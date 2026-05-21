ยืนยันตัวตนแอปฯ “เป๋าตัง” ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร ก่อนรับสิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 10:51 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 10:51 น.
ยืนยันตัวตนบนแอปฯ “เป๋าตัง” ไม่ผ่าน ต้องทำยังไง? ก่อนรับสิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” แก้ไขง่ายๆ เช็กขั้นตอนทั้งหมดได้ที่นี่

โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – ก.ย. 2569 เพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ปัญหาที่ส่วนหนึ่งมักพบระหว่างรับสิทธิโครงการรัฐคือการยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ไม่สำเร็จ สแกนใบหน้าไม่ผ่าน หรือไม่สามารถทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้ วันนี้จึงมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นด้วยการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยมาฝากกัน

โครงการ ไทยช่วยไทยพลัส ให้สิทธิครอบคลุมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านคน และกลุ่มประชาชนทั่วไปอีกประมาณ 30 ล้านคน ภาครัฐจะช่วยจ่าย 60% เพื่อให้ประชาชนรับสิทธิใช้จ่าย 1,000 บาทต่อเดือน รวมวงเงินสูงสุด 4,000 บาท ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการสมทบจ่าย 40% โดยจำกัดการใช้สิทธิสูงสุดวันละ 200 บาทต่อคน

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในส่วนของกลุ่มประชาชนทั่วไป มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้ที่ถูกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งทุกระยะ
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 18 พ.ค. 2569

วิธียืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM กรุงไทย

ประชาชนที่พบปัญหายืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่ผ่าน สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปทำรายการที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้สมุดบัญชีหรือบัตร ATM ซึ่งตู้ ATM สำหรับยืนยันตัวตนจะมีหน้าจอ 2 รูปแบบ มีขั้นตอนดังนี้

สำหรับหน้าจอที่ไม่มีปุ่มด้านล่าง

  1. แตะหน้าจอบริเวณแถบสีฟ้า เพื่อเลือกบริการ (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)
  2. เลือก “ยืนยันตัวตน/สิทธิสวัสดิการ”
  3. เลือก “ยืนยันตัวตนธนาคารกรุงไทย”
  4. กดปุ่ม “รับทราบและรับรอง” ยืนยันการเป็นการของบัตร
  5. เลือก “ยินยอม” เพื่อเปิดเผยข้อมูลและการพิสูจน์ตัวตน
  6. เสียบบัตรประชาชนและกดปุ่ม “ถัดไป”
  7. รอการตรวจสอบข้อมูล
  8. เลือก “จบการทำรายการยืนยันตัวตน” เก็บบัตรประชาชนของท่าน และดำเนินการต่อบนแอปฯ เป๋าตัง
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนแอปพลิเคชันเป๋าตังผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
ภาพจาก: ไทยช่วยไทยพลัส

สำหรับหน้าจอที่มีปุ่มด้านล่าง

  1. เลือกเมนู “ทำรายการด้วยบัตรประชาชน” (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)
  2. เลือก “บริการยืนยันตัวตน”
  3. กดปุ่ม “รับทราบและรับรอง” ยืนยันการเป็นเจ้าของบัตร
  4. เลือก “ยินยอม” เพื่อเปิดเผยข้อมูลและการพิสูจน์ตัวตน
  5. กดปุ่ม “ถัดไป”
  6. เสียบบัตรประชาชนและกดปุ่ม “ตกลง”
  7. รอการตรวจสอบข้อมูล
  8. เลือก “จบการทำรายการยืนยันตัวตน” เก็บบัตรประชาชนของท่าน และดำเนินการต่อบนแอปฯ เป๋าตัง
ภาพจาก: ไทยช่วยไทยพลัส

ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

