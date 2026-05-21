วีนา ปวีณา ไม่ทน! จ่อฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด โพสต์หมิ่นประมาท-สร้างข้อมูลเท็จ

วีนา ปวีณา รอง 1 MU 2025 ไม่ทน! จ่อฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด โพสต์หมิ่นประมาท-สร้างข้อมูลเท็จ ลั่น จากนี้ขอปกป้องศักดิ์ศรี และชื่อเสียงของตัวเอง
ตัวแม่ไม่ทนอีกต่อไป ล่าสุด 20 พ.ค. 69 วีนา ปวีนา ซิงค์ เจ้าของมงกุฎและตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2025 และรอง 1 Miss universe 2025 ตัดสินใจลุกขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรี ชื่อเสียงและความถูกต้องให้กับตัวเองแล้ว หลังถูกมือดีโพสต์ข้อความหมิ่นประมาท รวมถึงสร้างข้อมูลเท็จขึ้นมาทำรายชื่อเสียงของตนมาเป็นเวลานาน
วีนา ปวีนา โพสต์ภาพเอกสารจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ก veenapraveenar ระบุว่า “เจอมาหลายครั้ง ทั้งเฟคนิวส์ ทั้งการเอารูปตัดต่อสร้างความเข้าใจผิด ยอมไม่ได้จริง ๆ ค่ะ ที่ผ่านมาเลือกเงียบมาตลอด แต่ความเงียบไม่เคยแปลว่ายอมรับ ขอดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังกับการหมิ่นประมาทและข้อมูลที่สร้างความเสียหายทั้งหมด เพื่อปกป้องศักดิ์ศรี ชื่อเสียง และความถูกต้องของตัวเอง ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้นะคะ และขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างกันเสมอค่ะ”
ท่ามกลางคอมเมนต์ของเหล่าแฟนนางงามที่ร่วมส่งกำลังใจให้กับ วีนา ปวีนา เอาตัวคนผิดมารับผิดชอบการกระทำให้ได้ พร้อมแนะนำว่า ไม่ให้วีนาใจอ่อนรับคำขอโทษเป็นกระเช้าดอกไม้ แต่ทุกคำด่าต้องมีค่าใช้จ่ายเสมอ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก
- ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย
- ทำดีที่สุดแล้ว! วีนา ปวีนา คว้ารอง 1 Miss Universe 2025 กองเชียร์ไทยกระหึ่มฮอลล์
อ้างอิงจาก : FB veenapraveenar
ติดตาม The Thaiger บน Google News: