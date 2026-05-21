อดีตนายแบบ แฉยับ ‘อ.แก้กรรม’ อมของลับ หลังกินน้ำพริก ทำแสบร้อนรุนแรง
อดีตนายแบบแฉวีรกรรม อ.แก้กรรม อมมังกรหลังเพิ่งกินน้ำพริกจนแสบร้อนรุนแรงวอนเหยื่อรายอื่นแจ้งความเอาผิดให้ถึงที่สุด
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แถลงการณ์จับกุม นายไพศาล หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “อาจารย์ไพศาล แก้กรรม” ในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราและพรากผู้เยาว์ กองปราบปรามให้ข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีชายหนุ่มผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่าถูกล่อลวงไปข่มขืนกระทำชำเรา และต่อมาในวันที่ 11 พฤษภาคม มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความเพิ่มในลักษณะเดียวกันอีก 2 ราย จงมีการรวบรวมหลักฐานออกหมายจับ แม้ตอนที่จับกุมได้เจ้าตัวจะยังคงให้การปฏิเสธก็ตาม
ล่าสุด นายบี (นามสมมุติ) อายุ 40 ปี อดีตนายแบบชาวเชียงใหม่เข้าร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอด แฉพฤติกรรมสุดวิปริตที่ตนเองเคยตกเป็นเหยื่อเมื่อ 20 ปีก่อน ตอนนั้นได้พาเพื่อนซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของอดีตรัฐมนตรีชื่อดังไปหาอาจารย์ไพศาล โดยเพื่อนได้คิวที่ 30 ส่วนตนได้คิวที่ 29 เมื่อนายไพศาลเห็นรายชื่อและทราบว่าเป็นลูกสะใภ้ของรัฐมนตรีจึงเรียกนายบีลัดคิวเข้าไปในห้องทำพิธีก่อน
เมื่อเข้าไปในห้อง นายบีสังเกตเห็นว่าในห้องมีสำรับกับข้าววางอยู่ จำได้แม่นว่ามีน้ำพริกอ่องและน้ำพริกตาแดงวางอยู่ด้วย จากนั้นนายไพศาลเริ่มทำพิธีแก้กรรม โดยสอบถามวันเดือนปีเกิด พร้อมกับเอามือลูบคลำไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจนมาจบที่อวัยวะเพศถึง 3 รอบ และในรอบที่ 4 จู่ ๆ นายไพศาลก็ทำการถอดกางเกงขาสั้นของนายบีออก ก่อนที่จะก้มลงอมอวัยวะเพศ กล่าวอ้างว่าเป็นการแก้กรรม
สิ่งที่ทำเอานายบีตกใจเพราะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรง เนื่องจากอ.แก้กรรมเพิ่งจะเปิบน้ำพริกมาหมาด ๆ เขาเล่าว่าวินาทีนั้นว่ารู้สึกแสบร้อนมากจนต้องรีบผลักหัวนายไพศาลออกและหันไปหยิบขวดน้ำที่ตั้งอยู่ในห้องมาราดล้างอวัยวะเพศทันที และรีบวิ่งหนีออกจากห้อง จากนั้นเล่าให้เพื่อนฟังระหว่างทางกลับ
นอกจากนี้ นายบีเคยเห็นพระเอกคงดัง วินัย ไกรบุตร เคยมาทำพิธีแก้กรรมสงสัยว่าจะโดนแบบเดียวกับตนเองหรือไม่ ในอดีตนายแบบเห็นข่าวอ.แก้กรรมในรายการโหนกระแสจึงตัดสินใจออกมาร้องเรียน เพราะชายคนนี้ก่อวีรกรรมมานานกว่า 20 ปีแล้ว ไม่รู้ว่ามีเหยื่อตกเป็นเครื่องมือแล้วกี่ราย
พร้อมกับทิ้งท้ายเชิญชวนให้ผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อรายอื่น ๆ กล้าที่จะออกมาแจ้งความกับตำรวจ แม้ไม่อยากเปิดเผยตัวตนก็สามารถแจ้งเพื่อเพิ่มข้อหาต่างกรรมต่างวาระ และเอาผิดจอมลวงโลกรายนี้ให้ถึงที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก “อาจารย์ไพศาล” แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน
- ด่วน! คุมตัว “หมอดูแก้กรรม” จ.ลำพูน คดีล่วงละเมิด เตรียมแถลงข่าวพรุ่งนี้
- หนุ่ม คงกระพัน ยกมือไหว้ขอโทษ ลบคลิป อ.แก้กรรม เกลี้ยงช่อง แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: