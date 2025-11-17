การเงิน

เปิดรายได้ Ohana Clip ยูทูบ 8 ล้านซับ รายได้บริษัทล่าสุด กว่า 30 ล้าน

เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 11:56 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 11:57 น.
78
ภาพแสดงรายได้ของบริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด ที่มีรายได้ 30.3 ล้านบาท

เจาะข้อมูล บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด ยืนยัน สถานะธุรกิจบริการขนาดเล็ก รายได้ปีล่าสุด 30.3 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2.8 ล้านบาท ม้ามืดยูทูบเบอร์ประเทศไทย

ท่ามกลางกระแสดราม่าที่กำลังร้อนแรง กรณี บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด (OHANA) ออกแถลงการณ์ช็อกแฟนคลับ ให้ เดอะมีน (นายพงศธร พรรณโกมุท) หนึ่งในสมาชิกร่วมก่อตั้ง พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานอย่างเป็นทางการ ประเด็นดังกล่าวทำให้ Ohana Clip กลับมาอยู่ในสปอตไลต์อีกครั้ง และหลายคนต่างให้ความสนใจไปที่ตัวเลขรายได้ของบริษัท ว่าช่องยูทูบเบอร์ยักษ์ใหญ่ระดับนี้ มีผลประกอบการเป็นอย่างไร

ช่องคอนเทนต์ชื่อดัง Ohana Clip บนแพลตฟอร์ม YouTube ปัจจุบันมีผู้ติดตามมากถึง 8.03 ล้านบัญชี และมียอดเข้าชมวิดีโอรวมกว่า 3.3 พันล้านครั้ง ธุรกิจนี้ดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด

กราฟแสดงการเติบโตของช่อง Ohana Clip บนยูทูบที่มีผู้ติดตาม 8 ล้านคน
ภาพจาก : credenData

เมื่อตรวจสอบข้อมูลจาก CredenData พบว่า รายได้รวมของ บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด ในปีล่าสุด (2567) อยู่ที่ 30,362,255 บาท โดยมี กำไรสุทธิ 2,798,611 บาท และมีสินทรัพย์รวม 30,393,151 บาท ซึ่งด้วยตัวเลขรายได้ที่ต่ำกว่า 50 ล้านบาทต่อปี ทำให้ บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ธุรกิจบริการขนาดเล็ก

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้อาจสวนทางกับภาพลักษณ์ความสำเร็จบนยูทูบ เมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการณ์จากเว็บไซต์ Youtubers.me ที่ประเมินว่า ช่อง Ohana Clip มีรายได้โดยประมาณ (เฉพาะจากโฆษณา Adsense) ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา อยู่ระหว่าง $18.1K – $108K หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 630,000 – 3.7 ล้านบาท (ต่อเดือน)

ภาพของทีมงาน Ohana Clip ที่สร้างคอนเทนต์ยอดนิยมบนยูทูบ
ภาพจาก : Youtubers.me

ทั้งนี้ ตัวเลขประมาณการจาก YouTube เป็นเพียงรายได้จากโฆษณาโดยตรง และอาจไม่รวมรายได้ทั้งหมดของบริษัท เช่น งานสปอนเซอร์ หรือการขายสินค้าอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ตัวเลขทางการเงินที่ยื่นต่อ DBD มีความแตกต่างกัน โดยสรุป บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด ถือเป็นธุรกิจบริการขนาดเล็กที่เติบโตอย่างมั่นคงจากฐานคอนเทนต์ขนาดใหญ่บนแพลตฟอร์ม YouTube

ภาพแสดงการเข้าชมวิดีโอของ Ohana Clip รวมกว่า 3.3 พันล้านครั้ง
ภาพจาก : Youtubers.me

Ohana Clip เป็นหนึ่งในช่องคอนเทนต์วาไรตี้สายฮาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย โดยมีสโลแกนประจำช่องที่คุ้นหูคือ “ช่องบ้าๆ ที่ให้มากกว่ารอยยิ้ม”

ช่องนี้เริ่มต้นขึ้นบนแพลตฟอร์ม YouTube ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2016 และปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2568) มีผู้ติดตามแล้วประมาณ 8.05 ล้านคน โดยมีการอัปโหลดวิดีโอรวมแล้วกว่า 1,600 คลิป

คอนเทนต์หลักของกลุ่ม Ohana Clip เน้นความตลกขบขันและความบันเทิงในรูปแบบวาไรตี้ ที่นำเสนอชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อน โดยมีรายการหลากหลาย ดังนี้

  • OHANA บ้าพลัง : รายการที่สมาชิกในกลุ่มเล่นเกมส์หรือทำกิจกรรมท้าทายต่างๆ ร่วมกัน
  • ครัวไรอ่ะ! : รายการทำอาหารในรูปแบบแปลกแหวกแนวและสร้างเสียงหัวเราะ
  • OHANA Lab : รายการแกล้งเพื่อนและทดลองอะไรสนุกๆ
  • 10 พฤติกรรม OHANA : แสดงพฤติกรรมของมนุษย์ที่ทุกคนรู้สึกแต่ไม่มีใครพูดถึง

