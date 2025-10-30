ข่าวต่างประเทศ

ตร.ฝรั่งเศสจับเพิ่มได้อีก 5 คน ผู้ต้องสงสัยปล้นเครื่องเพชรในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 16:22 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 16:01 น.
ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก 5 คน ในคดีโจรกรรมเครื่องเพชรโบราณในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ มูลค่ารวมกว่า 88 ล้านยูโร แต่ยังกู้คืนของกลางไม่ได้

อัยการกรุงปารีสเปิดเผยว่า ตำรวจฝรั่งเศสได้จับกุมผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก 5 ราย ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการปล้นเครื่องเพชรมูลค่า 88 ล้านยูโร (ราว 3,300 ล้านบาท) จากพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

สำนักงานของ ลอร์ เบคควอ อัยการกรุงปารีส กล่าวว่า การจับกุมเกิดขึ้นเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาในเขตกรุงปารีส และสำนักข่าว AFP รายงานว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยหลักก็ถูกควบคุมตัวในกลุ่มนี้ด้วย โดยการจับกุมใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ต้องสงสัย 2 รายแรกที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ยอมรับความเกี่ยวข้องบางส่วนในการโจรกรรมครั้งนี้

People wait for the opening of the Louvre museum, Thursday, Oct. 30, 2025 in Paris. (AP Photo/Emma Da Silva)

เบคควอบอกกับสถานีวิทยุ RTL เมื่อวันพฤหัสบดีว่า เครื่องเพชรล้ำค่าที่ถูกขโมยไปในเหตุการณ์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ยังไม่มีการกู้คืนกลับมาได้

เธอเสริมว่า DNA ของหนึ่งในผู้ถูกจับกุมใหม่นั้นสามารถเชื่อมโยงกับสถานที่เกิดเหตุได้ และบุคคลดังกล่าวถูกเชื่อว่าเป็นหนึ่งในทีมโจร 4 คนที่ลงมือปล้น โดยทางการเชื่อว่าแก๊งที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมนี้อาจมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มคนที่เข้าไปขโมยเครื่องเพชรด้วยตัวเอง

Head of the brigand of banditry repression Pascal Carreau, left, and Paris prosecutor Laure Beccuau speaks attend a news conference at the Paris courthouse Wednesday, Oct. 29, 2025, on the judicial investigation into the jewels robbery at the Louvre museum in Paris, France. (AP Photo/Emma Da Silva)

หลังเหตุการณ์นี้ มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถาบันทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสถูกยกระดับขึ้น โดยพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ได้ตัดสินใจย้ายเครื่องเพชรที่มีมูลค่าสูงบางส่วนไปเก็บไว้ที่ธนาคารกลางฝรั่งเศส (Bank of France) โดยจะถูกเก็บไว้ในห้องนิรภัยที่ปลอดภัยที่สุด ซึ่งอยู่ใต้ดินลึกลงไป 26 เมตร เพื่อป้องกันเหตุโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีก

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

