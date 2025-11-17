ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดนาที “ลูกอดีตรองผกก.” กร่างหนัก! ผลักตร.ล้มทั้งยืนกลางงานหมอลำ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 11:46 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 11:46 น.
65
ลูกชายอดีตรอง ผกก
แฟ้มภาพ

ผกก.วังสามหมอ ลั่น เอาผิดถึงที่สุด ไม่มีละเว้น ลูกอดีตรองผกก. ชื่อเล่น “โอเล่” สุดกร่าง ปรี่ผลักอกตำรวจสายตรวจล้มทั้งยืนต่อหน้าคนมาดูงานหมอลำ

กรณีเกิดเหตุชุลมุนภายในงานหมอลำบริเวณที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี เมื่อคืนวันที่ 14 พ.ย.68 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏภาพกลุ่มวัยรุ่นมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก่อนที่หนึ่งในนั้นจะผลักอกตำรวจจนล้ม ! ท่ามกลางสายตาผู้ที่เที่ยวงานจำนวนมาก

ต่อมาเพจ “พระจันทร์ลายกระต่าย V5” เผยแพร่คลิปที่กำลังเป็นประเด็นร้อน ซึ่งจะเห็นกลุ่มวัยรุ่นมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่หนึ่งในนั้นผลักอกตำรวจจนล้ม ท่ามกลางสายตาประชาชนที่เที่ยวงานอยู่เป็นจำนวนมาก

ล่าสุด พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ธนะกิจไพโรจน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ เปิดเผยว่า เตรียมจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด ไม่มีการละเว้น ไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นใครก็ตาม ดำเนินคดีแน่นอน ได้แจ้งให้ตร.สายตรวจมาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับ “นายโอเล่” แล้; จากการสอบถามตำรวจที่เข้าไประงับเหตุ ทราบว่าเป็นเหตุจากกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันภายในงานหมอลำบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปแยกกลุ่มวัยรุ่นที่ทะเลาะกันและควบคุมสถานการณ์

จากนั้นจู่ๆ หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นเสื้อสีดำไม่พอใจที่ตำรวจเข้าแยก จึงผลักอกตำรวจอย่างแรงจนล้มทั้งยืน แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ ตำรวจสายตรวจเราก็ใจเย็นไม่ตอบโต้ หลังเกิดเหตุตำรวจหลายรายได้รีบเข้าควบคุมสถานการณ์ทันที ทำให้เหตุการณ์ไม่บานปลายและยุติลงอย่างรวดเร็ว

แฟ้มภาพ
ผลักตำรวจกลางงานหมอลำ
แฟ้มภาพ

ปัจจุบันมีรายงานตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งจากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ และคำให้การของพยานในงาน เพื่อประกอบสำนวนคดี โดยข้อกล่าวหาต้องรอการพิจารณาจากพนักงานสอบสวนอีกครั้ง และคาดว่าจะมีความคืบหน้าในการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้ เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่”

ผกก.สภ.วังสามหมอ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ผู้ก่อเหตุรายนี้ทราบชื่อคือนายโอเล่ เป็นลูกชายของอดีตรองผู้กำกับ สภ.วังสามหมอ ซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปแล้ว วันเกิดเหตุเห็นว่านายโอเล่มาขอโทษตำรวจแล้ว จะมาตบหัวแล้วลูบหลังแบบนี้ไม่ได้ต้องดำเนินคดี แต่ย้ำชัดว่า ไม่ว่าลูกใครก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเหมือนกัน ไม่มีข้อยกเว้นอย่างแน่นอน

อัปเดตล่าสุด เฟซบุ๊กแฟเพจ สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี รายงานว่า ตอนนี้ได้ทำการจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย โดยไม่เปิดเผยชื่อ ระบุเพียง ตามที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลเป็นคลิปวิดีโอ ชายได้ผลักหน้าอกเจ้าหน้าที่ตำรวจจนล้มลงนั้น พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ธนะกิจไพโรจน์ ผกก.สภ.วังสามหมอ ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.สุพล หร่อยดา รอง ผกก.สส.สภ.วังสามหมอ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองราย และนำตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

แฟ้มภาพ

ดำเนินคดีนายเอ (นามสมมุติ)โดยกล่าวหาว่า “ ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทำหรือได้กระทำการตามหน้าที่ และต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย “

ดำเนินคดีนายบี (นามสมมุติ) โดยกล่าวหาว่า ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย“

จากกรณีดังกล่าว ถือเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเป็นพฤติการณ์ที่ไม่เคารพต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง สภ.วังสามหมอจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกท่าน.

จับผู้ตองหา สภ วังสามหมอ
ภาพ @สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี
งานหมอลำ อุดร
ภาพ @สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี
ผู้ต้องหางานหมอลำ วังสามหมอ
ภาพ @สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี
กลุ่มเพื่อนลูกอดีตรอง ผกก
ภาพ @สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 11:46 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 11:46 น.
65
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

