ข่าวกีฬามวย/MMA

เปิดใบคะแนน ซุปเปอร์บอน VS โนอิริ เช็กผลมวย ONE 173 ครบทุกคู่!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 10:52 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 10:52 น.
81
ซุปเปอร์ บอน vs โน อิ ริ ผล
แฟ้มภาพ

เปิดใบคะแนน “ซุปเปอร์บอน” ชนะ “โนอิริ” ศึก ONE 173

ดม่านปิดฉากลงด้วยความสนุกระดับ 10 ดาวสำหรับศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE 173: ซุปเปอร์บอน vs มาซาอากิ ที่ระเบิดความมันตั้งแต่ช่วงสายของวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยผลปรากฏว่า “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “มาซาอากิ โนอิริ” แชมป์โลกเฉพาะกาล ขึ้นแท่นเป็นราชันหนึ่งเดียวของรุ่นนี้อย่างยิ่งใหญ่

ขณะที่ “นาดากะ” จารึกชื่อในฐานะแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) คนแรกในประวัติศาสตร์ หลังเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” ไปได้อย่างสวยงาม

ส่วนผลงานของ 4 ตัวแทนนักกีฬาไทย “นาบิล อานาน” และ “เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” ควงแขนกันเก็บชัยชนะสวย ขณะที่ “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” และ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ต้องพ่ายคะแนนเอกฉันท์ต่อนักชกเจ้าถิ่นไปอย่างน่าเจ็บใจ

ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ ผล
ภาพ Facebook @onechampTH

ผลมวย ONE 173 ซุปเปอร์บอน บุกสยบ มาซาอากิ คาบ้าน รวบบัลลังก์สำเร็จ

สำหรับคู่เอก “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เผชิญหน้ากับผู้ท้าชิง “มาซาอากิ โนอิริ” แชมป์โลกเฉพาะกาลขวัญใจเจ้าถิ่น เพื่อเฟ้นหาราชันหนึ่งเดียวของรุ่นนี้

หลังจากหยั่งเชิงกันในยกแรก “มาซาอากิ” เร่งเครื่องบุก “ซุปเปอร์บอน” เต็มที่ แต่แชมป์โลกชาวไทยอ่านจังหวะโต้กลับเข้าเป้าจะแจ้ง ครบ 5 ยก “ซุปเปอร์บอน” เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “มาซาอากิ” ถึงถิ่น 3-0 เสียง รักษาบัลลังก์ ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ได้อย่างสวยงาม

อย่างไรก็ดีในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขัน ONE173 ที่ญี่ปุ่น แสดงความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยใบคะแนนการชกของคู่นี้ออกมาให้รับทราบอย่างเป็นทางการ ซึ่งกรรมการให้ ซุปเปอร์บอน ชนะทั้ง 3 ราย คะแนน 48-47, 49-47 และ 49-46.

ผลมวย ONEChampionship ซุปเปอร์บอน ใบคะแนน
แฟ้มภาพ @ONEChampionship
ซุปเปอร์บอน
ภาพ Facebook @onechampTH
ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์
ภาพ Facebook @onechampTH

สรุปผลมวย ONE 173 ทีญี่ปุ่น

ผลมวย ONE 173 ทุกคู่ ซุปเปอร์บอน vs มาซาอากิ

  • คู่เอก ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาซาอากิ โนอิริ (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
  • คู่รอง ยูยะ วากามัตสึ ชนะทีเคโอ โจชัว พาซิโอ นาทีที่ 0:54 ของยกที่ 2 (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
  • นาดากะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
  • คริสเตียน ลี ชนะทีเคโอ อาลิเบก ราซูลอฟ นาทีที่ 2:32 ของยกที่ 2 (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
  • ทาเครุ เซกาวา ชนะทีเคโอ เดนิส พูริช นาทีที่ 2:49 ของยกที่ 2 (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
  • มารัต กริกอเรียน ชนะคะแนนเอกฉันท์ รูคิยะ อันโปะ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
  • ยูกิ โยซะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
  • นาบิล อานาน ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฮิโรมิ วาจิมะ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
  • คานะ โมริโมโตะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
  • ไท รูโทโล ชนะซับมิชชัน โชโสะ อิโซจิมะ นาทีที่ 2:26 ของยกแรก (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
  • ราฟาเอล โลวาโต จูเนียร์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ จันคาร์โล โบโดนี (ปล้ำจับล็อก รุ่นมิดเดิลเวต 185-205 ป.)
  • เสือคิม สจ.โต้งปราจีน ชนะทีเคโอ เจก พีค็อก นาทีที่ 0:26 ของยกที่ 3 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
  • ชามิล เออร์โดกัน ชนะทีเคโอ ริวโก ทาเคอูชิ นาทีที่ 2:20 ของยกแรก (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฮฟวีเวต 225-265 ป.)
  • ฮิโรยูกิ เทตซูกะ ชนะทีเคโอ ชินยะ อาโอกิ นาทีที่ 0:28 ของยกที่ 2 (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
  • ชิฮิโร ซาวาดะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ อิตซูกิ ฮิราตะ (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
  • ฮิโรกิ อากิโมโตะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เว่ย รุย (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
ผลมวย one championship วันนี้
ภาพ Facebook @onechampTH

ความหมายของผลการตัดสินแบบต่าง ๆ

  • ชนะเอกฉันท์ (Unanimous Decision) หมายถึง กรรมการ 3 คนเห็นตรงกันให้ฝ่ายหนึ่งชนะ อีกฝ่ายหนึ่งแพ้
  • ชนะไม่เอกฉันท์ (Split Decision) หมายถึง กรรมการ 2 คนให้ฝ่ายหนึ่งชนะ ส่วน 1 คนให้อีกฝ่ายชนะ
  • ชนะเสียงข้างมาก (Majority Decision) หมายถึง กรรมการ 2 คนให้ฝ่ายหนึ่งชนะ ส่วน 1 คนให้เสมอ

กรณีกรรมการ 3 คนให้คะแนนเสมอกัน หรือ 1 คนให้ชนะ อีก 2 คนให้เสมอ

เสือ คิ ม ส จ โต้ง ปราจีน ล่าสุด(1)
ภาพ Facebook @onechampTH
เสือ คิ ม ส จ โต้ง ปราจีน สถิติ
ภาพ Facebook @onechampTH
มวย one 173
ภาพ Facebook @onechampTH

อ่านข่าวกีฬาล่าสุด

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

รวม 15 สัญญาณเตือน มะเร็งระยะแรก ร่างกายฟ้อง คนมักมองข้าม อย่าปล่อยผ่าน

52 วินาที ที่แล้ว
ภาพแสดงรายได้ของบริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด ที่มีรายได้ 30.3 ล้านบาท การเงิน

เปิดรายได้ Ohana Clip ยูทูบ 8 ล้านซับ รายได้บริษัทล่าสุด กว่า 30 ล้าน

21 นาที ที่แล้ว
ลูกชายอดีตรอง ผกก ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดนาที “ลูกอดีตรองผกก.” กร่างหนัก! ผลักตร.ล้มทั้งยืนกลางงานหมอลำ

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฮุนเซน ประกาศกร้าว ไม่ลดตัวขอไทยเปิดด่าน ลั่นต่อให้ปิด 500 ปีก็ไม่ตาย

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปปง. ไม่มีระบบคุ้มครองสิทธิฯ ผ่านโซเชียล เตือนระวังอย่าถูกหลอก

32 นาที ที่แล้ว
แฟนดิ๊ว OHANA โพสต์สตอรี่ หลัง เดอะมีน พ้นพนักงาน ลั่น รอคําขอโทษที่จริงใจ ลดความรุนแรง ข่าวดารา

แฟนดิ๊ว OHANA โพสต์เดือด รอคําขอโทษ สุดท้ายผิดหวัง คนที่เหลือใจสลาย-กอดคอร้องไห้

35 นาที ที่แล้ว
คดีสะเทือนจีน พ่อเหี้ยม แค้นเมียนอกใจ จ้างรถบรรทุก ทับลูกชาย 7 ขวบ เอาเงินประกัน ข่าวต่างประเทศ

คดีสะเทือนจีน พ่อเหี้ยม แค้นเมียนอกใจ จ้างรถบรรทุก ทับลูกชาย 7 ขวบ เอาเงินประกัน

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ชมฝนดาวตกลีโอนิดส์ คืนวันที่ 17 ถึงรุ่งเช้าวันที่ 18 เฉลี่ย 15 ดวงต่อ ชม.

55 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจไซเบอร์เตือนภัย “BOTNET” มองไม่เห็น แต่ขโมยได้ทุกอย่าง พร้อมแนะวิธีป้องกัน

56 นาที ที่แล้ว
&quot;คนละครึ่งพลัส&quot; หนุนร้านอาหาร สู้ตลาดเดลิเวอรี่ แถมสิทธิประโยชน์ 2,000 บาท เศรษฐกิจ

“คนละครึ่งพลัส” หนุนร้านอาหาร สู้ตลาดเดลิเวอรี่ แถมสิทธิประโยชน์ เริ่ม 19 พ.ย.นี้

58 นาที ที่แล้ว
อาร์ม OHANA โพสต์ข้อความเดือดเกี่ยวกับปัญหาภายในครอบครัว บันเทิง

ครอบครัวแตกหัก! อาร์ม OHANA โพสต์เดือด “ขูดเทียนเล่มหลัก” แฉปม คนทรยศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทัพภาค 2 ซัด เขมร ไร้มนุษยธรรม ส่งอดีตเชลยศึกป่วยจิตเวชกลับมารบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฌอน POEM สวนกลับคลิปขอโทษหมอมุกกินเค้ก ลั่นไม่จริงใจ-ไม่สำนึกผิด บันเทิง

ดราม่าไม่จบ ฌอน POEM สวนกลับ หมอมุก ยังไม่มาขอโทษ ลั่น ไม่สำนึกผิด-ภัยสังคม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ รับมือ นทท. ไม่ไหว วางมาตรการซื้อตั๋วแบบจองเวลา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซุปเปอร์ บอน vs โน อิ ริ ผล ข่าวกีฬา

เปิดใบคะแนน ซุปเปอร์บอน VS โนอิริ เช็กผลมวย ONE 173 ครบทุกคู่!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอนทองวิทยา ฟุตซอล ข่าวกีฬา

ปฏิกิริยาแข้ง หมอนทองฯ หลังแพ้ ราชวินิตบางเขน ขาดลอย 1-8 จอดป้ายรองแชมป์อีกรายการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเฒ่าวัย 70 สิ้นใจเปลือยคาโซฟา หลังจัดเซ็กซ์หมู่ เจอเข็มฉีดยา-ถุงยางเกลื่อน ข่าว

พ่อเฒ่าวัย 70 สิ้นใจเปลือยคาโซฟา หลังจัดเซ็กซ์หมู่ เจอเข็มฉีดยา-ถุงยางเกลื่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสทีนกัมพูชา ลั่นกลางเวที กล่าวหาประเทศไทยว่าเริ่มสงคราม ข่าว

มิสทีนกัมพูชา ลั่นกลางเวที “ประเทศไทยเริ่มสงคราม” ร่ำไห้ ทวงคืนทหารเชลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตั้ง 2 ข้อ แม่ค้ามิจฉาชีพ ส่งสินค้าแม้ไม่ได้ซื้อ หลอกเหยื่อเก็บเงินปลายทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก ตร.โตเกียวจับหนุ่มแอบถ่ายภาพเปลือยหญิงวัย 50 ปี อ้างแค่อยากรู้การใช้ชีวิตของผู้หญิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
OHANA ออกแถลงการณ์ เดอะมีนพ้นสภาพพนักงาน ข่าวดารา

OHANA ประกาศ เดอะมีน ตําแหน่งบัญชี พ้นสภาพพนักงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลจีนเตือนพลเมือง เลี่ยงเที่ยวญี่ปุ่น หลังนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่ ระบุ ปมไต้หวันเป็นภัยคุกคาม ตลาดหุ้นโตเกียวร่วงทันที นักวิเคราะห์ชี้เป็นการใช้กระเป๋าสตางค์กดดันนโยบาย ข่าวต่างประเทศ

จีนเล่นแรง เตือน พลเมือง “อย่าขนเงินไปญี่ปุ่น” ปมไต้หวันทำความสัมพันธ์วิกฤติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชลยศึกเขมรที่ถูกปล่อยตัว ฉีกสัญญา กลับไปประจำแนวหน้า สื่อกัมพูชา ยกย่องเป็นวีรบุรุษ ข่าว

เชลยศึกเขมร หลังไทยปล่อยตัว ฉีกสัญญากลับไปรบ สื่อกัมพูชา ยกย่องเป็นวีรบุรุษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แห่แชร์คลิป ตำรวจกล่าวปฏิญาณ “พวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นสั่งยกเลิก 30 เที่ยวบิน หลัง “ภูเขาไฟซากุระจิมะ” ปะทุครั้งใหญ่ พ่นเถ้าถ่านสูง 4,400 ม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 10:52 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 10:52 น.
81
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 15 สัญญาณเตือน มะเร็งระยะแรก ร่างกายฟ้อง คนมักมองข้าม อย่าปล่อยผ่าน

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
ภาพแสดงรายได้ของบริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด ที่มีรายได้ 30.3 ล้านบาท

เปิดรายได้ Ohana Clip ยูทูบ 8 ล้านซับ รายได้บริษัทล่าสุด กว่า 30 ล้าน

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
ลูกชายอดีตรอง ผกก

คลิปมัดนาที “ลูกอดีตรองผกก.” กร่างหนัก! ผลักตร.ล้มทั้งยืนกลางงานหมอลำ

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568

ฮุนเซน ประกาศกร้าว ไม่ลดตัวขอไทยเปิดด่าน ลั่นต่อให้ปิด 500 ปีก็ไม่ตาย

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
Back to top button