การเงินเศรษฐกิจ

เช็กวิธีใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” สั่งอาหารผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี่ ได้วันไหน?

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 11:35 น.
64
เช็กเงื่อนไขโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ดีเดย์ 15 มิ.ย. 69 สั่งอาหารผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี บนแอปฯ “เป๋าตัง” อ่านวิธีสั่งและชำระเงินที่นี่

รัฐบาลเตรียมเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยภาครัฐจะช่วยสมทบทุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% ซึ่งนอกจากจะใช้ซื้อสินค้าและบริการทั่วไปตามเงื่อนไขได้แล้ว ล่าสุดรัฐบาลยังสามารถใช้สิทธิสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” กำหนดเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พ.ค. 2569 เวลา 06.00-22.00 น. โดยครอบคลุมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านคน และกลุ่มประชาชนทั่วไปอีกประมาณ 30 ล้านคน รัฐบาลจะช่วยจ่ายเงินให้ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน รวมวงเงินสูงสุด 4,000 บาทตลอดระยะเวลา 4 เดือน โดยจำกัดการใช้สิทธิสูงสุดวันละ 200 บาทต่อคนต่อวัน

วิธีใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” สั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่

การใช้สิทธิสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ประชาชนและร้านค้าสามารถเริ่มทำรายการสั่งซื้อและรับออร์เดอร์อาหารหรือเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2569 เวลา 06.00-21.00 น. โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีได้เพียง 1 แพลตฟอร์มเท่านั้น และต้องรับออร์เดอร์วันสุดท้ายก่อนเวลา 21.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2569

ประชาชนสามารถกดเข้าเมนูสั่งอาหารได้ 2 ช่องทาง คือ เลือกแบนเนอร์ฟู้ดเดลิเวอรีจากหน้าแรกของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือเลือกแบนเนอร์ฟู้ดเดลิเวอรีในหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส โดยมีขั้นตอนการสั่งซื้อดังนี้

ขั้นตอนการสั่งซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่

  1. เลือกแบนเนอร์ ฟู้ดเดลิเวอรี่ จากหน้าแรกของแอปฯ “เป๋าตัง” หรือเลือกแบนเนอร์ ฟู้ดเดลิเวอรี่ ในหน้าโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” (60/40)
  2. เลือก ฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม ที่ต้องการใช้บริการ
  3. แสดงรายการค้นหา เลือกร้านอาหาร
  4. เข้าสู่ฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม เพื่อชำระค่าส่งอาหาร
  5. รับ Notification เมื่อชำระค่าส่งอาหารสำเร็จ

*ขั้นตอนดังกล่าวเป็นการทำรายการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม

หมายเหตุ: ฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม จะแสดงรายการชำระเงินเฉพาะค่าบริการส่งอาหารเท่านั้น โดยจะต้องชำระตามรูปแบบที่ ฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์มนั้นกำหนด

ขั้นตอนการสั่งอาหารโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตัง
ภาพจาก: ไทยช่วยไทยพลัส

วิธีการชำระค่าอาหารโดยตัดเงินจาก G Wallet (กรณีกด Notification ของแอปฯ เป๋าตัง)

  1. กด Notification ของ แอปฯ เป๋าตัง
  2. แสดงรายการแจ้งเตือน เพื่อชำระค่าอาหาร
  3. ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ เลือก สถานะรอชำระ
  4. กดปุ่มชำระเงิน เพื่อชำระค่าอาหาร
  5. ยืนยันการชำระเงิน
  6. ใส่รหัส PIN 6 หลัก
  7. บันทึกสลิป ทำรายการสำเร็จ

หมายเหตุ

  • Notification จะได้รับเมื่อทำการชำระค่าส่งอาหาร ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม ที่ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
  • แอปฯ เป๋าตังจะรับชำระเฉพาะค่าอาหารที่ทำรายการสั่งซื้อเท่านั้น (ค่าส่งอาหารชำระผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม)
  • ผู้ใช้งานต้องชำระเงินค่าอาหารผ่าน แอปฯ เป๋าตัง ภายใน 5 นาที หลังจากได้รับการแจ้งเตือน
ภาพจาก: ไทยช่วยไทยพลัส

วิธีการชำระค่าอาหารโดยตัดเงินจาก G Wallet (กรณีกด Notification ของฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม)

  • กด Notification ของ ฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม
  • แจ้งเตือนเพื่อชำระค่าอาหาร ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
  • ตรวจสอบรายการกดปุ่ม ชำระเงินค่าอาหาร
  • ยืนยันการชำระเงิน
  • ใส่รหัส PIN 6 หลัก
  • บันทึกสลิป ทำรายการสำเร็จ
ภาพจาก: ไทยช่วยไทยพลัส

ที่มา: ไทยช่วยไทยพลัส

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

