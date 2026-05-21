บันเทิง

ช็อกแฟนคลับ! MNL48 ประกาศยุบวง ปิดตำนานไอดอล ปล่อย MV สุดท้ายก่อนอำลา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 09:45 น.
ช็อกแฟนคลับ! ต้นสังกัดประกาศ MNL48 ยุบวง สิ้นเดือน พ.ค. 2026 ปิดตำนานไอดอล พร้อมปล่อย MV เพลงสุดท้ายก่อนอำลา

กลายเป็นข่าวเศร้าที่สร้างความตกใจและใจหายให้กับบรรดาแฟนคลับวงไอดอลหลาย ๆ คนเป็นอย่างมาก เมื่อวงไอดอลชื่อดัง MNL48 จากประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นวงน้องสาวของเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นอย่าง AKB48 ประกาศยุติการทำกิจกรรมทั้งหมดของวงในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2026

จากแถลงการณ์ระบุว่า “ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุน MNL48 อย่างต่อเนื่องเสมอมา หลังจากการหารืออย่างถี่ถ้วนกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัท P.O.S Inc. ได้ตัดสินใจอย่างยากลำบากที่จะยุติการทำกิจกรรมของ MNL48 ในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2026

ตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรม แฟนคลับ สมาชิก ทีมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านได้ให้การสนับสนุน MNL48 มาโดยตลอด แต่หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความยั่งยืนของโครงสร้างการบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมการทำงานในอนาคต และเงื่อนไขต่างๆ ที่จำเป็นในการสนับสนุนวงต่อไปอย่างมั่นคง เราจึงได้ข้อสรุปว่าเป็นเรื่องยากที่จะให้ MNL48 ทำกิจกรรมต่อไปในอนาคต

ในฐานะฝ่ายบริหาร เราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วที่จะนำพา MNL48 ก้าวต่อไปในแนวทางที่ดีที่สุด เราต้องขออภัยอย่างสุดซึ้งที่ในท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของทุกคนได้อย่างเต็มที่ เราขอแจ้งให้ทราบด้วยว่ามิวสิกวิดีโอเพลง “Pag-ibig Fortune Cookie” ที่เผยแพร่บน YouTube ในวันนี้ จะเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของ MNL48 ในฐานะวง

ผลงานชิ้นนี้ถ่ายทอดความรู้สึกขอบคุณของเราที่มีต่อแฟนคลับทุกคนที่คอยสนับสนุน รวมถึงความรู้สึกจากใจของสมาชิกเอง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะรับชมและมีความสุขกับผลงานชิ้นนี้ เราขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุน MNL48 มาอย่างต่อเนื่อง ต่อสมาชิกทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ และต่อทุกๆ คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวง

เราต้องขออภัยอย่างจริงใจสำหรับการประกาศอย่างกะทันหันในครั้งนี้ และที่ต้องทำการตัดสินใจอันยากลำบากนี้ เราขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงอีกครั้ง สำหรับความรักและการสนับสนุนทั้งหมดที่ทุกคนมอบให้กับ MNL48 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา”

แถลงการณ์จากต้นสังกัดเรื่องการประกาศให้ MNL48 ยุบวง
FB/ MNL48
สมาชิกวงไอดอล MNL48 ก่อนการประกาศยุติการทำกิจกรรม
FB/ MNL48

FB/ MNL48
FB/ MNL48
FB/ MNL48

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

