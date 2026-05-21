ดราม่า “พี่จอง คัลแลน” ชลบุรี ค่าเก้าอี้ชายหาด 400 บาท สรุปแล้วแม่ค้าคืนเงิน ไม่ใช่คิดเกิน?
เปิดข้อเท็จจริงจากคลิปเที่ยวชลบุรี EP.1 หลังชาวเน็ตสงสัยค่าเก้าอี้ชายหาด 400 บาท พร้อมตอบคำถาม หาดทรายเป็นของใคร ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ตั้งเก้าอี้เก็บเงินหรือไม่
ประเด็นค่าเก้าอี้ชายหาดบางแสน 400 บาท ในคลิปเที่ยวชลบุรี EP.1 ของ พี่จอง-คัลแลน จากช่อง Cullen HateBerry กลายเป็นหัวข้อที่ชาวเน็ตหยิบมาถกเถียง หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตว่า ทั้งคู่ถูกคิดค่าเก้าอี้แพงเกินจริงหรือไม่
แต่เมื่อดูรายละเอียดจากคลิปเต็ม ประเด็น 400 บาทไม่ได้เป็นการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากพี่จองและคัลแลน ตรงกันข้าม แม่ค้าเป็นฝ่ายนำเงิน 400 บาทกลับมาคืนให้ หลังทราบว่าทั้งคู่มากันเพียง 2 คน และนั่งอยู่ในชุดเก้าอี้ขนาดใหญ่
ที่มาตัวเลขค่าเก้าอี้ 400 บาท
จากข้อมูลในคลิป (ช่วงนาทีที่ 7:20) และโพสต์ที่ถูกนำมาพูดถึง ชุดเก้าอี้ริมหาดที่พี่จองและคัลแลนนั่งเป็นชุดใหญ่ คิดราคาเก้าอี้ตัวละ 50 บาท หากนับเป็นชุด 10 ที่นั่ง จะรวมเป็น 500 บาท แต่เมื่อแม่ค้าทราบว่าทั้งคู่มากันแค่ 2 คน จึงคิดตามจำนวนคนจริง เหลือ 100 บาท และคืนเงินส่วนต่างให้ 400 บาท
สรุปง่าย ๆ คือ
- ชุดใหญ่ 10 ที่นั่ง ตัวละ 50 บาท รวม 500 บาท
- พี่จอง-คัลแลนมากัน 2 คน จึงคิดจริง 100 บาท
- แม่ค้านำเงิน 400 บาทกลับมาคืนให้
- ประเด็นนี้จึงไม่ใช่การเก็บเงินเกิน แต่เป็นการคืนเงินส่วนต่าง
ประเด็นนี้เริ่มจากโพสต์ในกลุ่มเฟซบุ๊ก Rose in Wonderland ที่ตั้งคำถามถึงฉากในคลิป โดยผู้โพสต์ระบุว่า ตอนแรกเหมือนมีการคิดค่าเก้าอี้ 400 บาท แต่ต่อมาแม่ค้านำเงินมาคืน พร้อมอธิบายว่าชุดเก้าอี้ใหญ่คิดตามจำนวนที่นั่ง
คำถามดังกล่าวทำให้คนดูแบ่งออกเป็นหลายมุม บางส่วนมองว่าแม่ค้าไม่ได้ทำผิด เพราะคิดราคาตามจำนวนเก้าอี้ในชุดใหญ่ ก่อนจะคืนเงินเมื่อเข้าใจจำนวนลูกค้าจริง อีกส่วนตั้งคำถามว่า หากลูกค้ามาเพียง 2 คน ผู้ประกอบการควรแจ้งให้ชัดตั้งแต่แรกหรือไม่ว่าโต๊ะนี้เป็นชุดใหญ่ ราคาเท่าไหร่ และสามารถนั่งเฉพาะบางตัวได้หรือไม่
ประเด็นนี้จึงไม่ได้อยู่แค่เรื่อง แพงหรือไม่แพง แต่เป็นเรื่องการสื่อสารราคาก่อนใช้บริการ ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสำคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวที่เคยมีดราม่าเรื่องราคาอาหารหรือค่าใช้จ่ายริมชายหาดมาก่อน
หาดทรายเป็นของใคร ทำไมตั้งเก้าอี้แล้วเก็บเงินได้
หลังคลิปถูกพูดถึง ชาวเน็ตบางส่วนตั้งคำถามต่อว่า พื้นที่หาดทรายเป็นของใครกันแน่ เป็นของเจ้าของร้านที่ตั้งเก้าอี้และร่ม หรือเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่ประชาชนควรใช้ร่วมกันได้ หากเป็นพื้นที่สาธารณะ ผู้ประกอบการมีสิทธิ์อะไรในการตั้งเก้าอี้แล้วเก็บเงิน
คำตอบแบบเข้าใจง่ายคือ “หาดทรายไม่ใช่ของผู้ประกอบการร้านใดร้านหนึ่ง” โดยหลักกฎหมาย หาดทรายชายทะเลถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน ไม่ใช่ที่ดินเอกชนที่ใครจะถือกรรมสิทธิ์ได้ตามปกติ ข้อมูลด้านกฎหมายยังยกตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับหาดแสนสุขหรือบางแสน ว่าพื้นที่ชายหาดที่ประชาชนใช้พักผ่อนและน้ำทะเลท่วมถึง ถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (2)
อย่างไรก็ตาม การตั้งเก้าอี้และร่มชายหาดเป็นเรื่องของ “การให้บริการ” ไม่ใช่การเก็บค่าเข้าหาด พูดตรง ๆ คือ นักท่องเที่ยวไม่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อสิทธิ์เหยียบทราย แต่จ่ายค่าเช่าเก้าอี้ ร่ม หรือบริการที่ผู้ประกอบการจัดไว้ให้
ดังนั้น ถ้านักท่องเที่ยวไม่ได้ใช้เก้าอี้หรือร่มของร้าน ก็ไม่ควรถูกเรียกเก็บค่าเก้าอี้ แต่ถ้าเลือกนั่งบนเก้าอี้ผ้าใบหรือใช้พื้นที่บริการที่ร้านจัดไว้ ผู้ประกอบการจึงเรียกเก็บค่าเช่าอุปกรณ์ได้ ภายใต้กติกาที่หน่วยงานท้องถิ่นกำกับไว้
บางแสนกำหนดค่าเก้าอี้ไม่เกินตัวละ 50 บาท
สำหรับชายหาดบางแสน เคยมีการเผยแพร่กติกาการท่องเที่ยวชายหาด โดยกำหนดให้ค่าเช่าเก้าอี้ผ้าใบไม่เกินตัวละ 50 บาท และห้ามผู้ประกอบการกดดันหรือตื๊อขายของให้นักท่องเที่ยว Thai PBS รายงานกติกานี้เมื่อปี 2563 โดยระบุว่าผู้ประกอบการต้องไม่กดดันขายสินค้า และกำหนดราคาเช่าเก้าอี้ผ้าใบไม่เกิน 50 บาทต่อตัว
สื่ออื่น ๆ เช่น Workpoint Today, MGR Online และไทยรัฐ เคยรายงานในทิศทางเดียวกันว่า ค่าเช่าเก้าอี้ชายหาดบางแสนกำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 50 บาทต่อตัว และราคาจะเป็น 30, 40 หรือ 50 บาท ขึ้นอยู่กับการตกลง แต่ต้องไม่เกินเพดานดังกล่าว
เมื่อเทียบกับกรณีในคลิป หากคิดเก้าอี้ตัวละ 50 บาท ตัวเลขดังกล่าวไม่เกินเพดานที่เคยมีการเผยแพร่ แต่จุดที่ทำให้เกิดคำถามคือ ลูกค้าควรได้รับข้อมูลก่อนว่าโต๊ะที่นั่งเป็นชุดใหญ่ คิดราคาแบบใด และหากมากันเพียง 2 คนต้องจ่ายเท่าไหร่
ประเด็นจริงไม่ใช่แค่ 400 บาท แต่คือความชัดเจน
กรณีนี้จึงควรแยกออกเป็น 2 เรื่อง เรื่องแรก คือข้อเท็จจริงจากคลิป พี่จองและคัลแลนไม่ได้ถูกเก็บเงินเกิน 400 บาท แต่แม่ค้านำเงิน 400 บาทมาคืนให้ หลังปรับราคาค่าเก้าอี้ตามจำนวนคนจริง
เรื่องที่สอง คือคำถามเชิงระบบของนักท่องเที่ยวว่า การตั้งเก้าอี้ริมหาดบนพื้นที่สาธารณะควรมีป้ายราคาและเงื่อนไขที่ชัดเจนแค่ไหน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างร้านกับลูกค้า
ถ้ามองในแง่นี้ แม่ค้าในคลิปไม่ได้ถูกมองในทางลบจากคนจำนวนมาก เพราะมีการคืนเงิน ลดราคาอาหาร และแถมของให้ แต่เหตุการณ์นี้ทำให้คนกลับมาคุยกันเรื่องมาตรฐานราคาชายหาดบางแสนอีกครั้ง โดยเฉพาะประเด็นสิทธิการใช้ชายหาดสาธารณะกับการให้บริการของผู้ประกอบการ
จากข้อมูลที่ปรากฏในคลิป ประเด็นค่าเก้าอี้ 400 บาทไม่ได้จบที่การตำหนิแม่ค้า เพราะข้อเท็จจริงชี้ไปอีกทางว่าแม่ค้าเป็นฝ่ายคืนเงินส่วนต่างให้เอง พร้อมลดราคาอาหารและแถมของให้ทั้งคู่
แต่กระแสที่ตามมามีประโยชน์ในอีกด้าน เพราะช่วยเปิดคำถามที่นักท่องเที่ยวหลายคนสงสัยมานานว่า หาดทรายเป็นพื้นที่สาธารณะ แล้วเส้นแบ่งระหว่าง “ใช้หาดฟรี” กับ “จ่ายค่าบริการร้านค้า” อยู่ตรงไหน
คำตอบคือ ประชาชนใช้ชายหาดสาธารณะได้ แต่เมื่อใช้เก้าอี้ ร่ม หรือบริการของผู้ประกอบการ ก็ต้องจ่ายค่าเช่าตามกติกาที่ประกาศไว้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ผู้ประกอบการควรแจ้งราคาให้ชัดก่อนใช้บริการ เพราะแค่บอกก่อนให้ครบ ดราม่าหลายเรื่องก็ไม่ต้องเกิด เสียเวลาคนทั้งประเทศมานั่งคิดเลขแทนโต๊ะข้างหาด
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
