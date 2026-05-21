บิวกิ้น พุฒิพงศ์ ทำสำเร็จ! คว้าปริญญาโท จากสถาบันชั้นนำระดับโลก ที่ประเทศอังกฤษ

คนเก่ง! บิวกิ้น พุฒิพงศ์ เรียนจบแล้ว คว้าปริญญาโท จากสถาบันชั้นนำระดับโลก ที่ประเทศอังกฤษ ครอบครัวและแฟนคลับร่วมยินดีความสำเร็จ
นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีของวงการบันเทิงเลย เมื่อ บิวกิ้น พุฒิพงศ์ ได้ทำตามความฝันของตัวเองสำเร็จแล้วด้วยการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก University College London (UCL) – School of Management สถาบันชั้นนำระดับโลก สาขา Entrepreneurship โดยได้เข้ารับปริญญาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ณ Royal Festival Hall กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นของครอบครัวที่ขนทัพกันไปร่วมแสดงความยินดีในพิธีสำเร็จการศึกษาของ บิวกิ้น แบบพร้อมหน้าพร้อมตา
แน่นอนว่าหลังจากที่คลิปและภาพของ บิวกิ้น สวมชุดครุยเข้าร่วมพิธีจบการศึกษาและรับปริญญาโท ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ต รวมถึงแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตป้ายแดงกันอย่างล้นหลาม เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มมากความสามารถจริง ๆ
A MASTER’S MOMENT FOR BILLKIN 🎉#CheersToMasterBILLKIN#UCLGrad#Bbillkin pic.twitter.com/UBTej12te6
— Billkin Entertainment (@Billkin_Ent) May 20, 2026
อ้างอิงจาก : Billkin Entertainment
