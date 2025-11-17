ข่าวต่างประเทศ

ฮุนเซน ประกาศกร้าว ไม่ลดตัวขอไทยเปิดด่าน ลั่นต่อให้ปิด 500 ปีก็ไม่ตาย

เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 11:46 น.
ฮุน เซน ประกาศกร้าว กัมพูชาจะไม่ร้องขอให้ไทยเปิดพรมแดน ชี้ไทยเป็นฝ่ายปิดก่อน พร้อมซัดผู้นำไทยบิดเบือนว่าเขมรร้องขอ ลั่นปิดด่าน 500 ปี เขมรก็ไม่ตาย

สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสมัชชาพระสงฆ์ทั่วประเทศครั้งที่ 33 ยืนยันจุดยืนอย่างแข็งกร้าวว่า กัมพูชาจะไม่เป็นฝ่ายร้องขอให้มีการเปิดพรมแดนทางบกไทย-กัมพูชาอีกครั้งอย่างเด็ดขาด

ฮุน เซน ย้ำว่า “ลูกกุญแจอยู่ในมือไทย เพราะไทยเป็นคนปิดก่อน ดังนั้นไทยต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดพรมแดนเอง” และกล่าวว่า “ในเมื่อเขาเป็นคนปิด เราก็อย่าไปขอให้เขาเปิด อย่าทำตัวไร้ค่า เรารู้กันดีว่าเราไม่ใช่คนปิด เขาต่างหากที่เป็นคนปิด แล้วทำไมเราต้องไปอ้อนวอนขอเขาด้วย”

การตอกย้ำจุดยืนครั้งนี้มีขึ้น หลังจากที่ฮุน เซน อ้างว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทย รวมถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มักจะหยิบยกประเด็นการเปิดด่านขึ้นมาพูด และมีการบิดเบือนว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายร้องขอให้เปิด

สมเด็จเดโช ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา กำลังกล่าวสุนทรพจน์
ภาพจาก: KAMPUCHEA THMEY DAILY

ฮุน เซน ได้เรียกร้องให้กัมพูชาต้องเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าภายในประเทศ และมองหาตลาดอื่นเพื่อทดแทนสินค้าจากไทย ทั้งนี้ ได้เตือนประชาชนไม่ให้ทำการคว่ำบาตรจนเกินขอบเขต พร้อมทั้งกล่าวว่า หากนักลงทุนไทยมาตั้งโรงงานผลิตในกัมพูชา ก็ให้ถือว่าเป็นสินค้าของกัมพูชา

“ตั้งแต่วันที่ไทยปิดพรมแดน กัมพูชาไม่เคยร้องขอให้เปิดกลับแม้แต่ครั้งเดียว และต่อให้ไทยจะปิดไปอีก 100 ปี หรือ 500 ปี เขมรก็ไม่ตาย” ฮุน เซน ยืนยัน

ข้อมูลจากศุลกากรกัมพูชาในปี 2567 ระบุว่า มูลค่าการค้าระหว่างกัมพูชาและไทยมีมากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์ (ส่งออกมายังกัมพูชา 5.4 พันล้านดอลลาร์) ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ประกาศปิดพรมแดนทางบกกับกัมพูชาแต่เพียงฝ่ายเดียว ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2568 ก่อนที่รัฐบาลกัมพูชาจะประกาศปิดด่านเพื่อเป็นการตอบโต้

ที่มา: KAMPUCHEA THMEY DAILY

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

