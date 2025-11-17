ฮุนเซน ประกาศกร้าว ไม่ลดตัวขอไทยเปิดด่าน ลั่นต่อให้ปิด 500 ปีก็ไม่ตาย
ฮุน เซน ประกาศกร้าว กัมพูชาจะไม่ร้องขอให้ไทยเปิดพรมแดน ชี้ไทยเป็นฝ่ายปิดก่อน พร้อมซัดผู้นำไทยบิดเบือนว่าเขมรร้องขอ ลั่นปิดด่าน 500 ปี เขมรก็ไม่ตาย
สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสมัชชาพระสงฆ์ทั่วประเทศครั้งที่ 33 ยืนยันจุดยืนอย่างแข็งกร้าวว่า กัมพูชาจะไม่เป็นฝ่ายร้องขอให้มีการเปิดพรมแดนทางบกไทย-กัมพูชาอีกครั้งอย่างเด็ดขาด
ฮุน เซน ย้ำว่า “ลูกกุญแจอยู่ในมือไทย เพราะไทยเป็นคนปิดก่อน ดังนั้นไทยต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดพรมแดนเอง” และกล่าวว่า “ในเมื่อเขาเป็นคนปิด เราก็อย่าไปขอให้เขาเปิด อย่าทำตัวไร้ค่า เรารู้กันดีว่าเราไม่ใช่คนปิด เขาต่างหากที่เป็นคนปิด แล้วทำไมเราต้องไปอ้อนวอนขอเขาด้วย”
การตอกย้ำจุดยืนครั้งนี้มีขึ้น หลังจากที่ฮุน เซน อ้างว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทย รวมถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มักจะหยิบยกประเด็นการเปิดด่านขึ้นมาพูด และมีการบิดเบือนว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายร้องขอให้เปิด
ฮุน เซน ได้เรียกร้องให้กัมพูชาต้องเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าภายในประเทศ และมองหาตลาดอื่นเพื่อทดแทนสินค้าจากไทย ทั้งนี้ ได้เตือนประชาชนไม่ให้ทำการคว่ำบาตรจนเกินขอบเขต พร้อมทั้งกล่าวว่า หากนักลงทุนไทยมาตั้งโรงงานผลิตในกัมพูชา ก็ให้ถือว่าเป็นสินค้าของกัมพูชา
“ตั้งแต่วันที่ไทยปิดพรมแดน กัมพูชาไม่เคยร้องขอให้เปิดกลับแม้แต่ครั้งเดียว และต่อให้ไทยจะปิดไปอีก 100 ปี หรือ 500 ปี เขมรก็ไม่ตาย” ฮุน เซน ยืนยัน
ข้อมูลจากศุลกากรกัมพูชาในปี 2567 ระบุว่า มูลค่าการค้าระหว่างกัมพูชาและไทยมีมากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์ (ส่งออกมายังกัมพูชา 5.4 พันล้านดอลลาร์) ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ประกาศปิดพรมแดนทางบกกับกัมพูชาแต่เพียงฝ่ายเดียว ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2568 ก่อนที่รัฐบาลกัมพูชาจะประกาศปิดด่านเพื่อเป็นการตอบโต้
ที่มา: KAMPUCHEA THMEY DAILY
