ทราย สก๊อต เปิดใจ พาย สุนิษฐ์ พ้นตำแหน่ง เสียใจโดนสงสัย ทั้งที่เปิดหลักฐานแล้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 09:34 น.
ทราย สก๊อต เปิดใจหลัง พาย พ้นตำแหน่ง

ทราย สก๊อต เคลื่อนไหวล่าสุดหลัง พาย สุนิษฐ์ พ้นตำแหน่งผู้บริหารบริษัทบุญรอดฯ ตั้งข้อสงสัยถูกไล่ออกหรือลาออกเอง เผยเสียใจ-รู้สึกยังถูกสงสัย ทั้งที่เปิดหลักฐานชัดเจน

จากกรณีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณสุนิษฐ์ สก๊อต (คุณพาย) และขอแสดงความเสียใจอย่าง สุดซึ้งต่อคุณสิรณัฐ สก๊อต (คุณทราย) สําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณสิรณัฐ สก็อต เอง รวมถึง ผู้เกี่ยวข้อง สมาชิกครอบครัว ตลอดจนสังคมโดยรวม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ เข้าใจถึงความกังวล และความไม่สบายใจ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน

กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า เราต่อต้านและไม่สนับสนุน การใช้ความรุนแรงใน ครอบครัวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําทางร่างกาย วาจา การคุกคาม หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิ และศักดิ์ศรีของผู้อื่น ซึ่งจุดยืนดังกล่าวเป็นปณิธานที่องค์กรเรายึดถือมาโดยตลอด

กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ขอเรียนยืนยันว่า คุณสุนิษฐ์ สก๊อต ในฐานะผู้ที่ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวได้พ้นจากทุกตําแหน่งของ บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ยืนยันจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ

จากนั้นมีการเปิดเผยจดหมายลาออกของพาย สุนิษฐ์ ระบุว่า “ตามที่มีข่าวของผมปรากฏต่อสาธารณะนั้น ตัวผมเองมีความไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ต้องขอโทษต่อสมาชิกในกลุ่มบุญรอดฯ และสมาชิกในครอบครัวสำหรับเหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ผมจึงขอยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานและผู้บริหารของบริษัทบุญรอดฯ ตลอดจนทุกบริษัทในเครือ จนกว่าเรื่องทุกอย่างจะคลี่คลายและได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจน”

ล่าสุด ทราย สก๊อต ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากกลุ่มบริษัทบุญรอดฯ และพาย สุนิษฐ์ ออกมาแถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ APOP TODAY ผ่านช่อง AMARINTV : อมรินทร์ทีวี เผยว่า “มันเป็นเรื่องของหัวใจครับ ความยุติธรรม และความเป็นครอบครัว แต่เรากลับได้เอกสารที่มาจากปากกาทนาย เขายังให้พื้นที่กับคนที่ทำร้ายเรา ทำไมต้องโพสต์เอกสารประกาศว่าเขาไม่อยู่ในตำแหน่งแล้ว ยังโพสต์เอกสารที่ว่าเขาเป็นคนลาออก ตกลงคุณไล่เขาออกหรือเขาเป็นคนเดินออกเอง แล้วทำไมต้องเขียนด้วยว่าเมื่อตรวจสอบหลักฐานหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งที่หลายคนในนั้นก็มีหลักฐานมาหลายเดือนแล้ว ผมขอรอดูการกระทำดีกว่า”

พร้อมทั้งอัปเดตเพิ่มเติมว่าตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาพูดคุยด้วยโดยตรง เอกสารไม่รู้ว่าเป็นของเลขาหรือทนายเขียน ผมเสียใจและรู้สึกว่ายังถูกสงสัยอยู่ ทั้งที่ตอนนี้ทุกคนเห็นหลักฐานชัดเจนมากแล้ว มันเป็นเรื่องของมนุษย์ ไม่ใช่เรื่องของครอบครัว

ภาพจากเฟซบุ๊ก : ทราย – Merman Ψ

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

