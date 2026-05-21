Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 10:12 น.
เจ้าอาวาสวัดเสาหิน จ.เชียงใหม่ สึกแล้ว หลังโดนกล่าวหานัวสีกา เจ้าตัวลั่นไม่ใช่ตน แต่ที่สึกเพราะไม่อยากให้เกิดข้อครหา ทำศาสนาเสื่อมเสีย

จากกรณีที่ชาวบ้าน ได้เข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวท้องถิ่น พร้อมนำคลิปหลักฐานยาวประมาณ 2 นาทีซึ่งบันทึกภาพวินาทีที่พระระดับเจ้าอาวาสวัด นัวเนียสีกา มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับหญิงที่ถูกจ้างมาทำความสะอาดวัดแม้ว่าหญิงคนดังกล่าวจะแต่งงานและมีลูกแล้วก็ตามนั้น

ล่าสุด เจ้าอาวาสวัดเสาหิน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้ทำการสึกแล้ว เมื่อเวลา 18.10 น. วันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา ที่วัดเมืองสารตรน้อย

ทั้งนี้ อดีตเจ้าอาวาส ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า คลิปที่ออกไปนั้น ไม่ใช่ตนอย่างแน่นอน แต่เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหา และไม่ให้ศาสนามัวหมอง ตนจึงยอมลาสิกขาจากการเป็นพระ หลังจากนี้ก็คงจะใช้ชีวิตเป็นบุคคลธรรมดา แม้ใจจะยังเป็นพระ ยังอยากทำนุบำรุง และสืบทอดศาสนาต่อไป

ก่อนหน้านี้ นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เบื้องต้นเจ้าอาวาสปฏิเสธข้อร้องเรียน ภาพที่ถูกเผยแพร่ไม่ใช่ตนเอง ซึ่งป่วยต้องฟอกไตทุกวัน ไม่มีแรงมาทำอะไรเสื่อมเสียตามที่ถูกกล่าวหา และเจ้าอาวาสรูปร่างผอมบาง แต่ในภาพจะดูร่างท้วมกว่า ส่วนในภาพจะเป็นใคร ให้เป็นหน้าที่ของคณะปกครองสงฆ์ตรวจสอบ ทราบว่าปกติไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในกุฏิ คาดว่าจะมีคนแอบมาวางกล้องไว้ เพราะต้องไปโรงพยาบาลทุกเดือน แต่ละครั้งนอนโรงพยาบาล 4-5 คืน จึงฝากกุญแจไว้กับพระที่วัด

ตอนนี้เจ้าอาวาสกับภาพที่ปรากฏมีความคลาดเคลื่อนกันอยู่ ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ เพราะพระทั้งสามรูปในวัดรูปร่างคล้ายกัน โดยหลังจากเกิดการร้องเรียน ทางเจ้าอาวาสได้ทำหนังสือขอพักหน้าที่เจ้าอาวาส เนื่องจากสุขภาพไม่ดีและเพื่อความโปร่งใสในการสอบสวนตรวจสอบ ซึ่งทางคณะสงฆ์จังหวัด จะมีการแต่งตั้งพระรูปอื่นมาทำหน้าที่แทน

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

