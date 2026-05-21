ข่าวการเมือง

รัฐบาลเตรียมดัน E-Sport เข้าสู่สถานศึกษา เตรียมพร้อมทุนมนุษย์ดิจิทัล

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 10:23 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 10:23 น.
60

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย รัฐบาลเตรียมดัน E-Sport เข้าสู่สถานศึกษา เตรียมพร้อมทุนมนุษย์ดิจิทัล และเปิดมุมมองใหม่การศึกษาไทย

ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงความคืบหน้านโยบายสำคัญด้านการศึกษาว่า รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเดินหน้ายกระดับการเรียนรู้ของเด็กไทยสู่โลกอนาคต ด้วยการผลักดัน “อีสปอร์ต” (E-Sports) เข้าสู่สถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการเตรียม “ทุนมนุษย์ดิจิทัล” รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ และเป็นการเปิดมุมมองใหม่ต่อการศึกษาไทย ที่เชื่อมโยงทักษะดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจในอนาคต เข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ในระยะแรกจะนำอีสปอร์ตเข้าสู่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนทั่วประเทศก่อน เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้ฝึกฝนใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม และการบริหารจัดการตนเอง พร้อมคัดเลือกตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันทั้งระดับโรงเรียน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ จากนั้นจะต่อยอดสู่หลักสูตรการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต โดยรัฐบาลไม่ได้มองอีสปอร์ตในมิติของความบันเทิงเท่านั้น แต่มองเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่มีมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจ และสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับเยาวชนไทยได้

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุด้วยว่า รัฐบาลมุ่งหวังจะเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของเด็กไทยจากการเรียนเพื่อจดจำ ไปสู่การเรียนเพื่อคิด วิเคราะห์ และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเสริมศักยภาพ ซึ่งเชื่อมั่นว่า เด็กไทยทุกคนมีศักยภาพ ขอเพียงเปิดเวที เปิดโอกาส และเปิดเครื่องมือที่เหมาะสม เด็กไทยก็พร้อมแข่งขันได้ในทุกสนามของโลกได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ยืนยันตัวตนแอปฯ &quot;เป๋าตัง&quot; ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร ก่อนรับสิทธิ &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; เศรษฐกิจ

ยืนยันตัวตนแอปฯ “เป๋าตัง” ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร ก่อนรับสิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส”

1 นาที ที่แล้ว
อดีตนายแบบแฉพฤติกรรม อ.แก้กรรม ล่วงละเมิดอมอวัยวะเพศหลังกินน้ำพริก ข่าว

อดีตนายแบบ แฉยับ ‘อ.แก้กรรม’ อมของลับ หลังกินน้ำพริก ทำแสบร้อนรุนแรง

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฮีโร่เหตุกราดยิงบอนได เข้าแจ้งความ ถูกพี่น้องข่มขู่ ไถเงินบริจาค ขอคนละ 2 ล้าน

10 นาที ที่แล้ว
งานเข้า! เพชร ปากปลาร้า ล้อเลียนแผลในใจ ทราย สก๊อต เล่นมุกใต้สะดือ ทำโซเชียลเดือด บันเทิง

งานเข้า! เพชร ปากปลาร้า ล้อเลียนแผลในใจ ทราย สก๊อต เล่นมุกใต้สะดือ ทำโซเชียลเดือด

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเตรียมดัน E-Sport เข้าสู่สถานศึกษา เตรียมพร้อมทุนมนุษย์ดิจิทัล

29 นาที ที่แล้ว
ดราม่า พี่จอง คัลแลน ชลบุรี ค่าเก้าอี้ชายหาด 400 บาท สรุปแล้วแม่ค้าคืนเงิน ไม่ใช่คิดเกิน? บันเทิง

ดราม่า “พี่จอง คัลแลน” ชลบุรี ค่าเก้าอี้ชายหาด 400 บาท สรุปแล้วแม่ค้าคืนเงิน ไม่ใช่คิดเกิน?

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าอาวาสวัดเสาหิน จ.เชียงใหม่ สึกแล้ว หลังโดนกล่าวหานัวสีกา เจ้าตัวลั่นไม่ใช่ตน

40 นาที ที่แล้ว
บิวกิ้น พุฒิพงศ์ ทำสำเร็จ! คว้าปริญญาโท จากสถาบันชั้นนำระดับโลก ที่ประเทศอังกฤษ บันเทิง

บิวกิ้น พุฒิพงศ์ ทำสำเร็จ! คว้าปริญญาโท จากสถาบันชั้นนำระดับโลก ที่ประเทศอังกฤษ

42 นาที ที่แล้ว
เจ้าของร้านหมูกระทะลุยเอาผิดตำรวจลวนลามสาวเสิร์ฟ ข่าว

คลิปมัดตัว! ตำรวจลวนลามสาวเสิร์ฟ ท้าดูวงจรปิด ถูกจับได้ คนในโต๊ะอ้างเรื่องธรรมดา

46 นาที ที่แล้ว
ช็อกแฟนคลับ! MNL48 ประกาศยุบวง ปิดตำนานไอดอล ปล่อย MV สุดท้ายก่อนอำลา บันเทิง

ช็อกแฟนคลับ! MNL48 ประกาศยุบวง ปิดตำนานไอดอล ปล่อย MV สุดท้ายก่อนอำลา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กพท. ยกระดับเฝ้าระวังอีโบลา คุมเข้มคัดกรองผู้โดยสาร โดยเฉพาะจากพื้นที่เสี่ยง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต เปิดใจหลัง พาย พ้นตำแหน่ง ข่าว

ทราย สก๊อต เปิดใจ พาย สุนิษฐ์ พ้นตำแหน่ง เสียใจโดนสงสัย ทั้งที่เปิดหลักฐานแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กระทรวงมหาดไทย โต้ DOPA ล่ม เป็นช่วงยกระดับความปลอดภัย ใช้งานได้ปกติแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ &quot;คองโก-ยูกันดา&quot; เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสอีโบลา ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ “คองโก-ยูกันดา” เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสอีโบลา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย นักพากย์คนดัง ทอม เคน เสียชีวิตในวัย 64 ปี สิ้นเจ้าของเสียง Star Wars และ Powerpuff Girls บันเทิง

อาลัย นักพากย์คนดัง เสียชีวิตในวัย 64 ปี สิ้นเจ้าของเสียง Star Wars และ Powerpuff Girls

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นิวยอร์กระทึก รถระเบิดกลางถนน ควันพุ่ง ตำรวจเร่งสอบหาสาเหตุ (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สำนักพระราชวัง ออกแถลงฉบับที่ 7 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระประชวร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.พรรคส้ม ชี้ รถไฟชนรถเมล์ ไม่ใช่แค่ประมาทส่วนบุคคล สะท้อนโครงสร้างล้มเหลว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น จี้ จีน คุ้มครองประชาชน หลังถูกแทงกลางร้านอาหารเซี่ยงไฮ้ บาดเจ็บ 2 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปภ. แถลงการประชุมร่วม 9 องคมนตรี เป็นวาระปกติ ทำมาตั้งแต่ปี 60

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รฟท. เปิดผลตรวจหาสารเสพติด-แอลกอฮอล์พนักงาน พบพนักงานฉี่ม่วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 21 พ.ค. 69 เปิดตลาดขึ้นแรง 850 บาท ทองรูปพรรณขายออก 71,150 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 21 พ.ค. 69 เปิดตลาดขึ้นแรง 850 บาท ทองรูปพรรณขายออก 71,150 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคยลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ต้องลงทะเบียน &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; ไหม เช็กคำตอบก่อนกดสิทธิ เศรษฐกิจ

เคยลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ต้องลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” ไหม เช็กคำตอบก่อนกดสิทธิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป รถไฟพุ่งชนรถดูดส้วม คนขับฝ่าฝืนป้ายหยุด อุจจาระกระจายเต็มถนน ข่าวต่างประเทศ

คลิป รถไฟพุ่งชนรถดูดส้วม คนขับฝ่าฝืนป้ายหยุด อุจจาระกระจายเต็มถนน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขทะเบียนรถ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 10:23 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 10:23 น.
60
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยืนยันตัวตนแอปฯ &quot;เป๋าตัง&quot; ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร ก่อนรับสิทธิ &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot;

ยืนยันตัวตนแอปฯ “เป๋าตัง” ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร ก่อนรับสิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส”

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
อดีตนายแบบแฉพฤติกรรม อ.แก้กรรม ล่วงละเมิดอมอวัยวะเพศหลังกินน้ำพริก

อดีตนายแบบ แฉยับ ‘อ.แก้กรรม’ อมของลับ หลังกินน้ำพริก ทำแสบร้อนรุนแรง

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569

ฮีโร่เหตุกราดยิงบอนได เข้าแจ้งความ ถูกพี่น้องข่มขู่ ไถเงินบริจาค ขอคนละ 2 ล้าน

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
งานเข้า! เพชร ปากปลาร้า ล้อเลียนแผลในใจ ทราย สก๊อต เล่นมุกใต้สะดือ ทำโซเชียลเดือด

งานเข้า! เพชร ปากปลาร้า ล้อเลียนแผลในใจ ทราย สก๊อต เล่นมุกใต้สะดือ ทำโซเชียลเดือด

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
Back to top button