นิวยอร์กระทึก รถระเบิดกลางถนน ควันพุ่ง ตำรวจเร่งสอบหาสาเหตุ (คลิป)

นิวยอร์กระทึก รถระเบิดกลางถนน ควันพุ่ง ตำรวจเร่งสอบหาสาเหตุ เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม สำนักข่าว ABC รายงานว่า เกิดเหตุรถยนต์ไฟไหม้และระเบิดขึ้นในพื้นที่แมนฮัตตันตอนล่าง ในนครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงเย็นของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
โดยแรงระเบิดได้ทำให้เกิดเป็นควันพุ่ง และสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนในพื้นที่ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเข้ามาดับไฟได้ ก่อน 19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเข้าสอบสวนหาสาเหตุที่รถระเบิดขึ้น อย่างไรก็ตามจากการสอบสวนเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ไม่พบหลักฐานว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุอาชญากรรมหรือเหตุก่อการร้ายแต่อย่างใด
