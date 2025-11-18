ครูไพบูลย์ แจ้งจับมิจฉาชีพ หลังประกาศขายบ้าน ถูกหลอกโอนเงินกว่า 5 พัน
“ครูไพบูลย์” เข้าแจ้งความ หลังถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน 5,104 บาท อ้างเป็นค่าตั๋วเครื่องบินไปทำสัญญาซื้อขายบ้าน 4 ล้านบาทที่ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2568 ครูไพบูลย์ แสงเดือน นักแต่งเพลงชื่อดัง ได้เดินทางเข้าแจ้งความต่อ ร.ต.อ.ทัศวัช ชะโร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย จังหวัดเลย หลังจากถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงิน 5,104 บาท
ครูไพบูลย์ เปิดเผยว่า ตนได้ประกาศขายบ้านพักในเมืองเลย ราคา 4 ล้านบาท ต่อมามีหญิงสาวชื่อ “ปลา” โทรศัพท์ติดต่อมาว่าสนใจซื้อบ้าน หญิงสาวคนดังกล่าวอ้างว่า ตอนนี้ตนอยู่ที่พูลวิลล่าหรูราคา 50 ล้านบาทในจังหวัดภูเก็ต และอ้างว่าเฟซบุ๊กโดนแฮ็ก สูญเงิน 12 ล้านบาท จึงขอพูดคุยผ่านไลน์แทน
มิจฉาชีพที่ใช้ชื่อว่าปลา ได้ออกอุบายว่า มีเพื่อนชาวต่างชาติเป็นคู่สามีภรรยา ได้ยินการพูดคุยและสนใจขอซื้อบ้านในราคาที่สูงกว่า โดยจะขอส่วนต่างราคา ครูไพบูลย์จึงตกลงจะเดินทางไปภูเก็ตในวันรุ่งขึ้น
จากนั้น หญิงสาวที่ชื่อปลาได้ออกอุบายต่อว่า มีน้องชื่อ “เอ็ม” ทำทัวร์ สามารถจองตั๋วเครื่องบินและรถเช่าให้ได้ ต่อมานายเอ็มได้ติดต่อครูไพบูลย์ และขอให้โอนค่าตั๋วเครื่องบินเป็นเงิน 5,104 บาท หลังจากครูไพบูลย์โอนเงินไปแล้ว ตนก็ไม่สามารถติดต่อทั้งคู่ได้อีกเลย จึงรู้ตัวว่าถูกหลอก
ครูไพบูลย์ ยอมรับว่า ตนเองเคยถูกหลอกในลักษณะนี้มาแล้ว นี่เป็นครั้งที่ 2 จึงอยากฝากเตือนประชาชนว่า ให้ตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่จะติดต่อด้วยให้ละเอียด เพราะขนาดตนเป็นที่รู้จักก็ยังเสียรู้มิจฉาชีพ
