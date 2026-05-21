เช็กวิธีใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” สั่งอาหารผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี่ ได้วันไหน?

เช็กเงื่อนไขโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ดีเดย์ 15 มิ.ย. 69 สั่งอาหารผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี บนแอปฯ “เป๋าตัง” อ่านวิธีสั่งและชำระเงินที่นี่
รัฐบาลเตรียมเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยภาครัฐจะช่วยสมทบทุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% ซึ่งนอกจากจะใช้ซื้อสินค้าและบริการทั่วไปตามเงื่อนไขได้แล้ว ล่าสุดรัฐบาลยังสามารถใช้สิทธิสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีที่เข้าร่วมโครงการ
โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” กำหนดเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พ.ค. 2569 เวลา 06.00-22.00 น. โดยครอบคลุมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านคน และกลุ่มประชาชนทั่วไปอีกประมาณ 30 ล้านคน รัฐบาลจะช่วยจ่ายเงินให้ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน รวมวงเงินสูงสุด 4,000 บาทตลอดระยะเวลา 4 เดือน โดยจำกัดการใช้สิทธิสูงสุดวันละ 200 บาทต่อคนต่อวัน
วิธีใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” สั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่
การใช้สิทธิสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ประชาชนและร้านค้าสามารถเริ่มทำรายการสั่งซื้อและรับออร์เดอร์อาหารหรือเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2569 เวลา 06.00-21.00 น. โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีได้เพียง 1 แพลตฟอร์มเท่านั้น และต้องรับออร์เดอร์วันสุดท้ายก่อนเวลา 21.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2569
ประชาชนสามารถกดเข้าเมนูสั่งอาหารได้ 2 ช่องทาง คือ เลือกแบนเนอร์ฟู้ดเดลิเวอรีจากหน้าแรกของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือเลือกแบนเนอร์ฟู้ดเดลิเวอรีในหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส โดยมีขั้นตอนการสั่งซื้อดังนี้
ขั้นตอนการสั่งซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่
- เลือกแบนเนอร์ ฟู้ดเดลิเวอรี่ จากหน้าแรกของแอปฯ “เป๋าตัง” หรือเลือกแบนเนอร์ ฟู้ดเดลิเวอรี่ ในหน้าโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” (60/40)
- เลือก ฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม ที่ต้องการใช้บริการ
- แสดงรายการค้นหา เลือกร้านอาหาร
- เข้าสู่ฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม เพื่อชำระค่าส่งอาหาร
- รับ Notification เมื่อชำระค่าส่งอาหารสำเร็จ
*ขั้นตอนดังกล่าวเป็นการทำรายการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม
หมายเหตุ: ฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม จะแสดงรายการชำระเงินเฉพาะค่าบริการส่งอาหารเท่านั้น โดยจะต้องชำระตามรูปแบบที่ ฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์มนั้นกำหนด
วิธีการชำระค่าอาหารโดยตัดเงินจาก G Wallet (กรณีกด Notification ของแอปฯ เป๋าตัง)
- กด Notification ของ แอปฯ เป๋าตัง
- แสดงรายการแจ้งเตือน เพื่อชำระค่าอาหาร
- ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ เลือก สถานะรอชำระ
- กดปุ่มชำระเงิน เพื่อชำระค่าอาหาร
- ยืนยันการชำระเงิน
- ใส่รหัส PIN 6 หลัก
- บันทึกสลิป ทำรายการสำเร็จ
หมายเหตุ
- Notification จะได้รับเมื่อทำการชำระค่าส่งอาหาร ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม ที่ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
- แอปฯ เป๋าตังจะรับชำระเฉพาะค่าอาหารที่ทำรายการสั่งซื้อเท่านั้น (ค่าส่งอาหารชำระผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม)
- ผู้ใช้งานต้องชำระเงินค่าอาหารผ่าน แอปฯ เป๋าตัง ภายใน 5 นาที หลังจากได้รับการแจ้งเตือน
วิธีการชำระค่าอาหารโดยตัดเงินจาก G Wallet (กรณีกด Notification ของฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม)
- กด Notification ของ ฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม
- แจ้งเตือนเพื่อชำระค่าอาหาร ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
- ตรวจสอบรายการกดปุ่ม ชำระเงินค่าอาหาร
- ยืนยันการชำระเงิน
- ใส่รหัส PIN 6 หลัก
- บันทึกสลิป ทำรายการสำเร็จ
ที่มา: ไทยช่วยไทยพลัส
