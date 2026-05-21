ช็อก! บุกคาเฟ่ดังลาดพร้าว ซุกโบทอกซ์-ฟิลเลอร์เถื่อน ยึดของกลาง 4 ล้านบาท เผยส่งคลินิกกว่า 50 แห่ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 11:09 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 11:09 น.
หมายเหตุ : ภาพจำลองสถานที่เกิดเหตุ

อย.-ปคบ. สนธิกำลังเข้าตรวจค้นร้านกาแฟย่านลาดพร้าว พบใช้พนักงานแพ็กโบทอกซ์ ฟิลเลอร์ วิตามินผิวเถื่อนโดยไม่ขออนุญาต ส่งให้ลูกค้าผ่านขนส่งเอกชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 69 เพจ Drama-addict แชร์ข่าวจากเพจของ “น้อง-ธัญญารัตน์ ถาม่อย” ผู้สื่อข่าวจากช่อง PPTV HD36 ระบุถึงปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เข้าตรวจค้นร้านกาแฟแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว

เพจ Drama-addict โพสต์ข้อความสั้น ๆ ว่า “เอ้า คลินิคไหนรับโบทอกซ์จากร้านกาแฟนี่บ้าง” พร้อมแชร์ภาพและรายละเอียดจากเพจของผู้สื่อข่าวต้นเรื่อง

ข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่พบของกลางเป็นโบทอกซ์ ฟิลเลอร์ และวิตามินผิวที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ซุกซ่อนอยู่ภายในร้านกาแฟดังกล่าว มูลค่าของกลางรวมกว่า 4 ล้านบาท

จากการสอบสวน เจ้าของร้านยอมรับว่าได้สั่งให้พนักงานร้านกาแฟทำหน้าที่บรรจุและแพ็กผลิตภัณฑ์เสริมความงามดังกล่าว ก่อนส่งให้ลูกค้าผ่านบริการขนส่งเอกชน โดยกลุ่มลูกค้าหลักเป็นคลินิกเสริมความงามมากกว่า 50 แห่ง

ภาพจาก : Drama-addict, น้อง-ธัญญารัตน์ ถาม่อย

ทีมข่าว The Thaiger ได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ลักษณะการกระทำผิดในรูปแบบใช้ร้านอาหารหรือร้านกาแฟบังหน้านี้ พบว่ามีรูปแบบคล้ายกับเคสที่เคยถูกตำรวจสอบสวนกลางทลายมาก่อน เช่น กรณีบุกทลายเครือข่ายผลิต โบท็อกซ์ปลอมส่งขายคลินิกเสริมความงามทั่วกรุงเมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 ที่มีจุดบรรจุผลิตภัณฑ์ในย่านลาดพร้าว 71 และจุดผลิตในซอยนวมินทร์ 111 มูลค่าของกลางกว่า 10 ล้านบาท (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

ผลิตภัณฑ์เสริมความงามประเภทฉีดที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. มีความเสี่ยงสูงต่อผู้ใช้บริการ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบที่มา มาตรฐานการผลิต และการเก็บรักษาได้ หากเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อคุณภาพของตัวยา ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ก่อนหน้านี้ อย. ได้เคยเตือนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและสถานพยาบาลทุกแห่งให้ใช้ยาที่มีทะเบียนตำรับยาเท่านั้น หากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย กรณีเป็นแพทย์จะถูกส่งเรื่องไปยังแพทยสภาด้วย

การจำหน่ายโบทอกซ์ ฟิลเลอร์ และวัคซีนเสริมความงามโดยไม่ได้รับอนุญาต เข้าข่ายความผิดหลายมาตรา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 ห้ามขายยาแผนปัจจุบันเว้นแต่ได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท มาตรา 72(4) ห้ามขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ ยังเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง ฐานขายเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย. แนะนำผู้บริโภคที่ต้องการรับบริการเสริมความงามให้เลือกใช้บริการคลินิกหรือสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง สามารถตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ผู้ฉีดได้ก่อนรับบริการ และตรวจสอบเลขทะเบียนยาบนผลิตภัณฑ์ก่อนเข้ารับการฉีด

ผู้พบเห็นเบาะแสการลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามผิดกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือเพจเฟซบุ๊ก “ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค”

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

