คลิปมัดตัว! ตำรวจลวนลามสาวเสิร์ฟ ท้าดูวงจรปิด ถูกจับได้ คนในโต๊ะอ้างเรื่องธรรมดา
เจ้าของร้านเดือด ตำรวจลวนลามพนักงานสาว ท้าดูกล้องวงจรปิด หลังถูกจับได้คนในโต๊ะ ลั่น เป็นเรื่องธรรมดา ลุยแจ้งความดำเนินคดีถึงที่สุด จี้ผู้บังคับบัญชาเร่งตรวจสอบความยุติธรรม
โซเชียลวิจารณ์ยับ กรณี นายภานุพงศ์ เทศวงศ์ อายุ 31 ปี เจ้าของร้านหมูกระทะต้นประดู่ สาขาลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี เผยภาพจากกล้องวงจรปิด เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพนักงานหญิงของร้าน หลังจากถูกลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยศร้อยตรีลวนลาม
นายภานุพงศ์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Aut Panupong เล่าว่า ตนในฐานะเจ้าของร้านไม่อาจยอมรับการล่วงละเมิดทางร่างกายที่เกิดขึ้นกับพนักงานได้หลังจากที่ตนทราบเรื่องจากพนักงานสาวจึงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุ เมื่อตำรวจมาถึงเขาพาพนักงานผู้เสียหายไปชี้ตัวผู้ก่อเหตุ แต่ชายคนดังกล่าวกลับปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้มือจับอวัยวะเพศของพนักงาน และท้าให้ร้านนำกล้องวงจรปิดมาเปิดเพื่อยืนยันความจริง
เมื่อเขานำคลิปจากกล้องวงจรปิดมาเปิดให้ลูกค้าดู แทนที่ผู้ก่อเหตุจะสำนึกผิด คนในโต๊ะกลับพูดจาในทำนองว่า “เป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่า” คำพูดนี้ทำให้นายภานุพงศ์โกรธมาก เพราะพนักงานทุกคนตั้งใจมาทำงานหาเงินด้วยความสุจริตจึงไม่สามารถปล่อยผ่านพฤติกรรมเช่นนี้ได้ ยืนยันจะปกป้องพนักงานพร้อมเอาผิดให้ถึงที่สุด ไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม
สิ่งที่ทำให้เจ้าของร้านกังวลมากที่สุดคือ คำพูดบางส่วนหลังจากตำรวจเข้ามาระงับเหตุ ทำให้ผู้เสียหายและครอบครัวรู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยและกระบวนการทางกฎหมาย เขาจึงเดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรลาดหญ้าเป็นที่เรียบร้อย
ปัจจุบันผู้เสียหายกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ทางร้านได้รวบรวมข้อมูล หลักฐานจากกล้องวงจรปิดและพยานในที่เกิดเหตุส่งมอบให้ตำรวจแล้ว เพื่อให้คดีดำเนินการเอาผิด
นายภานุพงศ์ฝากข้อความทิ้งท้ายถึงผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายนี้ ขอให้ลงมาดูแลและจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพราะตำรวจคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ควรเป็นที่พึ่งของประชาชน หากก่อพฤติกรรมเช่นนี้เสียเอง ประชาชนจะสามารถพึ่งพาใครได้ และคดีความจะได้รับความยุติธรรมหรือไม่ เขาหวังว่าผู้ใหญ่จะเร่งตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับพนักงานของตน
