อาลัย นักพากย์คนดัง เสียชีวิตในวัย 64 ปี สิ้นเจ้าของเสียง Star Wars และ Powerpuff Girls
อาลัย นักพากย์คนดัง “ทอม เคน” เสียชีวิตในวัย 64 ปี จากภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดสมอง สิ้นเจ้าของเสียง Star Wars และ Powerpuff Girls
วงการแอนิเมชันและนักพากย์ฮอลลีวูดต้องเผชิญกับการสูญเสียบุคคลสำคัญอีกครั้ง หลังสื่อต่างประเทศมีรายงานว่า ทอม เคน (Tom Kane) นักพากย์เสียงชาวอเมริกันผู้ทรงอิทธิพล เจ้าของน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่เบื้องหลังตัวละครระดับตำนานมากมาย ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ ในวัย 64 ปี จากภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวเนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมอง
ขณะที่ทางตัวแทนของทอม เคน ได้ยืนยันข่าวการเสียชีวิตของนักพากย์ระดับตำนานกับทาง TMZ ว่า “เคนมีปัญหาสุขภาพที่สืบเนื่องมาจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกที่เขาประสบเมื่อปี 2020 ก่อนจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองแคนซัสซิตี ท่ามกลางครอบครัวที่อยู่เคียงข้าง”
ตัวแทนของทอม กล่าวเพิ่มเติมว่า “แม้วันนี้เสียงของทอมจะเงียบลงแล้ว แต่ตัวละคร เรื่องราว และความรักที่เขามอบให้โลกจะยังคงอยู่ตลอดไป นอกจากอาชีพเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่แล้ว ทอมยังเป็นสามีและคุณพ่อที่ทุ่มเท เขากับภรรยาช่วยกันเลี้ยงดูลูกทั้งหมด 9 คนอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นลูกแท้ ๆ หรือลูกบุญธรรมก็ตาม”
เมื่อทีมข่าวได้ลองตรวจสอบไปที่โซเชียลมีเดียของ ทอม เคน จึงได้พบกับโพสต์สุดท้ายของเขาบนอินสตาแกรมส่วนตัว ทอม เคน โพสต์ภาพร่วมกับ 3 สาวนักพากย์จากแอนิเมชั่นเรื่อง พาวเวอร์พัฟฟ์เกิร์ลส์ อย่าง ทารา สตรอง, แคธี คาวาดินี และ อี.จี. เดลี โดยทอมระบุแคปชั่นสั้น ๆ เอาไว้ด้วยว่า “Reunited with my girls!! (กลับมารวมตัวกับสาว ๆ ของผมอีกครั้ง)”
ประวัติของ ทอม เคน (Tom Kane)
ทอม เคน เกิดเมื่อปี 1962 และเริ่มต้นเส้นทางการแสดงตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970 ก่อนกลายเป็นหนึ่งในนักพากย์ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดของวงการ เขาเป็นผู้ให้เสียง “โยดา” ใน Star Wars: The Clone Wars ทั้งเวอร์ชันภาพยนตร์และซีรีส์ รวมถึงเป็นผู้บรรยายตอนเปิดของ Star Wars: The Bad Batch เมื่อปี 2021
นอกจากผลงานในจักรวาล Star Wars แล้ว เคนยังเป็นเสียงของ “ศาสตราจารย์ยูโทเนียม” และวายร้าย “HIM” ในการ์ตูนดัง The Powerpuff Girls ของ Cartoon Network ซึ่งทำให้เขากลายเป็นเสียงที่แฟนการ์ตูนยุค 90 และ 2000 จดจำได้เป็นอย่างดี
ตลอดอาชีพ ทอม เคน ยังมีบทบาทสำคัญกับสวนสนุกดิสนีย์ โดยเป็นผู้ประกาศเสียงตามสายให้ Disneyland และ Walt Disney World รวมถึงเป็นเสียงของระบบโมโนเรลของ Walt Disney World ตั้งแต่ปี 2012 อีกทั้งในช่วงการระบาดของโควิด-19 เขายังเป็นหนึ่งในเสียงประกาศด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยภายในสวนสนุก
นอกจากนี้ เขายังเคยรับหน้าที่ผู้ประกาศในงานประกาศรางวัลออสการ์หลายปี ได้แก่ 2006, 2008, 2011 และ 2013
ก่อนหน้านี้ในปี 2020 ซามี เคน ลูกสาวของเขา เคยออกมาเปิดเผยว่าอาการเส้นเลือดในสมองแตกส่งผลให้พ่อของเธอไม่สามารถสื่อสารด้วยคำพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอ่านหนังสือหรือสะกดคำไม่ได้อีกต่อไป โดยแพทย์ด้านระบบประสาทเคยแจ้งกับครอบครัวว่าเขาอาจไม่สามารถกลับมารับงานพากย์เสียงได้อีก
อย่างไรก็ตาม เธอเผยว่าพ่อยังคงมีทัศนคติที่ดีและพยายามฟื้นฟูอาการอย่างเต็มที่ ก่อนที่ครอบครัวจะประกาศการเกษียณจากวงการของเขาอย่างเป็นทางการในปี 2021 ท่ามกลางความเสียใจของแฟน ๆ ทั่วโลก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นักแสดงอาวุโส เศร้าสูญเสียสามี อดีตผู้ประกาศข่าว KBS เสียชีวิตในวัย 88 ปี หลังป่วยเรื้อรัง
- สาเหตุเสียชีวิต “เดวิด เอง” มือกีตาร์วงพลอย จากไปอย่างสงบหลังล้มป่วย
- “วาคานะ ยามาซากิ” นักพากย์เจ้าของเสียง “โมริ รัน” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 61 ปี
อ้างอิงจาก : starwars, gizmodo
ภาพจาก : IG tkanevo
ติดตาม The Thaiger บน Google News: