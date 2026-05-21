ข่าว

คลิปมัดตัว! ตำรวจลวนลามสาวเสิร์ฟ ท้าดูวงจรปิด ถูกจับได้ คนในโต๊ะอ้างเรื่องธรรมดา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 10:11 น.
76
เจ้าของร้านหมูกระทะลุยเอาผิดตำรวจลวนลามสาวเสิร์ฟ

เจ้าของร้านเดือด ตำรวจลวนลามพนักงานสาว ท้าดูกล้องวงจรปิด หลังถูกจับได้คนในโต๊ะ ลั่น เป็นเรื่องธรรมดา ลุยแจ้งความดำเนินคดีถึงที่สุด จี้ผู้บังคับบัญชาเร่งตรวจสอบความยุติธรรม

โซเชียลวิจารณ์ยับ กรณี นายภานุพงศ์ เทศวงศ์ อายุ 31 ปี เจ้าของร้านหมูกระทะต้นประดู่ สาขาลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี เผยภาพจากกล้องวงจรปิด เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพนักงานหญิงของร้าน หลังจากถูกลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยศร้อยตรีลวนลาม

นายภานุพงศ์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Aut Panupong เล่าว่า ตนในฐานะเจ้าของร้านไม่อาจยอมรับการล่วงละเมิดทางร่างกายที่เกิดขึ้นกับพนักงานได้หลังจากที่ตนทราบเรื่องจากพนักงานสาวจึงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุ เมื่อตำรวจมาถึงเขาพาพนักงานผู้เสียหายไปชี้ตัวผู้ก่อเหตุ แต่ชายคนดังกล่าวกลับปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้มือจับอวัยวะเพศของพนักงาน และท้าให้ร้านนำกล้องวงจรปิดมาเปิดเพื่อยืนยันความจริง

เมื่อเขานำคลิปจากกล้องวงจรปิดมาเปิดให้ลูกค้าดู แทนที่ผู้ก่อเหตุจะสำนึกผิด คนในโต๊ะกลับพูดจาในทำนองว่า “เป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่า” คำพูดนี้ทำให้นายภานุพงศ์โกรธมาก เพราะพนักงานทุกคนตั้งใจมาทำงานหาเงินด้วยความสุจริตจึงไม่สามารถปล่อยผ่านพฤติกรรมเช่นนี้ได้ ยืนยันจะปกป้องพนักงานพร้อมเอาผิดให้ถึงที่สุด ไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม

สิ่งที่ทำให้เจ้าของร้านกังวลมากที่สุดคือ คำพูดบางส่วนหลังจากตำรวจเข้ามาระงับเหตุ ทำให้ผู้เสียหายและครอบครัวรู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยและกระบวนการทางกฎหมาย เขาจึงเดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรลาดหญ้าเป็นที่เรียบร้อย

ปัจจุบันผู้เสียหายกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ทางร้านได้รวบรวมข้อมูล หลักฐานจากกล้องวงจรปิดและพยานในที่เกิดเหตุส่งมอบให้ตำรวจแล้ว เพื่อให้คดีดำเนินการเอาผิด

นายภานุพงศ์ฝากข้อความทิ้งท้ายถึงผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายนี้ ขอให้ลงมาดูแลและจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพราะตำรวจคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ควรเป็นที่พึ่งของประชาชน หากก่อพฤติกรรมเช่นนี้เสียเอง ประชาชนจะสามารถพึ่งพาใครได้ และคดีความจะได้รับความยุติธรรมหรือไม่ เขาหวังว่าผู้ใหญ่จะเร่งตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับพนักงานของตน

เจ้าของร้านหมูกระทะเปิดคลิปแฉตำรวจลวนลามพนักงานเสิร์ฟ
ภาพจาก Facebook : Aut Panupong

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ยืนยันตัวตนแอปฯ &quot;เป๋าตัง&quot; ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร ก่อนรับสิทธิ &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; เศรษฐกิจ

ยืนยันตัวตนแอปฯ “เป๋าตัง” ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร ก่อนรับสิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส”

1 นาที ที่แล้ว
อดีตนายแบบแฉพฤติกรรม อ.แก้กรรม ล่วงละเมิดอมอวัยวะเพศหลังกินน้ำพริก ข่าว

อดีตนายแบบ แฉยับ ‘อ.แก้กรรม’ อมของลับ หลังกินน้ำพริก ทำแสบร้อนรุนแรง

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฮีโร่เหตุกราดยิงบอนได เข้าแจ้งความ ถูกพี่น้องข่มขู่ ไถเงินบริจาค ขอคนละ 2 ล้าน

10 นาที ที่แล้ว
งานเข้า! เพชร ปากปลาร้า ล้อเลียนแผลในใจ ทราย สก๊อต เล่นมุกใต้สะดือ ทำโซเชียลเดือด บันเทิง

งานเข้า! เพชร ปากปลาร้า ล้อเลียนแผลในใจ ทราย สก๊อต เล่นมุกใต้สะดือ ทำโซเชียลเดือด

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเตรียมดัน E-Sport เข้าสู่สถานศึกษา เตรียมพร้อมทุนมนุษย์ดิจิทัล

29 นาที ที่แล้ว
ดราม่า พี่จอง คัลแลน ชลบุรี ค่าเก้าอี้ชายหาด 400 บาท สรุปแล้วแม่ค้าคืนเงิน ไม่ใช่คิดเกิน? บันเทิง

ดราม่า “พี่จอง คัลแลน” ชลบุรี ค่าเก้าอี้ชายหาด 400 บาท สรุปแล้วแม่ค้าคืนเงิน ไม่ใช่คิดเกิน?

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าอาวาสวัดเสาหิน จ.เชียงใหม่ สึกแล้ว หลังโดนกล่าวหานัวสีกา เจ้าตัวลั่นไม่ใช่ตน

40 นาที ที่แล้ว
บิวกิ้น พุฒิพงศ์ ทำสำเร็จ! คว้าปริญญาโท จากสถาบันชั้นนำระดับโลก ที่ประเทศอังกฤษ บันเทิง

บิวกิ้น พุฒิพงศ์ ทำสำเร็จ! คว้าปริญญาโท จากสถาบันชั้นนำระดับโลก ที่ประเทศอังกฤษ

42 นาที ที่แล้ว
เจ้าของร้านหมูกระทะลุยเอาผิดตำรวจลวนลามสาวเสิร์ฟ ข่าว

คลิปมัดตัว! ตำรวจลวนลามสาวเสิร์ฟ ท้าดูวงจรปิด ถูกจับได้ คนในโต๊ะอ้างเรื่องธรรมดา

46 นาที ที่แล้ว
ช็อกแฟนคลับ! MNL48 ประกาศยุบวง ปิดตำนานไอดอล ปล่อย MV สุดท้ายก่อนอำลา บันเทิง

ช็อกแฟนคลับ! MNL48 ประกาศยุบวง ปิดตำนานไอดอล ปล่อย MV สุดท้ายก่อนอำลา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กพท. ยกระดับเฝ้าระวังอีโบลา คุมเข้มคัดกรองผู้โดยสาร โดยเฉพาะจากพื้นที่เสี่ยง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต เปิดใจหลัง พาย พ้นตำแหน่ง ข่าว

ทราย สก๊อต เปิดใจ พาย สุนิษฐ์ พ้นตำแหน่ง เสียใจโดนสงสัย ทั้งที่เปิดหลักฐานแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กระทรวงมหาดไทย โต้ DOPA ล่ม เป็นช่วงยกระดับความปลอดภัย ใช้งานได้ปกติแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ &quot;คองโก-ยูกันดา&quot; เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสอีโบลา ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ “คองโก-ยูกันดา” เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสอีโบลา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย นักพากย์คนดัง ทอม เคน เสียชีวิตในวัย 64 ปี สิ้นเจ้าของเสียง Star Wars และ Powerpuff Girls บันเทิง

อาลัย นักพากย์คนดัง เสียชีวิตในวัย 64 ปี สิ้นเจ้าของเสียง Star Wars และ Powerpuff Girls

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นิวยอร์กระทึก รถระเบิดกลางถนน ควันพุ่ง ตำรวจเร่งสอบหาสาเหตุ (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สำนักพระราชวัง ออกแถลงฉบับที่ 7 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระประชวร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.พรรคส้ม ชี้ รถไฟชนรถเมล์ ไม่ใช่แค่ประมาทส่วนบุคคล สะท้อนโครงสร้างล้มเหลว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น จี้ จีน คุ้มครองประชาชน หลังถูกแทงกลางร้านอาหารเซี่ยงไฮ้ บาดเจ็บ 2 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปภ. แถลงการประชุมร่วม 9 องคมนตรี เป็นวาระปกติ ทำมาตั้งแต่ปี 60

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รฟท. เปิดผลตรวจหาสารเสพติด-แอลกอฮอล์พนักงาน พบพนักงานฉี่ม่วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 21 พ.ค. 69 เปิดตลาดขึ้นแรง 850 บาท ทองรูปพรรณขายออก 71,150 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 21 พ.ค. 69 เปิดตลาดขึ้นแรง 850 บาท ทองรูปพรรณขายออก 71,150 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคยลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ต้องลงทะเบียน &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; ไหม เช็กคำตอบก่อนกดสิทธิ เศรษฐกิจ

เคยลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ต้องลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” ไหม เช็กคำตอบก่อนกดสิทธิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป รถไฟพุ่งชนรถดูดส้วม คนขับฝ่าฝืนป้ายหยุด อุจจาระกระจายเต็มถนน ข่าวต่างประเทศ

คลิป รถไฟพุ่งชนรถดูดส้วม คนขับฝ่าฝืนป้ายหยุด อุจจาระกระจายเต็มถนน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขทะเบียนรถ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 10:11 น.
76
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยืนยันตัวตนแอปฯ &quot;เป๋าตัง&quot; ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร ก่อนรับสิทธิ &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot;

ยืนยันตัวตนแอปฯ “เป๋าตัง” ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร ก่อนรับสิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส”

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569

ฮีโร่เหตุกราดยิงบอนได เข้าแจ้งความ ถูกพี่น้องข่มขู่ ไถเงินบริจาค ขอคนละ 2 ล้าน

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
งานเข้า! เพชร ปากปลาร้า ล้อเลียนแผลในใจ ทราย สก๊อต เล่นมุกใต้สะดือ ทำโซเชียลเดือด

งานเข้า! เพชร ปากปลาร้า ล้อเลียนแผลในใจ ทราย สก๊อต เล่นมุกใต้สะดือ ทำโซเชียลเดือด

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569

รัฐบาลเตรียมดัน E-Sport เข้าสู่สถานศึกษา เตรียมพร้อมทุนมนุษย์ดิจิทัล

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
Back to top button