านบาท (88 ล้านยูโร) ถูกขโมยไป และคาดว่าถูกทำลายไปแล้ว
โดย เดอ คาร์ กล่าวยอมรับกล้องวงจรปิดนั้น “อ่อน” และ “เก่า” พร้อมอธิบายว่า กล้องตัวเดียวที่คอยตรวจสอบผนังด้านนอกของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายบุกเข้ามา กล้องชี้ผิดด้าน โดยระบบรักษาความปลอดภัยนั้นไม่น่าพึงพอใจอย่างมาก และภายในบางจุดนั้นเก่าเกินไปกว่าที่จะรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมาก แต่ทางพิพิธภัณฑ์เผชิญปัญหาเรื่องงบประมาณ
เธอกล่าวอีกด้วยว่า พวกเราล้มเหลวในการปกป้องอัญมณี พร้อมระบุอีกว่าไม่มีใครที่ได้รับการคุ้มครองจากอาชญากรรมที่โหดร้ายได้ แม้กระทั้งพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ก็ตาม
ทั้งนี้เธอกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็วและสั่งอพยพประชาชนทันที อย่างไรก็ตามพวกเราไม่ได้เร็วพอที่จะปกป้องเครื่องประดับได้ พร้อมชี้ว่าจุดอ่อนของพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นที่รับรู้
เบื้องต้น ลอเรนส์ เดส คาร์ ได้ยื่นใบลาออกให้กระทรวงวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามใบลาออกของเธอถูกปฏิเสธ นอกจากนี้เธอบอกด้วยว่าเธอเคยแจ้งถึงปัญหานี้มาได้ซักพักแล้ว
อย่างไรก็ตามทางเจ้าตำรวจยังไม่ทราบตัวหรือจับตัวผู้ก่อเหตุได้ ทำให้เกิดความกังวลว่าอัญมณีอาจถูกทำลาย แยกชิ้นส่วน นำออกนอกประเทศ เพื่อขายต่อไปแล้ว
