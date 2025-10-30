ตร.ฝรั่งเศสจับเพิ่มได้อีก 5 คน ผู้ต้องสงสัยปล้นเครื่องเพชรในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก 5 คน ในคดีโจรกรรมเครื่องเพชรโบราณในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ มูลค่ารวมกว่า 88 ล้านยูโร แต่ยังกู้คืนของกลางไม่ได้
อัยการกรุงปารีสเปิดเผยว่า ตำรวจฝรั่งเศสได้จับกุมผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก 5 ราย ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการปล้นเครื่องเพชรมูลค่า 88 ล้านยูโร (ราว 3,300 ล้านบาท) จากพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
สำนักงานของ ลอร์ เบคควอ อัยการกรุงปารีส กล่าวว่า การจับกุมเกิดขึ้นเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาในเขตกรุงปารีส และสำนักข่าว AFP รายงานว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยหลักก็ถูกควบคุมตัวในกลุ่มนี้ด้วย โดยการจับกุมใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ต้องสงสัย 2 รายแรกที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ยอมรับความเกี่ยวข้องบางส่วนในการโจรกรรมครั้งนี้
เบคควอบอกกับสถานีวิทยุ RTL เมื่อวันพฤหัสบดีว่า เครื่องเพชรล้ำค่าที่ถูกขโมยไปในเหตุการณ์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ยังไม่มีการกู้คืนกลับมาได้
เธอเสริมว่า DNA ของหนึ่งในผู้ถูกจับกุมใหม่นั้นสามารถเชื่อมโยงกับสถานที่เกิดเหตุได้ และบุคคลดังกล่าวถูกเชื่อว่าเป็นหนึ่งในทีมโจร 4 คนที่ลงมือปล้น โดยทางการเชื่อว่าแก๊งที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมนี้อาจมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มคนที่เข้าไปขโมยเครื่องเพชรด้วยตัวเอง
หลังเหตุการณ์นี้ มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถาบันทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสถูกยกระดับขึ้น โดยพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ได้ตัดสินใจย้ายเครื่องเพชรที่มีมูลค่าสูงบางส่วนไปเก็บไว้ที่ธนาคารกลางฝรั่งเศส (Bank of France) โดยจะถูกเก็บไว้ในห้องนิรภัยที่ปลอดภัยที่สุด ซึ่งอยู่ใต้ดินลึกลงไป 26 เมตร เพื่อป้องกันเหตุโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีก
อ้างอิง : www.bbc.com
