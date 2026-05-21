คนดูอึ้ง! ซุปตาร์เขมรหยิบธงชาติ ชูกลางพรมแดงคานส์ หวังประกาศความยิ่งใหญ่
ดีไซเนอร์ชาวกัมพูชาหยิบธงชาติชูขึ้นกลางพรมแดงคานส์ 2026 ขณะอวดชุดพระวิษณุแผลงศร ปลุกใจคนรุ่นหลังรักษารากเหง้า หวังพาประวัติศาสตร์เขมรยืนหยัดบนเวทีโลก
หลังจากที่ Oliva Kong แฟชั่นดีไซเนอร์ชาวกัมพูชา เดินทางไปร่วมปรากฏตัวบนพรมแดง เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 79 ประจำปี 2026 ณ ประเทศฝรั่งเศส เลือกสวมชุดสุดวิจิตรที่มีชื่อว่า ‘ชัยชนะของพระวิษณุแผลงศร’ พร้อมบรรยายความหมายลึกซึ้งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของชัยชนะ ตัวแทนพลังแห่งความศรัทธา และแสงสว่างแห่งวัฒนธรรมเขมรที่เขาตั้งใจนำเสนอให้เวทีระดับสากลได้เห็น
ล่าสุดมีการแชร์คลิปวิดีโอขณะที่เขาเดินอยู่บนพรมแดงด้วยความมั่นใจและใบหน้าสีหน้าภาคภูมิใจ จากนั้นหยิบธงชาติกัมพูชาออกมาจากกระเป๋าเสื้อและนำขึ้นมาชูโชว์ต่อหน้าสื่อมวลชน ต่อมาค่อย ๆ นำธงชาติมาทาบวางไว้ที่หน้าอกของตัวเอง
ดีไซเนอร์คนดังได้เขียนข้อความบรรยายความรู้สึกในคลิปดังกล่าวไว้ว่า ภายใต้แสงไฟบนพรมแดงของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ เขาไม่ได้เดินเพียงลำพังแต่กำลังพาชื่อของกัมพูชา ประวัติศาสตร์ และชื่อเสียงของอาณาจักรอันรุ่งโรจน์มาให้โลกได้รู้จักอีกครั้ง
พร้อมฝากข้อความทิ้งท้ายไปถึงคนในประเทศว่า ขอให้ลูกหลานชาวเขมรทุกยุคทุกสมัย จดจำรากเหง้า และอย่าปล่อยให้แสงสว่างแห่งอารยธรรมดับสูญไป ชุดที่เขาสวมใส่คือสิ่งเตือนใจว่า เขมรไม่ได้ยิ่งใหญ่แค่อดีตเท่านั้น แต่ยังสามารถยืนหยัดบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ
