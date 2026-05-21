งานเข้า! เพชร ปากปลาร้า ล้อเลียนแผลในใจ ทราย สก๊อต เล่นมุกใต้สะดือ ทำโซเชียลเดือด

GIFT T. เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 10:44 น.
งานเข้า! เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ พูดล้อเลียนแผลในใจวัยเด็ก ทราย สก๊อต เล่นมุกใต้สะดือ ไร้มนุษยธรรม ทำโซเชียลเดือด ทัวร์ลงสนั่น

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ทันที หลังจากที่ เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ ได้ออกมาไลฟ์สด และมีการหยิบประเด็นของ ทราย สมุทร (ทราย สก๊อต) ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศวัยเด็ก มาพูดถึงในลักษณะล้อเลียน เล่นมุกใต้สะดือแบบโจ่งแจ้ง ด้วยท่าทีตลกขบขัน สนุกปาก และไร้ซึ่งมนุษยธรรม ระบุว่า

“ทำไมเพชรไม่อยู่ในครอบครัวทรายวะเนอะ ..ู.จะOมทั้งพี่ทั้งน้องสลับกันOมไม่ต้องไปเรียกร้องใครทั้งนั้นแหละ เพชรขอOม…คืนนี้Oมทราย พรุ่งนี้Oมพาย ว่ามะ ทำไม..ู.ไม่เกิดมาในตระกูลเขาวะ ..ู.จะแบบจันทร์ ถึง พฤหัส คิวพี่พายนะคะ ศุกร์ ถึง อาทิตย์ คิวพี่ทราย เพชรเองค่ะ เพชรจะขอบำบัดให้พี่ทั้งสองคนเอง นี่เลิศ ๆ”

ชาวเน็ตหลังจากได้ยินคำพูดดังกล่าวก็เดือดไม่ใช่น้อย หลายคนถามว่าที่ออกมาพูดแบบนี้ได้คิดแล้วหรือยัง สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กอายุ 11 คนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องตลกที่จะเอามาพูดเชิงคำขัน เล่นมุกใต้สะดือแบบสนุกปากเช่นนี้ “ปากปลาร้า” อาจจะไม่ใช่แค่ฉายาที่ได้มา แต่เพราะมันคือนิสัยจริงของเพชร

ขณะเดียวกันทางเพจ อรรถรส ก็ได้นำเสนอประเด็นร้อนครั้งนี้ด้วยเช่นกัน พร้อมตำหนิการกระทำอันไร้ซึ่งมนุษยธรรมของ เพชร ปากปลาร้า ระบุว่า

“ในขณะที่เขาพูด เขาก็แสดงท่าทีตลกขบขันกับเรื่องดังกล่าว ปกติรสจะแค่สรุปข่าว แต่คนที่หยิบเรื่องนี้มาพูดแบบนี้ ขอพูดหน่อยนะคะ การนำบาดแผลลึกจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็ก ซึ่งเป็นอาชญากรรมและความรุนแรงในครอบครัวมาล้อเลียนเพื่อความบันเทิง บนคราบน้ำตาของคนอื่น เป็นพฤติกรรมที่ไร้จิตสำนึก และขาดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์อย่างรุนแรง

​บาดแผลที่คุณทรายต้องใช้เวลาเยียวยามาทั้งชีวิต ไม่ควรถูกลดทอนให้กลายเป็นแค่ “มุกตลกใต้สะดือ” เพื่อเรียกยอดวิว ประโยคสัปดนที่พูดออกมาในไลฟ์ ไม่ได้ทำให้ดูตลกเลย แต่มันประจานให้เห็นถึงความหยาบกระด้างและระดับจิตใจของคนพูด

​สิ่งที่ผู้เสียหายต้องการในเวลานี้คือ “ความยุติธรรมและการโอบกอดจากสังคม” ไม่ใช่การถูกนำปมในชีวิตมาขยี้ซ้ำเพื่อความสนุกปากของใครบางคน

คุณควรมีขอบเขตและหัดเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่นบ้าง ถ้าแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรควรสลด อะไรควรตลก… ก็ควรเงียบปากไปซะดีกว่าค่ะ”

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

