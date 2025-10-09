สืบนครบาล ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เปิดนิติบุคคล “บริษัทม้า” พนง.แบงก์ร่วมด้วย

สืบนครบาลทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใช้ “บริษัทผี” บังหน้า หลอกเหยื่อเสียหายกว่า 140 ล้านบาท เผยกลโกงสุดแยบยล โอนเงินเข้ามูลนิธิเพื่อทดสอบบัญชี รวบแล้ว 13 ราย พนง.แบงก์ร่วมด้วย
ตำรวจสืบสวนนครบาล (สืบนครบาล) เปิดปฏิบัติการบุกทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 13 ราย จากหมายจับทั้งหมด 33 หมาย หลังพบพฤติการณ์ตั้งบริษัทนิติบุคคล หรือ “บริษัทผี” ขึ้นมาบังหน้าเพื่อใช้เป็นบัญชีม้าในการรับเงินจากเหยื่อ สร้างความเสียหายทั่วประเทศกว่า 140 ล้านบาท
พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ผบก.สส.บช.น.) เปิดเผยถึงพฤติการณ์ของคนร้ายว่า แก๊งนี้มีวิธีการที่ซับซ้อน จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) ผ่านระบบดิจิทัล และในวันรุ่งขึ้นก็จะนำเอกสารไปเปิดบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคลทันที
ปัจจุบันมีบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดในประเทศไทยกว่า 800,000 แห่ง และคาดการณ์ว่า กว่า 60% ของบริษัทที่จดทะเบียนออนไลน์ อาจเข้าข่ายเป็นบัญชีม้า
ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ทำง่ายมาก หากทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีการตรวจสอบเพียงเอกสารเบื้องต้น ทำให้ ขบวนการมิจฉาชีพฉวยโอกาสเปิดบริษัทม้าเป็นจำนวนมาก
กลโกงที่น่าสนใจคือ ก่อนที่จะใช้บัญชีดังกล่าวรับเงินจากเหยื่อ คนร้ายจะทดสอบระบบโดยการโอนเงินจำนวนเล็กน้อยไปยังบัญชีรับบริจาคของมูลนิธิต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและกำลังเป็นที่สนใจของประชาชน เมื่อพบว่าบัญชีสามารถใช้งานได้ปกติ จึงจะนำไปใช้รับเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การข่มขู่ หรือหลอกลงทุน
จากการตรวจสอบพบว่า เครือข่ายนี้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั่วประเทศถึง 291 คดี รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 140 ล้านบาท (เฉพาะในกรุงเทพฯ 16 คดี เสียหายกว่า 39 ล้านบาท)
ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา สืบนครบาลได้เปิดปฏิบัติการเข้าจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 13 ราย (รวม 18 หมายจับ) ในจำนวนนี้มีอดีตพนักงานธนาคาร 1 ราย ที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาสนับสนุนการกระทำความผิด โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่เหลือมาดำเนินคดีต่อไป
