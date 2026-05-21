ราชกิจจาฯ ประกาศ “คองโก-ยูกันดา” เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสอีโบลา

ราชกิจจาฯ ประกาศ “คองโก-ยูกันดา” เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา หลังพบการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease – EVD) พ.ศ. 2569 ความว่า
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease – EVD) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าพบการระบาดของโรคดังกล่าวที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the Congo) และสาธารณรัฐยูกันดา (Republic of Uganda)
จึงได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public health emergency of international concern (PHEIC)) อย่างไรก็ดี ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อของโรคดังกล่าวที่มากับผู้เดินทางจากนอกราชอาณาจักร
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักรและเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการจึงเห็นสมควรประกาศกำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease – EVD) เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งหากสภาวการณ์ของโรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควรจะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease – EVD) พ.ศ. 2569”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรดังต่อไปนี้ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease – EVD)
(1) สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the Congo)
(2) สาธารณรัฐยูกันดา (Republic of Uganda)
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
