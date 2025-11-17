เปิดใบคะแนน ซุปเปอร์บอน VS โนอิริ เช็กผลมวย ONE 173 ครบทุกคู่!

เปิดใบคะแนน “ซุปเปอร์บอน” ชนะ “โนอิริ” ศึก ONE 173
ดม่านปิดฉากลงด้วยความสนุกระดับ 10 ดาวสำหรับศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE 173: ซุปเปอร์บอน vs มาซาอากิ ที่ระเบิดความมันตั้งแต่ช่วงสายของวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยผลปรากฏว่า “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “มาซาอากิ โนอิริ” แชมป์โลกเฉพาะกาล ขึ้นแท่นเป็นราชันหนึ่งเดียวของรุ่นนี้อย่างยิ่งใหญ่
ขณะที่ “นาดากะ” จารึกชื่อในฐานะแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) คนแรกในประวัติศาสตร์ หลังเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” ไปได้อย่างสวยงาม
ส่วนผลงานของ 4 ตัวแทนนักกีฬาไทย “นาบิล อานาน” และ “เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” ควงแขนกันเก็บชัยชนะสวย ขณะที่ “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” และ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ต้องพ่ายคะแนนเอกฉันท์ต่อนักชกเจ้าถิ่นไปอย่างน่าเจ็บใจ
ผลมวย ONE 173 ซุปเปอร์บอน บุกสยบ มาซาอากิ คาบ้าน รวบบัลลังก์สำเร็จ
สำหรับคู่เอก “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เผชิญหน้ากับผู้ท้าชิง “มาซาอากิ โนอิริ” แชมป์โลกเฉพาะกาลขวัญใจเจ้าถิ่น เพื่อเฟ้นหาราชันหนึ่งเดียวของรุ่นนี้
หลังจากหยั่งเชิงกันในยกแรก “มาซาอากิ” เร่งเครื่องบุก “ซุปเปอร์บอน” เต็มที่ แต่แชมป์โลกชาวไทยอ่านจังหวะโต้กลับเข้าเป้าจะแจ้ง ครบ 5 ยก “ซุปเปอร์บอน” เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “มาซาอากิ” ถึงถิ่น 3-0 เสียง รักษาบัลลังก์ ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ได้อย่างสวยงาม
อย่างไรก็ดีในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขัน ONE173 ที่ญี่ปุ่น แสดงความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยใบคะแนนการชกของคู่นี้ออกมาให้รับทราบอย่างเป็นทางการ ซึ่งกรรมการให้ ซุปเปอร์บอน ชนะทั้ง 3 ราย คะแนน 48-47, 49-47 และ 49-46.
สรุปผลมวย ONE 173 ทีญี่ปุ่น
ผลมวย ONE 173 ทุกคู่ ซุปเปอร์บอน vs มาซาอากิ
- คู่เอก ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาซาอากิ โนอิริ (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
- คู่รอง ยูยะ วากามัตสึ ชนะทีเคโอ โจชัว พาซิโอ นาทีที่ 0:54 ของยกที่ 2 (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
- นาดากะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
- คริสเตียน ลี ชนะทีเคโอ อาลิเบก ราซูลอฟ นาทีที่ 2:32 ของยกที่ 2 (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
- ทาเครุ เซกาวา ชนะทีเคโอ เดนิส พูริช นาทีที่ 2:49 ของยกที่ 2 (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
- มารัต กริกอเรียน ชนะคะแนนเอกฉันท์ รูคิยะ อันโปะ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
- ยูกิ โยซะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
- นาบิล อานาน ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฮิโรมิ วาจิมะ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
- คานะ โมริโมโตะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
- ไท รูโทโล ชนะซับมิชชัน โชโสะ อิโซจิมะ นาทีที่ 2:26 ของยกแรก (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
- ราฟาเอล โลวาโต จูเนียร์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ จันคาร์โล โบโดนี (ปล้ำจับล็อก รุ่นมิดเดิลเวต 185-205 ป.)
- เสือคิม สจ.โต้งปราจีน ชนะทีเคโอ เจก พีค็อก นาทีที่ 0:26 ของยกที่ 3 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
- ชามิล เออร์โดกัน ชนะทีเคโอ ริวโก ทาเคอูชิ นาทีที่ 2:20 ของยกแรก (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฮฟวีเวต 225-265 ป.)
- ฮิโรยูกิ เทตซูกะ ชนะทีเคโอ ชินยะ อาโอกิ นาทีที่ 0:28 ของยกที่ 2 (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
- ชิฮิโร ซาวาดะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ อิตซูกิ ฮิราตะ (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
- ฮิโรกิ อากิโมโตะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เว่ย รุย (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
ความหมายของผลการตัดสินแบบต่าง ๆ
- ชนะเอกฉันท์ (Unanimous Decision) หมายถึง กรรมการ 3 คนเห็นตรงกันให้ฝ่ายหนึ่งชนะ อีกฝ่ายหนึ่งแพ้
- ชนะไม่เอกฉันท์ (Split Decision) หมายถึง กรรมการ 2 คนให้ฝ่ายหนึ่งชนะ ส่วน 1 คนให้อีกฝ่ายชนะ
- ชนะเสียงข้างมาก (Majority Decision) หมายถึง กรรมการ 2 คนให้ฝ่ายหนึ่งชนะ ส่วน 1 คนให้เสมอ
กรณีกรรมการ 3 คนให้คะแนนเสมอกัน หรือ 1 คนให้ชนะ อีก 2 คนให้เสมอ
