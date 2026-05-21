ยืนยันตัวตนแอปฯ “เป๋าตัง” ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร ก่อนรับสิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส”

ยืนยันตัวตนบนแอปฯ “เป๋าตัง” ไม่ผ่าน ต้องทำยังไง? ก่อนรับสิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” แก้ไขง่ายๆ เช็กขั้นตอนทั้งหมดได้ที่นี่
โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – ก.ย. 2569 เพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ปัญหาที่ส่วนหนึ่งมักพบระหว่างรับสิทธิโครงการรัฐคือการยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ไม่สำเร็จ สแกนใบหน้าไม่ผ่าน หรือไม่สามารถทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้ วันนี้จึงมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นด้วยการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยมาฝากกัน
โครงการ ไทยช่วยไทยพลัส ให้สิทธิครอบคลุมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านคน และกลุ่มประชาชนทั่วไปอีกประมาณ 30 ล้านคน ภาครัฐจะช่วยจ่าย 60% เพื่อให้ประชาชนรับสิทธิใช้จ่าย 1,000 บาทต่อเดือน รวมวงเงินสูงสุด 4,000 บาท ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการสมทบจ่าย 40% โดยจำกัดการใช้สิทธิสูงสุดวันละ 200 บาทต่อคน
สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในส่วนของกลุ่มประชาชนทั่วไป มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้
- เป็นผู้มีสัญชาติไทย
- มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
- มีบัตรประจำตัวประชาชน
- ไม่เป็นผู้ที่ถูกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งทุกระยะ
- ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 18 พ.ค. 2569
วิธียืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM กรุงไทย
ประชาชนที่พบปัญหายืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่ผ่าน สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปทำรายการที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้สมุดบัญชีหรือบัตร ATM ซึ่งตู้ ATM สำหรับยืนยันตัวตนจะมีหน้าจอ 2 รูปแบบ มีขั้นตอนดังนี้
สำหรับหน้าจอที่ไม่มีปุ่มด้านล่าง
- แตะหน้าจอบริเวณแถบสีฟ้า เพื่อเลือกบริการ (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)
- เลือก “ยืนยันตัวตน/สิทธิสวัสดิการ”
- เลือก “ยืนยันตัวตนธนาคารกรุงไทย”
- กดปุ่ม “รับทราบและรับรอง” ยืนยันการเป็นการของบัตร
- เลือก “ยินยอม” เพื่อเปิดเผยข้อมูลและการพิสูจน์ตัวตน
- เสียบบัตรประชาชนและกดปุ่ม “ถัดไป”
- รอการตรวจสอบข้อมูล
- เลือก “จบการทำรายการยืนยันตัวตน” เก็บบัตรประชาชนของท่าน และดำเนินการต่อบนแอปฯ เป๋าตัง
สำหรับหน้าจอที่มีปุ่มด้านล่าง
- เลือกเมนู “ทำรายการด้วยบัตรประชาชน” (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)
- เลือก “บริการยืนยันตัวตน”
- กดปุ่ม “รับทราบและรับรอง” ยืนยันการเป็นเจ้าของบัตร
- เลือก “ยินยอม” เพื่อเปิดเผยข้อมูลและการพิสูจน์ตัวตน
- กดปุ่ม “ถัดไป”
- เสียบบัตรประชาชนและกดปุ่ม “ตกลง”
- รอการตรวจสอบข้อมูล
- เลือก “จบการทำรายการยืนยันตัวตน” เก็บบัตรประชาชนของท่าน และดำเนินการต่อบนแอปฯ เป๋าตัง
ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เคยลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ต้องลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” ไหม เช็กคำตอบก่อนกดสิทธิ
- วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส แอปฯ เป๋าตัง ฉบับคนเคยใช้คนละครึ่ง พลัส
- สรุปให้! ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: