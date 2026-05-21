ช็อก! บุกคาเฟ่ดังลาดพร้าว ซุกโบทอกซ์-ฟิลเลอร์เถื่อน ยึดของกลาง 4 ล้านบาท เผยส่งคลินิกกว่า 50 แห่ง
อย.-ปคบ. สนธิกำลังเข้าตรวจค้นร้านกาแฟย่านลาดพร้าว พบใช้พนักงานแพ็กโบทอกซ์ ฟิลเลอร์ วิตามินผิวเถื่อนโดยไม่ขออนุญาต ส่งให้ลูกค้าผ่านขนส่งเอกชน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 69 เพจ Drama-addict แชร์ข่าวจากเพจของ “น้อง-ธัญญารัตน์ ถาม่อย” ผู้สื่อข่าวจากช่อง PPTV HD36 ระบุถึงปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เข้าตรวจค้นร้านกาแฟแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว
เพจ Drama-addict โพสต์ข้อความสั้น ๆ ว่า “เอ้า คลินิคไหนรับโบทอกซ์จากร้านกาแฟนี่บ้าง” พร้อมแชร์ภาพและรายละเอียดจากเพจของผู้สื่อข่าวต้นเรื่อง
ข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่พบของกลางเป็นโบทอกซ์ ฟิลเลอร์ และวิตามินผิวที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ซุกซ่อนอยู่ภายในร้านกาแฟดังกล่าว มูลค่าของกลางรวมกว่า 4 ล้านบาท
จากการสอบสวน เจ้าของร้านยอมรับว่าได้สั่งให้พนักงานร้านกาแฟทำหน้าที่บรรจุและแพ็กผลิตภัณฑ์เสริมความงามดังกล่าว ก่อนส่งให้ลูกค้าผ่านบริการขนส่งเอกชน โดยกลุ่มลูกค้าหลักเป็นคลินิกเสริมความงามมากกว่า 50 แห่ง
ทีมข่าว The Thaiger ได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ลักษณะการกระทำผิดในรูปแบบใช้ร้านอาหารหรือร้านกาแฟบังหน้านี้ พบว่ามีรูปแบบคล้ายกับเคสที่เคยถูกตำรวจสอบสวนกลางทลายมาก่อน เช่น กรณีบุกทลายเครือข่ายผลิต โบท็อกซ์ปลอมส่งขายคลินิกเสริมความงามทั่วกรุงเมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 ที่มีจุดบรรจุผลิตภัณฑ์ในย่านลาดพร้าว 71 และจุดผลิตในซอยนวมินทร์ 111 มูลค่าของกลางกว่า 10 ล้านบาท (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามประเภทฉีดที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. มีความเสี่ยงสูงต่อผู้ใช้บริการ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบที่มา มาตรฐานการผลิต และการเก็บรักษาได้ หากเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อคุณภาพของตัวยา ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
ก่อนหน้านี้ อย. ได้เคยเตือนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและสถานพยาบาลทุกแห่งให้ใช้ยาที่มีทะเบียนตำรับยาเท่านั้น หากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย กรณีเป็นแพทย์จะถูกส่งเรื่องไปยังแพทยสภาด้วย
การจำหน่ายโบทอกซ์ ฟิลเลอร์ และวัคซีนเสริมความงามโดยไม่ได้รับอนุญาต เข้าข่ายความผิดหลายมาตรา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 ห้ามขายยาแผนปัจจุบันเว้นแต่ได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท มาตรา 72(4) ห้ามขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้ ยังเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง ฐานขายเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อย. แนะนำผู้บริโภคที่ต้องการรับบริการเสริมความงามให้เลือกใช้บริการคลินิกหรือสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง สามารถตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ผู้ฉีดได้ก่อนรับบริการ และตรวจสอบเลขทะเบียนยาบนผลิตภัณฑ์ก่อนเข้ารับการฉีด
ผู้พบเห็นเบาะแสการลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามผิดกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือเพจเฟซบุ๊ก “ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค”
อ่านข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
- ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงปิดฉาก “อาจารย์ไพศาล” แก้กรรมวิตถาร อ้างนิมิตลวงข่มขืน
- ไม่รอด! รวบกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งจีนเถื่อน ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแอบทำงาน ไร้ใบอนุญาต
- ดราม่า “พี่จอง คัลแลน” ชลบุรี ค่าเก้าอี้ชายหาด 400 บาท สรุปแล้วแม่ค้าคืนเงิน ไม่ใช่คิดเกิน?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: