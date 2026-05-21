ข่าวการเมือง

กระทรวงมหาดไทย โต้ DOPA ล่ม เป็นช่วงยกระดับความปลอดภัย ใช้งานได้ปกติแล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 09:27 น.
กระทรวงมหาดไทย โต้เพจดังปม DOPA ล่ม เป็นช่วงยกระดับความปลอดภัย ใช้งานได้ปกติแล้ว เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 20 พ.ค.

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก ลงทุนแมน เพจดังผู้ติดตาม 2.7 ล้าน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ระบบ DOPA กรมการปกครองล่ม ทำให้คนไทยยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร หลักทรัพย์ ทั่วประเทศไม่ได้มา 2 วันแล้ว..” จนทำให้การกระแสวิพากษ์วิจารณ์นั้น

ล่าสุด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงกรณีตามที่มีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ลงทุนแมน” กรณี ระบบ DOPA กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยล่ม ทำให้ประชาชนไม่สามารถยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีธนาคารและบัญชีหลักทรัพย์ทั่วประเทศได้เป็นเวลา 2 วัน นั้น

กรมการปกครอง ขอเรียนชี้แจงว่า

1. ระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป และบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งใน และต่างประเทศ

2. โดยในห้วงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 กรมการปกครองได้ยกระดับระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Cybersecurity Protection) จึงเป็นเหตุให้ ระบบโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เฉพาะการตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงานเกิดความไม่เสถียรในบางเวลา

3. ปัจจุบัน ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เวลา 17:28 น. ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

